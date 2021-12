Aprueban proyecto de ley sobre criopreservación de gametos para mujeres que estén bajo tratamiento oncológico

Quedó aprobado en la cámara de Diputados un proyecto de ley sobre criopreservación de gametos presentado por el diputado Sebastián Cal junto las diputadas Fernanda Araújo y Silvana Pérez. El citado proyecto recibió este miércoles la aprobación de la Cámara de Representantes. Se trata de un artículo único que se incorporará a la Ley 19.167 que regula las técnicas de reproducción humana asistida y que va a posibilitar que mujeres que estén bajo tratamiento oncológico puedan preservar sus gametos, vía criogénesis, con el costo asumido por el Fondo Nacional de Recursos.

Actualmente, dijo Cal, en Uruguay se manejan cifras que van de los tres mil a los siete mil dólares para esta técnica y dependiendo del tiempo por el que se quiera preservar los gametos. En diálogo con Correo de Punta del Este, el diputado no ocultó su alegría por la aprobación. “La idea la tuvo la diputada Silvana Pérez Bonavita, quien me invitó a trabajar con ella y el tema me apasionó. Es una cosa menos en la cabeza de todas esas mujeres que atraviesan por un momento tan doloroso”, dijo. Ahora los legisladores esperan que el Senado le dé rápido tratamiento y pueda aprobarse antes del receso de verano.