La Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) emitió en las últimas horas un comunicado “ante la masiva presencia de público en los locales de nuestros asociados”.

En el mismo recomienda e informa al público en general “que la cadena de abastecimiento de los locales e inventarios están preparados para atender la demanda en esta contingencia. Todos los productos tienen garantizada su reposición en las góndolas. No es por tanto necesario el abastecimiento excesivo”.

Asimismo, aconsejan que las compras sean realizadas por una única persona por familia, “de modo de evitar congestiones innecesarias que podrían favorecer la propagación del virus y que en la medida de lo posible no se concurra a hacer las compras con niños, adultos mayores o personas que forman parte de grupos de riesgo”.

Otras de las medidas son “que se tome la precaución de guardar siempre un metro de distancia con la persona más próxima. Que si tose o estornuda, se cubra la boca con el antebrazo”.

En la medida de lo posible piden que se pague con medios electrónicos, en cualquiera de sus variantes, y no con dinero físico para evitar el contacto con billetes por parte de clientes y personal de cajas.