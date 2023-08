Asesino de Valentina Cancela cumplirá prisión cautelar hasta dictado de la sentencia definitiva

Tal como adelantó Correo de Punta del Este en su edición de la víspera, el acusado de asesinar a su ex novia enfrenta la privación de su libertad por los próximos diez años

La jueza especializada en violencia de género, María Carolina Bird Gorozurreta, habilitó hoy la formalización del caso del joven que en la tarde del pasado martes asesinó a su ex pareja, Valentina Cancela en un médano de la playa Brava de Punta del Este.

Luego de escuchar al fiscal Jorge Vaz y al abogado defensor del menor infractor, la jueza Bird dispuso la prisión cautelar del acusado hasta el dictado de la sentencia definitiva. La jueza imputó al menor por la presunta comisión de una infracción gravísima a la ley penal tipificada como homicidio muy especialmente agravado por femicidio en calidad de autor.

Por tratarse de un menor de edad y por las características del asesinato, el procedimiento se cumplió en San Carlos, en una de las dos sedes judiciales del departamento donde se tramitan los casos de violencia de género, doméstica, y sexual. El acusado fue revisado, tal como lo establece el Código respectivo, por un médico forense y luego trasladado desde Maldonado a la fiscalía letrada a cargo del doctor Jorge Vaz de San Carlos.

Luego de interrogarlo, el fiscal ordenó que el menor fuera derivado a la Seccional Segunda para esperar su traslado al juzgado a cargo de la doctora Bird. La circulación del asesino de Valentina fue llevada adelante en medio de un amplio despliegue de móviles policiales y con el joven portando un chaleco antibalas. El joven también estuvo esposado y engrillado en todo momento, salvo cuando participó de la audiencia de formalización de su caso. Tanto el ingreso como la salida del menor infractor de las sedes policiales estuvieron custodiadas.

Por tratarse de un menor infractor su permanencia en instalaciones del Ministerio del Interior debe ser muy breve y solo hasta que el juzgado dispone su traslado a una dependencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Esto ocurrió apenas se cumplió con la audiencia de formalización del caso cumplida ayer en la ciudad de San Carlos. Además, se cumplió con lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia de que en todas las audiencias deben participar, en lo posible, los padres o representantes del menor. En este caso el menor cuenta con un abogado del fuero local. La próxima instancia será la del juicio oral que se llevará a cabo luego de pasado el plazo de treinta días de la instancia antes mencionada.

Ejecución de sentencia

Una vez dictada la sentencia, el juez del caso deberá comunicar de su decisión por escrito al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o institución privada seleccionada para el cumplimiento de la misma, con remisión del texto de las resoluciones o sentencias, sin cuyos requisitos el órgano destinatario no dará curso a la ejecución de la misma.

Privación de libertad

Tal como adelantó Correo de Punta del Este en su edición de la víspera, el acusado de asesinar a su ex novia enfrenta la privación de su libertad por los próximos diez años. La Ley de Urgente Consideración modificó el artículo 91º del Código de la Niñez y la Adolescencia que había establecido un período de privación de libertad de hasta cinco años.

Al respecto, el artículo 76º de la LUC establece: “Duración de las medidas de privación de libertad).- Sustitúyese el artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente: “ARTÍCULO 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años, con excepción de la comisión de los delitos de: homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado (artículos 311 y 312 del Código Penal), violación (artículo 272 del Código Penal) y abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal), en cuyo caso la medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de diez años. En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanezca sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos. En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor”.

De todas formas habrá que esperar la sentencia que dicte un juez de menores a partir del planteo que efectuará el fiscal del caso luego de un juicio oral que deberá enfrentar el joven.

Plazos

Una vez formalizada la investigación que involucra al menor infractor, el fiscal Jorge Vaz tendrá un plazo de treinta días, perentorios e improrrogables, para deducir acusación o solicitar el sobreseimiento.

Una vez cumplida esa actuación del fiscal, se dará traslado a la defensa, quien tendrá un plazo de treinta días, perentorios e improrrogables, para contestar la acusación y ofrecer prueba.

Cuando se haya cumplido con la respuesta de la defensa, correrá otro plazo no mayor a cuarenta y ocho horas en el que el juez deberá convocar a las partes y los familiares de la víctima para cumplir con otra audiencia, en este caso, de control de acusación, instancia que deberá llevarse a cabo no más allá de un plazo de diez días.

Poder Judicial

Ante una consulta de Correo de Punta del Este sobre las denuncias previas, el Poder Judicial remitió esta información: “Existen dos actuaciones policiales que hacen referencia a incidentes entre los jóvenes VCS (mujer, 17 años) y SGR (hombre, 17 años). En ambos casos se comunicó a la Justicia, disponiéndose intimar a los padres el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la patria potestad y que se mantuviera en la órbita policial (lo que significa que no existe actuación judicial más allá de la que se constata en los partes correspondientes). En el primer caso actuó la Dra. Rossana Martínez (Jueza Letrada de San Carlos de 1º turno Especializada en VBG, VD y Sexual, en el segundo la Dra. Dina Salim (Jueza Suplente)”-

Liceo de puertas abiertas



El liceo de Punta del Este, al que Valentina concurrió a clase hasta el último día de su vida, abrió sus puertas este jueves para apoyar a la familia de la joven y a los estudiantes que concurren al mismo. Una nota colgada en el sitio web de la institución titulada “Punta del Este, miércoles 16 de agosto de 2023”, sostuvo: “Estimados estudiantes y familias de nuestra querida institución: el equipo de dirección comunica, con profundo dolor, la pérdida de nuestra estudiante Valentina Cancela. Informamos que el liceo permanecerá abierto a disposición de estudiantes y familias, para apoyarlos y acompañarlos en este momento tan triste”.

Terapia

El joven detenido por el asesinato de Valentina concurrió en la noche del lunes 14 de agosto a su habitual consulta con su psicóloga a la que iba de forma regular. Lo hizo acompañado por su padre. Al día siguiente mató a su ex novia. Tiempo atrás su familia lo llevó al siquiatra, pensando que quizás podría necesitar medicación, la respuesta fue que no era necesario. Su madre no pensó lo mismo y por eso sacó hora con otro profesional, para el que tenía turno en el mes de setiembre. Además, el joven de 17 años terminaría a fin de año sus estudios secundarios. Para el próximo tenía definido ingresar a la facultad de Medicina y cumplir con su objetivo de recibirse de médico.

Despedida

En horas de la mañana de este jueves se cumplió el velatorio de Valentina en una sala de la ciudad de Maldonado. No habrá entierro porque los restos de Valentina serán cremados. En el lugar se registraron escenas de profundo dolor y una masiva presencia de amigos para dar su apoyo espiritual a los padres de la joven asesinada en la tarde del martes pasado en la zona de médanos de la playa Brava de Punta del Este.