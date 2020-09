El Partido Nacional obtuvo una histórica victoria en la elección registrada en la víspera en el departamento de Maldonado donde el ex intendente Enrique Antía obtuvo una aplastante victoria, tanto en la interna, como respecto a todos los candidatos opositores juntos.

Al cierre de la presente edición de Correo de Punta del Este, el Partido Nacional ganaba en quince de los diecinueve departamentos, el Frente Amplio en tres y el Partido Colorado en uno solo. Empero, estos datos pueden tener un drástico cambio a partir del resultado del escrutinio departamental que comenzará mañana martes.

Se trata de la mayor victoria electoral registrada en el departamento de Maldonado desde que se tenga memoria y que en los hechos representa una bancada oficialista que tendrá, en principio, veintiún ediles contra nueve de la oposición. Del total de la bancada oficialista, las agrupaciones que apoyan la candidatura de Enrique Antía obtendrían entre quince y dieciséis ediles. Las proyecciones, a la espera del escrutinio departamental que comenzará mañana martes, indican que la oposición obtendría diez bancas. Nueve de ellas para el Frente Amplio y una para el Partido Colorado.

Aprobaciones

De darse este último caso, el sector de Antía tendría la mayoría para aprobar los expedientes de trámite común y corriente. En tanto, sumados los ediles que responden al diputado Rodrigo Blás, el Partido Nacional podría, de concretarse la tendencia, tener los veintiún votos necesarios para aprobar medidas y normas más allá de la futura administración que asumirá el próximo veintiséis de noviembre. Entre las medidas que el oficialismo próximo podría lograr solo con el concurso de sus ediles, se encuentra el proyectado fideicomiso para prorrogar en un plazo de quince años el monto del déficit acumulado desde varias administraciones atrás.

De concretarse las proyecciones de los votos computados con el 72,85 por ciento de los sufragios, la oposición no podría, ni siquiera sumada, lograr los once votos necesarios para llamar a sala al jefe comunal o bien realizar algún planteo ante la Cámara de Diputados. Tal la magnitud del triunfo blanco de ayer domingo.

Además, el Partido Nacional no solo retuvo los seis municipios que gobierna desde las pasadas elecciones, sino que además obtuvo una clara victoria en San Carlos, el bastión frenteamplista desde que en mayo de 2000 se cumplió la primera votación para elegir a sus autoridades.

En tanto, en el otro bastión frenteamplista, la ciudad de Piriápolis, también el PN va con ventaja, aunque muy ajustada, que eventualmente podrá definirse en el escrutinio departamental cuando sean contabilizados los votos observados.

Municipios

En la ciudad de Maldonado con el 76 por ciento de los votos escrutados el Partido Nacional tenía una holgada diferencia de más del doble de los votos sobre su más cercano competidor, el Frente Amplio. El oficialismo obtendría cuatro de los cinco cargos de concejales y el alcalde sería Andrés Rapetti. El Partido Nacional también se imponía en la ciudad de San Carlos sobre el Frente Amplio, actual oficialismo carolino. Los blancos obtendrían tres de los puestos y dos el Frente Amplio. El alcalde sería Carlos Pereira del sector liderado por Enrique Antía.

El comerciante Javier Carballal se imponía anoche como el nuevo alcalde de Punta del Este. El oficialismo obtendría los cinco cargos de concejales. Cuatro para el sector de Antía y uno para el sector del diputado Rodrigo Blás.

En Piriápolis con el 71 por ciento de los votos escrutados, el resultado era incierto. El Partido Nacional obtenía 2660 votos y el Frente Amplio 2491, si la tendencia sigue así el alcalde sería René Jesus Graña, del sector de Unión y Cambio.. El Partido Colorado en tercer lugar con 455 votos, Cabildo Abierto 44 y Asamblea Popular 17 votos.

En Pan de Azúcar, la tendencia marca un claro triunfo del Partido Nacional con 3061 votos, el Frente Amplio 1496, el Partido Colorado 207 y Cabildo Abierto 126. El alcalde será Alejandro Echavarría.

En Aiguá, el sublema Todos Por Maldonado obtuvo un holgado triunfo con la lista encabezada por Ernesto Rafael San Román (603 votos) y la lista encabezada por Jesús Ruben Álvarez Pereira (529 votos) total sublema: 1132. “Somos Unión y Cambio” del diputado Rodrigo Blás obtuvo 105 votos. En el caso de Aiguá los tres concejales por la mayoría serán del sector de Antía. El alcalde será Ernesto San Román

En Solís Grande el Partido Nacional obtuvo una amplia mayoría quedándose con cuatro de los cinco cargos. El restante será para el Frente Amplio. La alcaldesa será Patricia Martínez Sosa del sector de Unión y Cambio.

En Garzón el Partido Nacional retuvo el control de la alcaldía con la totalidad de los cargos. El alcalde será Roosevelt Nazareno Lazo Tabárez.

Triunfo

El claro triunfo del Partido Nacional y del ingeniero Enrique Antía se conoció poco después de las 20:00 cuando el periodista Alexis Cadimar hizo público la proyeccción realizada en el centro de computos del diputado Rodrigo Blás, dirigido por Leandro Scasso y el contado Enrique Baeza. Unos segundos antes, el diputado Rodrigo Blás informado de la tendencia definitiva del resultado, llamó por teléfono a Enrique Antia para saludarlo y reconocer su triunfo. Así comenzó el festejo de los blancos que se prolongó hasta bien entrada la madrugada.