Azucena Arbeleche es reconocida como Ministra de Finanzas del Año en las Américas

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, fue distinguida por la revista británica The Banker como la Ministra de Finanzas del Año. El premio reconoce el compromiso de la jerarca con la sostenibilidad, tanto en Uruguay como en el ámbito internacional, a partir de la agenda que impulsa como presidenta del Comité de Desarrollo del FMI y el Banco Mundial.

En el comunicado de prensa en el que se difundió el premio correspondiente al año 2021, la ministra Arbeleche expresó a The Banker que “este es un reconocimiento a las sólidas bases institucionales y democráticas de Uruguay, a las políticas macroeconómicas responsables y transparentes llevadas adelante durante la pandemia”. Agregó que el reconocimiento también se debe a la agenda de reformas en la que se avanzó incluso durante el transcurso de la COVID-19.

“Más que nunca, Uruguay se mantiene a la vanguardia de las políticas amigables con el medioambiente y es un país enfocado en la sustentabilidad”, sostuvo. Añadió que con ese espíritu el país impulsará una agenda que introduzca instrumentos de deuda soberana y préstamos multilaterales que vinculen el costo del financiamiento con el éxito de los estados en el cumplimiento de sus objetivos de cambio climático bajo el Acuerdo de París.

En ese sentido, explicitó que se debe diferenciar las condiciones de financiamiento en función de la contribución que los países hacen a los bienes públicos mundiales, de manera de premiar la formulación de políticas sostenibles.

La revista británica The Banker es una publicación dedicada a las finanzas internacionales especializada en banca y negocios, y editada por grupo Financial Times. Comenzó a publicarse en enero de 1926 y cada año otorga el premio al Ministro de Finanzas más destacado en distintas regiones del mundo.