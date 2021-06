Baja matrícula hace peligrar continuidad del CEC de Maldonado Nuevo

El Centro Educativo Comunitario (CEC) de Maldonado Nuevo podría no continuar brindando sus cursos debido a la caída en la cantidad de alumnos como consecuencia de la pandemia. El CEC está abierto con educación a distancia, ofreciendo, a quienes no tengan dispositivos o conectividad, que asistan al centro de estudios cumpliendo con los protocolos sanitarios para conectarse a las clases.

Las inscripciones se pueden hacer durante todo el año. Hay turno matutino de 8.45 a 12.30 y vespertino de 13.05 a 16.50 horas. El objetivo del CEC es que los alumnos que ingresen logren terminar el Ciclo Básico de enseñanza media.

Entre 12 y 17 años pueden asistir egresados de Primaria, quienes no aprobaron Ciclo Básico de Secundaria, desvinculados del sistema educativo o que, estando cursando necesiten apoyo a contraturno. Información sobre la oferta se puede conseguir por el 42 26 31 03 o whatsapp 099 824 373.