Argentinos que se radicaron en el país “no se radicaron en Uruguay, se radicaron en Punta del Este”

El cantante montevideano Fernando Cabrera considera que los argentinos que se radicaron en el territorio nacional en los últimos años como consecuencia de la difícil coyuntura política, económica y social, no se afincaron en el Uruguay sino en Punta del Este.

El portal Infobae lo entrevistó en las últimas horas por su actuación en Buenos Aires que se cumplió en el auditorio KONEX de la capital porteña.

Al final de la entrevista, el periodista de Infobae le hizo esta pregunta: “Muchos argentinos se fueron a vivir a Uruguay. ¿Es tan paraíso como nos cuentan? ¿Qué podés decir de Uruguay hoy?”.

El cantante respondió lo siguiente: “No se vinieron a vivir a Uruguay, sino a Punta del Este, José Ignacio, etc. Son los ricos los que vienen, al gusto de nuestro presidente y su Gobierno. Ya tenían sus mansiones de veraneo acá, ahora nosotros les proporcionamos una cantidad de colegios exclusivos y servicios de salud. El restante 95% de los argentinos no pueden venir, acá es carísimo”.

El periodista le preguntó a continuación: “Desde el otro lado del charco, la Argentina ¿se ve tan mal como nos parece?”

Respuesta de Cabrera: “El uruguayo promedio tiene una triste costumbre, por complejo de inferioridad, de ver a la Argentina como un espejo donde no se quieren ver, como un país lleno de defectos insalvables. Es una mirada miope que esconde la envidia y admiración que les provoca ese pueblo tan rico. Es mi opinión”.

Shakira

¿Qué opinás de la canción que Shakira le dedicó a Piqué? Según Iván Noble, “el despecho no es buen consejero a la hora de escribir”.

—No me interesa el motivo de la letra, al revés que a todo el mundo. Lo que sí observé –y nadie habla de esto– es que Shakira logró algo dificilísimo para una artista pop ya mayor: un producto musical actual y que dialoga con públicos nuevos, mucho más jóvenes que ella. Y además, como movida promocional y/o de marketing, es lo más contundente que hizo en su vida (posiblemente un trabajo en conjunto con su discográfica). Obviamente para conseguir la atención masiva que está teniendo, influye el morbo de la gente respecto a su vida privada.