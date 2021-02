Asociación de Teatros del Interior realiza llamado a productores audiovisuales

La Asociación de Teatros del Interior (ATI), entidad que agrupa a más de 30 elencos teatrales independientes del interior del país, realiza cada dos años tres encuentros regionales y una bienal de teatros, instancias en las que participan una gran mayoría de sus asociados. Debido a la emergencia sanitaria dichas regionales no se realizarán con el tradicional formato de encuentro, por lo que cada elenco presentará su obra en forma independiente, en su sala u espacio que disponga, con una presencia mínima de público de acuerdo a los protocolos vigentes, entre ellos los tres miembros del jurado, que estarán en cada instancia.

ESPECIFICACIONES

Según se informó desde ATI, Para mayor respaldo de los participantes y que todos los asociados puedan ver los espectáculos, estos serán registrados en forma audiovisual. Dicha filmación se debe realizar con una sola cámara fija, posicionada al centro y frente del escenario, con una abertura permanente que abarque la boca del propio escenario y no más, con la mayor calidad posible de imagen, no siendo inferior a FULL HD.

“Se recuerda que la iluminación a utilizar es la misma de la propia obra, por lo que la intensidad en su gran mayoría es variable, detalle imprescindible a tener en cuenta, para que las imágenes no sean oscuras ni tengan exceso de luminosidad. El sonido deberá ser registrado con la mayor calidad posible, colocándose un micrófono colgado al centro y en la boca del escenario, a una altura que no afecte el hecho artístico, y fuera del cuadro de enfoque de la cámara. Sera imprescindible para ello contar con un micrófono de ambiente de teatro, de condensador con diafragma de 1” y patrón polar omnidireccional o subcardioide, que permita captar el sonido de todos los protagonistas de la obra, dentro del escenario. Este micrófono debe de poder conectarse a la cámara, haciendo posible la grabación de imagen y sonido en forma simultánea, ya que el material registrado no podrá ser editado”.

Se estima que se grabarán entre 20 y 25 espectáculos, de aproximadamente una hora promedio cada uno, en el mes de julio de 2021, en distintas ciudades del país. Las presentaciones podrán ser cualquier día de la semana, fechas que serán coordinadas entre los grupos, la organización (ATI), y el jurado, y de acuerdo a ello con el equipo de filmación. Se podrán presentar en algunos casos más de un espectáculo en una misma sala durante la misma jornada, en distintos horarios, como también en una misma sala durante varios días, o en algunos casos un solo espectáculo en una sola sala. ATI se hará cargo de los costos del traslado del equipo técnico que realizará la tarea, como también del alojamiento y alimentación en el caso que sea necesario.

PRESUPUESTO

Los interesados en realizar dicho trabajo, deberán presentar presupuesto estimando el valor de la filmación de cada espectáculo en forma individual (teniendo en cuenta que serán entre 20 y 25 filmaciones).

Especificar propuesta y criterios técnicos para la elección del equipamiento a utilizar. Adjuntar experiencia y trayectoria de trabajo. Se sugiere adjuntar (o agregar link) materiales audiovisuales similares realizados que avalen vuestra tarea. Indicar si vuestra empresa cuenta con locomoción propia.

La empresa que realice dicho trabajo deberá contar con factura oficial correspondiente. Toda la información solicitada, como consultas al respecto, se deben enviar al correo atiuruguay18@gmail.com, antes del 3 de marzo de 2021 inclusive.