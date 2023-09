Arresto domiciliario total para imputado por copamiento en Parque del Golf

Un tribunal de apelaciones dispuso el arresto total domiciliario de Emiliano Fernández García da Rosa imputado de un delito de copamiento por su participación en el asalto registrado en la madrugada del 3 de febrero de este año en la mansión “La Maison” de la avenida San Pablo en el barrio Parque del Golf de Punta del Este.

El acusado deberá portar una tobillera electrónica de forma permanente y no podrá mantener ningún tipo de contacto con las víctimas del copamiento y con los testigos del caso.

En una sentencia dictada el pasado 11 de setiembre, el tribunal de apelaciones en lo penal de 1º turno, a partir de un recurso de apelación que la defensa del imputado radicó contra el fallo del juez Sebastián Amor del pasado 28 de agosto, por el cual quedó firme la prisión preventiva del acusado. En esa audiencia, el juez Amor dispuso el mantenimiento de la prisión preventiva por setenta días a partir de esa fecha en un establecimiento carcelario.

“Menor gravedad”

En esa misma audiencia, al conocerse la decisión del magistrado, la defensa del imputado interpuso un recurso de apelación contra la misma y sostuvo que si bien su defendido siempre admitió su participación, era importante aclarar que el delito que concertó fue de menor gravedad, que aquel que a la postre perpetraron sus copartícipes, también imputados por copamiento. La defensa del imputado sostuvo que si bien condujo el vehículo que trasladó a éstos, nunca vio armas, ni supo que las iban a emplear, como terminó sucediendo. A juicio de la defensa el riesgo de fuga no tiene base en nada concreto, por cuanto la Fiscalía lo funda en generalidades: el eventual monto de la pena a recaer. La defensa recalcó que su cliente tiene arraigo, nació en el departamento de Maldonado, es primario absoluto y tiene a sus padres presentes. En cuanto al riesgo de entorpecimiento para la investigación que presenta la fiscalía, la defensa sostuvo que si bien es cierto que su cliente contribuyó a deshacerse de la camioneta empleada para huir luego de consumado el copamiento, a partir de su detención su colaboración con la justicia fue absoluta. Su cliente identificó el lugar donde se encontraban las armas. Además, reveló que tenía un celular en su poder, lo entregó y brindó el pin con el que se lo pudo periciar.

No puede decirse que su defendido haya buscado entorpecer la investigación, y lo único que resta es la declaración de una víctima (que se hará por zoom, porque se encuentra en el exterior) y de un testigo, agregó la defensa

Por el contrario, la fiscalía sostuvo que el imputado colaboró con la destrucción de la camioneta sustraída empleada en el copamiento. Y fue quien una vez en conocimiento por los medios de la noticia del hecho, se deshizo de las armas y las entregó a un amigo (ya condenado). Si bien es cierto que proporcionó el patrón de su celular y que prestó cierta colaboración, ésta no fue absoluta, al punto que no identificó a todos los copartícipes del copamiento (de hecho hay una persona a la que no identifica, lo que resulta llamativo, porque se conocen). La Corte revocó el fallo en primera instancia del juez Amor y en su lugar dispuso el arresto domiciliario total del imputado.

Teoría del caso

Los hechos sobre los que se erigió la teoría del caso de la Fiscalía y dieron mérito a la formalización e imposición de la prisión preventiva, en síntesis, fueron los siguientes: “El 3 de febrero de 2023 mediante amenaza de arma de fuego los imputados M.M., R.R. y F.F. reducen al guardia de seguridad colocándole un precinto en las “manos y le dan un culetazo en la cabeza e ingresan a la finca. En el interior de la misma reducen a otro guardia de seguridad y a las personas que están en la misma atándolos de pies y manos, entre ellas a un anciano de 83 años que se encontraba durmiendo. De la finca sustraen varias armas y municiones, un reloj y una camioneta Chevrolet. Se retiran y cuando deciden destruir la camioneta, pasan los efectos al baúl del auto de F.F.. Luego se reúnen con R.R. que estaba en su vehículo VW Gol, quien es amigo del imputado M.M. que era empleado del lugar donde se cometió el delito, habiendo éste ingresado a la finca con tapabocas. Rato después del hecho, por las cámaras de CCU logran ubicar la camioneta sustraída tanto en los domicilios de D.D. como en el de F.F.. Posteriormente la camioneta fue incendiada por D.D.. Las armas fueron recuperadas en el domicilio de B.B., respecto del cual hay orden de detención y el reloj fue ubicado en la casa de F.F., habiendo sido reconocido por el damnificado”