“Aprendamos de los argentinos”, por Danilo Arbilla

Hagámoslo! El mundo observa con asombro el proceso electoral argentino que lidera Javier Milei, con la fusta bajo el brazo. Más atrás Patricia Bullrich y Sergio Massa pelean por entrar al “ballottage”, si es que el puntero no consigue la presidencia en primera vuelta. La atención planetaria crece a medida que se conoce la trayectoria y costumbres del favorito: habla con sus perros, incluso con uno que está muerto, como lo hacía Maduro con el “pajarico”, y en su momento dijo que el Papa Francisco – al que señaló como “el imbécil que vive en Roma”- representaba “ lo maligno” en la tierra. Llama la atención, ¿o no?

Y que lo voten más; por mucha bronca que tengan.

Aprendamos de los hermanos de enfrente. Siempre nos marcan claramente qué es los que no deberíamos hacer.

Por ejemplo cuestionar a jueces y fiscales por fallos que afectan a dirigentes políticos o gremiales. Hablar de “judicialización”, de “persecución” “limitación de derechos” (no hemos visto hasta el momento lo de “lawfare” pero ya aparecerá) tal cual ocurre en estas horas respecto al presidente del sindicato de funcionarios de OSE. Habrá movilización, paros y cortes de calles, ¿piquetes?. Igualito a lo que no habría que hacer. Es que el PIT-CNT no reniega ni se resiste a marchar “codo a codo” con con los compañeros de ruta chavistas y kirchneristas.

Siempre aparece algo impensado. Los argentinos han hecho guasca el sistema jubilatorio, se han quedado con fondos de reserva y garantías de los jubilados y hoy da pavor verlos arrastrar sus desgracias. ¿Queremos eso? No.

Los gobiernos de izquierda tuvieron en agenda la reforma jubilatoria: inevitable para evitar el colapso del sistema en un futuro cercano. No hicieron nada, como con las represas o la enseñanza. Ahora viene la “coalición republicana” y lo hace. Lacalle Pou les saca las castañas del fuego. Pues hete aquí que no lo quieren y el PIT-CNT, siempre “codo a codo” con el Frente Amplio -aunque esta vez no tanto por razones largo de explicar aquí y ahora- arranca para tirar abajo la reforma. Por joder digamos, por aquello que me gusta citar de que si muero en el valle que me entierren en la montaña y si muero en la montaña que me entierren en el valle.

Y arremeten contra todo, no respetan represa, ni reservas ni garantías. Que desaparezcan las AFAP. Así nomás; y que sus fondos pasen a propiedad del BPS. Pero ocurre que “sus fondos”, – la friolera de 22 mil millones de dólares- no son de las AFAP, meras administradoras, -por cierto muy vigiladas, controladas y limitadas- sino que son de un 1 millón 550 mil trabajadores. Son propiedad privada. ¿Qué, los van a expropiar por vía de una reforma constitucional? ¿ Y lo de la debida compensación?. Parece que los muchachos del BPS y la SS, son previsores y no quieren que falte plata al momento de cobrar sus sueldos.

Los funcionarios de las cuatro AFAP en total son 489, los del BPS suman 4 mil. Yo se que las comparaciones son odiosas, pero mucho peor es comparar la media que cobran los jubilados y pensionistas con la media que cobran los funcionarios del BPS incluyendo beneficios como alimentación “cumplimientos”, hogar constituido, prima por hijos, mutualista , licencia por duelo, matrimonio, paternidad, maternidad, y algunos días más, además del día del “funcionario de la Seguridad Social”.

No aflojan con la dialéctica: lo peor es lo mejor.

¡Con tantos ejemplos y tan cerca!