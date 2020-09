POR RODRIGO “CHINO” FERNÁNDEZ

Con goles de Gonzalo Camargo y Gonzalo Ramos el equipo azulgrana se quedó con un triunfo más que importante para escapar de la parte baja de la Tabla y volver a meterse en la conversación en busca del Ascenso.

El equipo dirigido por Sebastián Eguren pudo pegar en los momentos precisos, a los 27´ un magnifico gol de tiro libre ejecutado con maestría por Gonzalo Camargo abrió el marcador para Atenas, después de este tanto el azulgrana logró controlar sin sobresaltos el trámite del encuentro y se fue al descanso ganando 1 a 0.

En el complemento Racing salió decidido a buscar el empate con mucha determinación, fue el dominador de las acciones y la pelota, tuvo sus chances y casi logra llegar a la red cuando un cabezazo de Gonzalo Sena dio de lleno en el poste del arco defendido por el “Coco” Conde, que no hubiera podido evitar la anotación del equipo que dirigía por primera vez el nuevo entrenador Martín García.

En el tramo final del partido, Racing se fue al todo por el todo al ataque y Atenas lo aprovechó ya que pasados la hora, un contragolpe que Gonzalo Ramos culmina con gol, cerró el marcador a favor de Atenas que suma 3 puntos de oro ante uno de los rivales más fuertes de la Divisional y ahora vuelven a creer en ellos mismos.

DETALLES

Segunda Division Profesional

10° Fecha

Escenario: Estadio Charrúa.

Público: Sin espectadores.

Árbitros: Mathías De Armas (Principal), Sebastián Silvera, Julián Pérez.

ATENAS (2): Esteban Conde; Gonzalo Camargo, Renzo Paparelli, Gonzalo Maulella, Sebastián Hohl; Michael Acosta, Fernando Sellanes (80´ Roberto Brum), Sebastián Riquelme (56´Gonzalo Ramos), Valentín Amoroso; Jorge Araújo (56´ Maximiliano San Martín) Facundo Taborda (80´ Yhohan Díaz). DT: Sebastián Eguren. Suplentes: Francisco Tinaglini, Emiliano Díaz, Isaac Méndez, Fabián Pesca, Emanuel Carlos, Lucas Farías.

RACING (0): Camilo Rodríguez; José Luis Avila (45´Gonzalo Aguilar), Norman Rodríguez, Rodrigo Brasesco, Fabián Borges; José Varela, Martín Barrios, JimVarela (59´Lucas Ortíz); Jorge Zambrana, Gastón Alvite (59´Gonzalo Sena), Líber Quiñones (59´Luis Gorocito). DT: Martín García. Suplentes: Matías Quintana, Juan Pablo Besón, Juan Affonso, Fabricio Santos, Fabián Manzano, Juan Sebastián Rivero.

Resultados de la 10° Fecha

Lunes 28:

Central Español 1-1 Juventud de Las Piedras

Villa Teresa 2-1 Rampla Juniors

Tacuarembo 2-0 Rocha FC

Martes 29:

Albión 4-0 Sud América

Cerrito 2-1 Villa Española

Tabla de Posiciones

1. Cerrito 21 pts.

2. Villa Española 17 pts.

3. Rampla Juniors 15 pts.

4. Sud América 15 pts.

5. Rocha FC 13 pts.

6. Villa Teresa 13 pts.

7. Tacuarembo 12 pts.

8. Albión 11 pts.

9. Juventud LP 11 pts.

10. Racing 11 pts.

11. Atenas 11 pts.

12. Central Español 9 pts.

La próxima actividad es la 11° Fecha que se jugará los días viernes 2 y sábado 3 de octubre:

Viernes 2/10

Atenas vs Cerrito (10:00 hs.)

Albión vs Rocha FC (12:15 hs.)

Juventud LP vs Rampla Juniors (14:30 hs.)

Sud América vs Villa Teresa (14:30 hs.)

Tacuarembo vs Villa Española (19:00 hs.)

Sábado 3/10

Racing vs Central Español (10:00 hs.)

Foto: @clubatenasuy