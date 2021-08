Hasta el 5 de enero de 2022 hay tiempo para regularizar las armas que no tienen papeles. La Ley 19.915 prorrogó el plazo inicialmente establecido con el fin de que quienes no tuvieran esa documentación al día la puedan gestionar. Según explicó a Correo de Punta del Este el Lic. Ignacio Ballabio, integrante del Club de Tiro y Centro de Capacitación Punta del Este Shooting Race, “cualquier persona que tiene un arma o heredó un arma tiene hasta esa fecha para regularizar, después de eso no se puede hacer y eso sería tener un arma ilegal, y estar ilegalmente armado es un delito grave”.

Para regularizar la documentación de las armas es necesario gestionar primero la tenencia de armas realizando un examen médico, psicológico y un curso. Luego de obtenida la Tenencia se puede regularizar el arma por intermedio de los Clubes de Tiro, Armerias o directamente en el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Todo esto, que parece un trámite engorroso, es más ágil de lo que parece.

Según explicó el empresario, es importante que la población tenga en cuenta el tiempo disponible para regularizar esta documentación, para no estar en situación de ilegalidad, por ejemplo con armas heredadas.

Practicar tiro en Maldonado

En el club de tiro y centro de capacitación Punta del Este Shooting Range se pueden realizar cursos específicos para diferentes disciplinas de tiro, lo que se practica como un deporte. Este establecimiento integra la Federación Uruguaya de Tiro Práctico, que pertenece a la Confederación de Tiro Práctico en la que se busca que esta disciplina se practique como deporte olímpico; y la Federación Uruguaya de Tiro, en la que hay disciplinas olímpicas, contó Ballabio.

Normalmente las competencias de tiro se practican en Montevideo, pero este año Punta del Este Shooting Race logró traer al departamento seis de las doce competencias que se realizan a nivel nacional, ya que las condiciones del polígono cambiaron y “son únicas en el país”.

Este establecimiento cuenta con 10 pedanas de tiro práctico (lugar donde se tira); una pedana de 100 metros para regulación de mira, en donde se hacen tiros con armas largas; y una pedana de 50 metros, que está quedando en condiciones para las disciplinas de la Federación Uruguaya de Tiro. Además, en el lugar también hay una máquina de tiro al plato, con la que se puede practicar tiro al vuelo con platos y escopeta.

Para acceder a clases en este centro de capacitación no hace falta tener un arma, pero si se quiere practicar con una propia es obligatorio contar con la tenencia. Quienes pueden ir a clases y tomar cursos deben tener más de 12 años y los menores de edad deben tomar las clases de tiro acompañados por un mayor responsable.

Para poder consultar por capacitaciones y cursos el centro cuenta con dos números de contacto: 42 25 34 17 o 091 733 777.