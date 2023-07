Argentinos acusados de golpear a vecino de Ocean Park serán indagados el próximo miércoles 19 de julio

La fiscalía de 3º turno de Maldonado indagará el próximo 19 de julio a los ciudadanos argentinos acusados de haber privado de libertad y golpeado a un vecino de Ocean Park en un confuso episodio registrado el pasado jueves 6 de julio en ese lugar.

Los acusados quedaron emplazados por orden de la fiscal de turno a presentarse ese día en la sede de la fiscalía, acompañados de un abogado.

La citación fue confirmada para el miércoles 19 de julio, al día siguiente del feriado del 18 de julio, y no para el lunes 17 que es un día hábil como cualquier otro.

Correo de Punta del Este pudo saber que algunos abogados buscaban en las últimas horas una norma que establezca que la feria judicial, tanto la Menor como la Mayor, alcance también a la fiscalía. Según estos abogados esa norma no fue ubicada. Además, agregaron que la feria judicial solo involucra al Poder Judicial, un poder independiente que no cuenta a la fiscalía en su jurisdicción. Además, la feria culmina antes del feriado del 18 de julio por lo que llama la atención que un caso de esta naturaleza, de alto impacto en la sociedad, se atienda tantos días después de haber sucedido. La falta de medidas cautelares sobre la libertad ambulatoria de los cuatro acusados de privar de libertad y de golpear a Gabriel Pérez también causó sorpresa en distintos ámbitos.

Movida

Mientras tanto, un grupo de vecinos de Ocean Park lleva adelante una serie de movilizaciones y de actividades como protesta por la situación que tuvo a Pérez como protagonista.

“Si hacemos culto a la violencia, ya está en peligro la convivencia”, sostiene la leyenda estampada en una pancarta colocada en las últimas horas en el jardín central de la ruta Interbalnearia a la altura de Ocean Park.

De forma paralela, otro grupo de vecinos organiza para el viernes 21 a las 18.30 un Conversatorio de convivencia ciudadana.

Entre los invitados está confirmada la presencia del abogado penalista Jorge Barrera.