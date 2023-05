Asociación de Abogados Penalistas anunció que denunciará a la abogada de Romina Celeste

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitió un comunicado público en el que califica como “injustas y repudiables” las declaraciones de la Dra. Soledad Suárez y las publicaciones en Twitter de su representada Romina Celeste Papasso en relación al Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini. Ambas cuestionaron que el profesional quisiera conocer la identidad de las presuntas víctimas en el caso que involucra al senador Gustavo Penadés. La asociación, además, anunció que denunciará ante la Facultad de Derecho de la UDELAR, de la que Suárez es docente e integrante del Consultorio Jurídico, para que la institución adopte las medidas que crea convenientes. El comunicado, asimismo, establece que las “graves actitudes” de la Dra. Suárez “son aún más reprochables al tratarse de una docente del Consultorio y califica como “preocupante” que pueda estar “transmitiendo a los alumnos ese tipo de conceptos y modelo de comportamiento indebido, incompatible con el adecuado derecho de defensa”.

A continuación el comunicado:

A LA OPINION PUBLICA

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay viene a manifestarse respecto del comportamiento de la Dra. Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y de su patrocinada Romina Celeste Papasso, en relación a sus manifestaciones contra el colega y asociado Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini que entendemos INJUSTAS Y REPUDIABLES.

I.- Antecedentes.

En el portal montevideo.com.uy el pasado viernes 26 de mayo de 2023, bajo el titular “A mí se me prenden las alarmas”, abogada de Romina Celeste apuntó a Fernández Lecchini. Soledad Suárez cuestionó que el defensor del profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, quiera conocer la identidad de las víctimas.” se informó lo siguiente:

“La abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), Soledad Suárez, quien defiende a la militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso y a otras víctimas que declararon en contra del senador Gustavo Penadés, cuestionó al abogado Juan Carlos Fernández Lecchini por querer conocer el nombre de quienes han comparecido ante la fiscal Alicia Ghione. Fernández Lecchini defiende al profesor de Historia Sebastián Mauvezín, quien es acusado de ser el nexo entre Penadés y las víctimas. El defensor sostuvo que tuvo acceso a la carpeta fiscal, pero no quiso leerla porque quería conocer el nombre de las víctimas.

“A mí se me prenden todas las alarmas, yo tengo que proteger a las víctimas siempre, pero ahora más que nunca. ¿Por qué quiere acceder al nombre de los menores? Es una pregunta, que cada quien saque sus conclusiones”, sostuvo Suárez en diálogo con Montevideo Portal.” (https://www.montevideo.com.uy/Noticias/-A-mi-se-meprenden-las-alarmas–abogada-de-Romina-Celeste-apunto-a-Fernandez-Lecchiniuc855114).

En la misma línea, la persona patrocinada por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), Romina Celeste Papasso, publicó en su cuenta de twitter fuertes y agraviantes términos contra el Dr. Fernández Lecchini:

“EL ABOGADO DEL PROFESOR MAUVEZIN PIDIÓ ACCEDER A DATOS DE DENUNCIANTES ¿QUE QUERES LLAMARLOS PARA AMENAZARLOS? COMO HICIERON CON EL PRIMER MENOR… YO SOY LA CARA VISIBLE DE TODOS ELLOS, OJO CON METERTE CON LAS VICTIMAS PAYASO, QUE YA ME CONTARON LA CLASE DE BASURA QUE SOS”. MÉTETE CONMIGO COBARDE NO CON CHICOS DE 15 AÑOS BASURA, YA BASTANTE DAÑO LE HICIERON LOS DENUNCIADOS QUE VOS DEFENDES CON ORGULLO”.

II.- Las manifestaciones que se repudian de la Dra. Suárez y su representada son parte de una serie de expresiones que se vienen realizando de manera sistemática contra la actuación profesional de los abogados que han asumido la defensa de imputados en procesos por delitos sexuales y que no sólo pretenden afectar su imagen sino también limitar ilegítimamente la forma como ejercen sus derechos y obligaciones como Defensores.

El cuestionamiento a que un Defensor pretenda conocer el nombre de quien denuncia a su cliente es ignorar el deber elemental que tienen cualquier abogado de saber esos datos para poder preparar adecuadamente su defensa, sobretodo en este tipo de hechos. Saber quién es, donde dice que lo conoció, cómo dice que se comunicaron, dónde dice que se vieron, etc., es información elemental que cualquier abogado y su defendido tienen el derecho a saber, salvo que exista una resolución judicial que de manera temporal lo impida:

Art. 71.4 CPP – El defensor tiene derecho a tomar conocimiento de todas las actuaciones que se hayan cumplido o que se estén cumpliendo en el proceso, desde la indagatoria preliminar y en un plano de absoluta igualdad procesal respecto del Ministerio Público. El juez, bajo su más seria responsabilidad funcional, adoptará las medidas necesarias para preservar y hacer cumplir este principio, sin perjuicio de las medidas urgentes y reservadas.

Las manifestaciones de la Dra. Suárez y su representada, que pretenden atribuirle al Dr. Fernández Lecchini intenciones aviesas o algún interés espúrio de presionar indebidamente a los denunciantes, son INJUSTAS Y REPUDIABLES, máxime cuando refieren a un colega que ha tenido una larga y prestigiosa carrera como abogado penalista y también como Juez Penal.

Entendemos que estas graves actitudes de la Dra. Suárez son aún más reprochables al tratarse de una docente que invoca la representación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), de la cual la mayoría de los abogados de nuestra asociación egresó, siendo preocupante que se esté transmitiendo a los alumnos ese tipo de conceptos y modelo de comportamiento indebido, incompatible con el adecuado derecho de defensa.

Del mismo modo entendemos que la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) NO puede patrocinar personas que de manera pública agravien a abogados de la forma como lo ha hecho la Sra. Romina Celeste Papazzo y mucho menos permitir que los docentes que ejercen su patrocinio NO hagan que su representada ajuste su comportamiento a reglas elementales de decoro y respeto hacia los abogados involucrados en el caso.

La Asociación denunciará ante la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) los graves comportamientos indebidos a efectos que adopte las medidas que considere puedan corresponder a sus responsables.

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS PENALISTAS

