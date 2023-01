ASSE realizó cirugía oncológica inédita en Uruguay

Estuvo a cargo del profesor Reitan Ribero, de Curitiba, Brasil, junto con los asistentes de la Clínica Ginecotocológica C de la Facultad de Medicina, Gonzalo Sotero y Joel Laufer

La intervención oncológica no convencional, consistente en una transposición uterina a una usuaria de 26 años, portadora de cáncer, estuvo a cargo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Realizada por primera vez en el país, la cirugía permite que la paciente preserve la fertilidad, informó Claudio Sosa, profesor de la Clínica Ginecotológica C de la Facultad de Medicina.

La cirugía, que fue realizada el jueves 12 de enero en el Centro Quirúrgico Polivalente del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT), estuvo a cargo del profesor Reitan Ribero, de Curitiba, Brasil, junto con los asistentes de la Clínica Ginecotocológica C de la Facultad de Medicina, Gonzalo Sotero y Joel Laufer.

Evitar la radiación

Ribero explicó que durante la cirugía se cambia la posición del útero, desde la pelvis hacia el abdomen superior. Ello permite que se evite la radiación próxima al útero y los ovarios y, por lo tanto, que se impida la pérdida de fertilidad en la paciente. El tratamiento continuará con radioterapia y en tres meses se realizará otra cirugía para acomodar el útero.

“La radioterapia causa una infertilidad definitiva en las mujeres cuando se hace cerca del útero y los ovarios. Entonces, la movilización hasta el abdomen superior permite preservar su la función Una vez que termina la radioterapia, la paciente sigue teniendo una vida normal”, explicó.

El profesor Ribeiro ha efectuado un total de 18 intervenciones en el mundo. La cirugía se transmitió en vivo, con fines docentes, a los residentes del servicio.