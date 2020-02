En una carta dirigida este domingo “a la opinión pública”, la Asociación de Murgas de Maldonado lamentó los recortes de presupuesto que la comuna decidió realizar a la actividades de carnaval y se quejó de que ese tipo de ahorro no se realizó en otras disciplinas. Además, cuestionó el cierre del tablado del Campus, que solía funcionar cada año. “Existen datos de nuestra fiesta popular que muchas veces los gobernantes no tienen en cuenta y nuestro público desconoce. En este comunicado la Asociación de Murgas de Maldonado busca transparentar el tipo de inversión que se necesita para sacar una murga y expresarse sobre hechos que recientemente han afectado al Carnaval”, comenzó el comunicado que tiene fecha 9 de febrero.

“Al día de hoy y según la información proporcionada por las propias murgas, se necesita una base de $ 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos) para estar al nivel que amerita y exige nuestro carnaval. A pesar de todas las actividades con fines de lucro, de público conocimiento, que llevan a cabo los conjuntos, se hace imposible sin el apoyo y compromiso del los gobiernos local y departamental, llegar al mínimo necesario. Y cuando hablamos de compromiso nos referimos a la responsabilidad económica que entendemos; debe ser asumida por los gobiernos, siendo esta una fiesta de la gente, para la gente y por la gente”, señaló.

“Habiendo transcurrido el concurso de Carnaval en su edición 2019 sin sobresaltos, las murgas comenzaron a prepararse para el 2020 con el mismo o superior nivel de inversión. El viernes 17 de Enero nos es comunicado que el presupuesto que la Intendencia Departamental de Maldonado destinaría sería un 50% menor al del anterior Carnaval de San Carlos, que removería la colaboración de locomoción para que nuestras murgas fueran a concursar al departamento de San José, y se recortarían escenarios en todo el departamento, entre ellos el escenario del Campus de Maldonado, importantísimo tablado dentro del circuito que las murgas frecuentan, y punto clave para llegar al público fernandino. Esto significó para la Asociación y quienes la integran una gran incertidumbre, que implicaba no saber si salir en carnaval, no saber si se podrán pagar las deudas asumidas, y un año de ensayos y sacrificio con un fin incierto”, agregó.

Discriminación

El mensaje dijo que “luego de conversaciones y negociaciones en las cuales la Asociación no tuvo lugar, se confirmó que la Intendencia revocaría el recorte presupuestal al Carnaval y reintegraría el dinero para el Carnaval de San Carlos, a su vez, también una parte de lo que era la colaboración en locomoción. De igual forma siguen existiendo menos escenarios en el departamento y entendemos que el daño persiste, debido al menosprecio a las murgas como cultura, siendo que para otros géneros de la misma no existió recorte alguno. Es por lo expuesto que la Asociación de Murgas de Maldonado hace pública su postura de rechazo a lo sucedido, su análisis de que se sienta un precedente nunca antes visto que amenaza al desarrollo de este género popular, y su visión de que los gobernantes que ocupen circunstancialmente lugares de injerencia, deben entender y contemplar nuestro lugar a nivel cultural y social”, concluyó.