Arresto domiciliario total para acusado de violar en reiteradas ocasiones a su hija de cuatro años

Un tribunal de apelaciones dispuso días atrás el arresto domiciliario total de un sujeto preso en Las Rosas desde hace más de un año a la espera de ser enjuiciado por la comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados cometidos contra su hija de cuatro años.

El tribunal ordenó que el arresto domiciliario deberá ser cumplido a más de un kilómetro de distancia del lugar donde reside su exesposa y la hija de ambos en la ciudad de San Carlos.

El sujeto fue detenido el 19 de mayo de 2021 por la denuncia de su esposa que lo acusó de haber violado en reiteradas ocasiones a la hija de ambos, entonces de cuatro años de edad.

El caso se sustancia en el juzgado letrado de primera instancia de primer turno donde el abogado defensor del supuesto violador apeló la resolución dictada el 11 de mayo pasado por la jueza Andrea Caamaño que renovó la prisión preventiva del mismo.

En esa ocasión fue prorrogada la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 60 días. La magistrada, al inicio de la referida audiencia, recordó que el acusado de violar a su hija se encontraba alojado en la Unidad 13 del Establecimiento Carcelario de Las Rosas “en cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por Decreto 330/2021 de 18.5.2021.

Recurso de apelación

El abogado defensor, Marcos Hernández, interpuso un recurso de apelación contra la renovación de la prisión preventiva del acusado al recordar que tanto el nuevo Código de Proceso Penal como la

Convención Interamericana de DD.HH. hacen referencia a lo que es el plazo razonable del juicio y la prisión preventiva. El defensor aseguró que se trata de un caso donde la evidencia ya fue diligenciada y sólo está pendiente una pericia que está siendo impedida por la prisión preventiva respecto de la que AA no puede incidir en su resultado.-

“El juicio no comenzó y éste ya lleva casi un año de reclusión”, aseveró el abogado defensor para quien lo que corresponde en este caso es que la prisión preventiva sea sustituida por otra menos gravosa, como el arresto domiciliario, tomando en consideración que aún no existe una condena y rige el principio de inocencia.

Por esta razón en la citada audiencia el abogado pidió que se disponga el arresto domiciliario total.

La fiscal del caso, Pamela Meirelles, rechazó el planteo de la defensa al asegurar que en este caso el riesgo para la víctima existe por lo que es necesario contemplarlo.

“Se trata de una niña, hija del imputado, quien fue vista por distintos especialistas que dieron fe de la veracidad de lo denunciado. Cuando fue vista por psicólogos, dijo que su papá la amenazaba y que ello le provocaba temor. Se trata de reiterados delitos de abuso sexual agravado y especialmente agravado, en los que se solicita una pena importante (cuatro años de penitenciaría)”, sostuvo la fiscal.

Meirelles reconoció que si bien es cierto que se ha pospuesto el control de acusación fue por cuanto sigue pendiente la pericia del imputado en el ITF, que si bien fue solicitada por la Fiscalía, “ello obedeció a un pedido de la Defensa, y por ello se podría perfectamente prescindir de ella”.

“Al momento el Ministerio Público mantiene los fundamentos por los que ya se requirió la prisión preventiva. Se trata de víctimas vulnerables, donde la madre de la niña tiene temor para el caso que el padre recupere su libertad”, indicó la fiscal

Tribunal

Al resolver el arresto domiciliario total del padre de la niña, el tribunal recordó que la defensa había sostenido que el violador estaba detenido desde el 19 de mayo de 2021 a la fecha hace casi un año, habiéndose ya postergado por tercera vez el control de acusación.-

Por esto el tribunal dijo que la única evidencia pendiente de diligenciamiento es una pericia en el ITF que no se pudo diligenciar por la prisión preventiva, que al final resultó en un obstáculo, por lo que no hay modo alguno que pueda sostenerse que AA pueda intervenir o de alguna manera incidir en la investigación. La pericia fue solicitada por la Defensa, pero también por la Fiscalía.

Tampoco el tribunal advierte riesgo para la víctima. No se evidencia, pero en caso de considerárselo así es posible conjurarlo con otro tipo de medida menos gravosa, como podría ser el arresto o prisión domiciliaria total con alguna caución personal, que es lo que en este estado se pide. Por estas razones, el tribunal revocó el fallo de prisión preventiva y ordenó el arresto domiciliario total del sujeto.