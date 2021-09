Asesino de Daniel Lalinde fue formalizado y deberá cumplir prisión preventiva

La justicia de San Carlos determinó en la tarde del sábado la formalización de Rafael Arcángel Álvarez Olmedo, de 76 años, por la presunta comisión de un delito de homicidio especialmente agravado. Deberá cumplir prisión preventiva por 120 días hasta el juicio oral o hasta llegar a un acuerdo por proceso abreviado. El hombre imputado era un ex cuñado de Daniel Lalinde y confesó que lo mató por una deuda económica que tenía la víctima.

De acuerdo al relato de la fiscal del caso, Mariela Núñez, el homicida viajó desde Paysandú a Maldonado, dio vueltas por Punta del Este y luego fue directo al campo y dio muerte a Lalinde.

Según la narración de los hechos, luego del crimen se trasladó hasta una estación de servicio en San Carlos y de allí a Paysandú. Guardó su vehículo en la cochera habitual y se fue a su casa, ubicada en un complejo de viviendas de jubilados.

Las cámaras del sistema de vigilancia resultaron vitales para detectar al vehículo de acuerdo a la descripción del principal testigo y en el CCU se realizó todo el seguimiento del auto en la previa de la llegada a Maldonado, hacia el campo y luego hacia Paysandú, valiéndose además de imágenes captadas en los peajes.

Atrapado

El viernes, la policía llegó hasta la cochera de Paysandú, habló con el encargado por la propiedad de ese auto y el responsable facilitó los datos y dirección de quien resultó ser Alvarez Olmedo.

La policía se constituyó en su casa y el implicado confesó ser el autor del delito y pasó a custodia de la policía sanducera. Tras las coordinaciones, fue traído a Maldonado y este sábado, por la mañana, fue trasladado a la zona del crimen para que indicara el lugar adonde dijo haberse deshecho del arma homicida. Sin embargo, aún no ha podido ser encontrada.

Más tarde, durante su comparecencia ante fiscalía, Álvarez Olmedo no amplió mayores detalles de la deuda de Lalinde y por qué decidió darle muerte. No obstante, se trataría de algo que estaba entre ambos al menos durante los dos últimos años.

La fiscal Mariela Núñez solicitó 120 días de prisión preventiva, y si bien la defensa solicitó primero que dada su edad y condición de salud fuera en régimen de arresto domiciliario, la jueza Andrea Caamaño hizo lugar a la solicitud fiscal, aunque se interpuso recurso de apelación que no tiene efecto suspensivo. Será un tribunal de apelaciones quien defina, en los próximos días, si Alvarez Olmedo cumple la cautelar en el domicilio que fije o si seguirá en la cárcel. Su defensa también pidió que la prisión preventiva fuera una unidad penitenciaria en Colonia puesto que el septuagenario tiene dos hijos en Buenos Aires que estarían más cerca de poder tener contacto y asistirlo ya que tiene varios problemas de salud.

Lalinde fue ultimado el pasado miércoles a las 15 horas en la zona rural conocida como Camino de la Cantera, a unos 45kms de San Carlos donde recibió tres disparos mientras realizaba trabajos.

Fuente: FM Gente