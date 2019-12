Desde la administración municipal se asegura que en el caso de la audiencia pública celebrada en Pueblo Obrero para habilitar una planta de fabricación de artículos de hormigón fueron cumplidos todos los aspectos establecidos en la Ley de Ordenamiento Territorial

En este sentido, a la Junta Departamental de Maldonado fueron remitidas varias comunicaciones electrónicas cuyos mensajes ni siquiera fueron abiertos por los funcionarios del legislativo departamental, indicó la directora de Urbanismo, Soledad Laguarda.

En este caso, en el sistema figuran al menos tres mensajes, remitidos desde la Intendencia a la Junta el 17/01/2018, el 27/11/2019, los cuales no fueron tenidos en cuenta por los funcionarios, ni abiertos por los mismos.

Asimismo, una notificación por la puesta de manifiesto del expediente fue remitida el 16 de julio de este año desde la administración documental de la Intendencia de Maldonado a varios actores públicos, como el caso de la Junta Departamental. Lo mismo ocurrió el 27 de noviembre pasado por la misma repartición.

En las referidas comunicaciones fueron incluidas las resoluciones 05688/2019 y 09276/2019 sobre este tema que forman parte del expediente 2015-88010746.

El 16 de julio de este año fue remitida vía correo electrónico la resolución 05688/2019. La resolución 09276/2019 fue enviada a la Junta Departamental el 27 de noviembre pasado. El mismo día la misma resolución fue remitida a la Dirección Legislativa y a la Dirección Administrativa de la Junta Departamental de Maldonado. Tanto por el sistema de comunicación como por los correos electrónicos, la información fue remitida a la Junta Departamental.

Polémica

Días atrás, el edil frenteamplista Joaquín Garlo aseguró que en el caso de este emprendimiento la audiencia celebrada en el Club Rampla no tiene valor alguno por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Ordenamiento Territorial. Garlo sostuvo que la puesta de manifiesto no fue notificada. “No se realizaron por la Dirección de Administración Documental en su totalidad, ya que nunca llegó a la Junta Departamental de Maldonado. La Dirección de Administración Documental nunca comunicó a la Junta Departamental la Resolución mencionada, ya sea a través de soporte electrónico (correo electrónico o sistema de gestión documental IGDoc) o soporte físico (formato papel). Este hecho fue advertido por nosotros en la Audiencia Pública celebrada el 4 de diciembre de 2019 en el Club Rampla de Pueblo Obrero. Nuestra participación y la de los demás interesados en la audiencia no convalida las actuaciones ya que las mismas son nulas absolutamente, nulidad que es insubsanable, imprescriptible y oponible por cualquier interesado. Expresamente establecimos que participábamos y hacíamos uso de la palabra bajo la reserva de que las actuaciones eran nulas absolutamente y la audiencia no debía realizarse”, sostuvo Garlo.

Desde la Intendencia se asegura que sí fueron remitidas las actuaciones a la Junta Departamental. Sucede, explicó Laguarda, que no fueron abiertos los mensajes.