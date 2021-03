Este lunes el presidente y el vicepresidente de ASSE, Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, realizaron una conferencia de prensa, vinculada con los dichos del ex Vocal de la Institución, Cnel (R) Enrique Montagno, quien presentó su renuncia días atrás luego de los hechos de pública notoriedad. Tras las expresiones vertidas por el exdirector, Cipriani aseveró que una investigación llevada adelante por los equipos de gestión de Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría Letrada del Directorio, constató la contratación irregular de 30 trabajadores, efectuadas sin pasar por el aval del Directorio por lo que, reunido en el día de la fecha, resolvió dejar sin efecto dichos contratos, remover a las jerarquías de la Comisión de Apoyo y de los equipos de gestión de las Unidades Ejecutoras involucradas.

En cuanto a los dichos de Montagno, el jerarca dijo que no compartía la situación y repudiaba “las palabras y pensamientos del ex Vocal de ASSE Enrique Montagno”, a las que catalogó como “enmarcados en un espíritu de poder” y “por fuera de los objetivos centrales de ASSE”.



Rechazo

“En nuestra gestión, junto con el Dr. Marcelo Sosa, tenemos como objetivo que el centro de atención sea el paciente” y “para ello venimos trabajando desde hace un año con nuestros equipos de gestión”. Agregó que “en las palabras de Montagno se toma a ASSE como una estructura, una empresa de poder político y de colocación de funcionarios, realizando persecución política y proselitismo”; lo cual “rechazamos tajantemente, por no cumplir con el espíritu democrático del Estado y del gobierno uruguayo”.

El jerarca indicó que ASSE tiene 1.461.257 asociados a enero de 2021, con más de 900 puntos de atención en todo el territorio nacional.

Añadió que, a diciembre de 2020, cuenta con una totalidad de 36.266 funcionarios, del total de los cargos, 948 son temporales y se suman 1007 suplentes, debido en ambos casos a la emergencia sanitaria. Sin tener en cuenta estos cargos relacionados a la emergencia sanitaria, los funcionarios ascienden a 34.311. Esta cantidad, es menor a la de 2019, que ascendía a 34.756 cargos, aseveró.

El presidente de ASSE manifestó que 650 cargos son de designación directa, de los cuales han permanecido también de la administración anterior por su buena gestión. De esos 650 cargos, afirmó que Montagno propuso 47, los cuales fueron avalados por el Directorio.

“Más allá de esto, y como se ha expresado oportunamente en la Comisión de Salud del Senado y en los medios de comunicación, la idea es trabajar en la profesionalización de los cargos, con la realización de llamados a concurso con bases sólidas”, dijo.

Este proceso, afirmó Cipriani, se ha visto enlentecido por la pandemia y de hecho se había pensado en efectuar concursos a mitad del período, pero aseguró que este proceso se acelerará y “vamos a comenzar a trabajar desde ahora con la Oficina de Servicio Civil”.

Cipriani detalló que un dato relevante a tener en cuenta, es que los Hospitales de ASSE manejan un presupuesto de unos 40 mil millones de pesos al año. En otro orden de cosas, Cipriani subrayó que el Directorio “no va a permitir ninguna persecución política”.





