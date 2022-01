“Bajo la sombra de un sauce, la brisa”, muestra de Diego Villalba en Zoco

A partir de este viernes 7 de enero, Zoco Cultura y Arte Contemporáneo presenta “Bajo la sombra de un sauce, la brisa”, de Diego Villalba. Quince obras que según cuenta el artista uruguayo, surgieron con el diseño de la loza Willow como disparador natural. La muestra se podrá visitar de martes a sábado de 20 a 23 horas en este espacio cultural ubicado en el corazón de la península, calle 10 y 9.

Reconstruir el paisaje

“Me interesa hablar sobre la memoria, el tiempo, el paisaje, la narrativa, la fragmentación. Así también como de las ausencias, de la fragilidad, del refugio. La obra relaciona al paisaje con la idea que tengo de su construcción, las relaciones entre los elementos compositivos, su particular relación con el medio. Comento desde un lugar como constructor, observador e interlocutor con el paisaje.

Hablo de la ausencia referida a lugares, personas y objetos que hemos perdido, reemplazado o simplemente dejado atrás. Presente en la familia de generación en generación, el diseño de la loza Willow se convierte en el disparador natural para el trabajo. Así es como la historia en su carácter de narrativa de la memoria se convierte en metáfora personal y universal. En estas obras me baso en dos modelos, uno fabricado por JohnsonBrothers de color azul que se ha usado en casa desde hace algunas generaciones, y otro que es un modelo fabricado en Uruguay por Lozur, en la mitad del siglo pasado,de color rosa, propiedad también de la familia”. La lenta recreación en varias capas de óleo, la atención repetida al detalle sin medios mecánicos, me permite rescatar en la ejecución una actitud a la vez actual y deliberadamente fuera del tiempo. El diálogo con el material se convierte también en una reflexión en que la memoria de lo inmediato enlaza simultáneamente mi peripecia personal y la paciente acumulación de una historia milenaria.





Sobre Diego Villalba

Nace en Montevideo en 1972. Estudia con Norman Bottrill y Arquitectura en la Universidad de la República. En 1997 viaja a través de la ruta de los monasterios de Cataluña y por el centro de Europa. En 1999 realiza un viaje de estudios por América, Asia, Europa y Norte de África. De 2006 a 2009 alterna estancias en Europa, vive y trabaja entre las Islas Baleares y Montevideo. Luego reside entre Buenos Aires y Montevideo.

Expone regularmente sus obras individual y colectivamente desde el año 1997 en Uruguay y en el exterior. Ha obtenido primeros premios, menciones y reconocimientos tanto a nivel nacional como en el extranjero.



Últimas exposiciones

2021 “Encontrarte con ellos” Museo Juan Manuel Blanes / “Cósmica” / 2020 “Art of Uruguay in Chengdu” Curador Vincent I. J. Deng, VA Galleries, China / 2019 “Tensiones del paisaje”, Centro de Exposiciones Subte, Montevideo / Pinta Art Fair, Diana Saravia Contemporary Art, Miami / “Erotic Art”, Diana Saravia Gallery, Montevideo / 49° Premio Montevideo de Artes Visuales, Centro de Exposiciones Subte, Montevideo /“Art of Uruguay”, Municipalidad de Chongqinq, China / Art Lima, Diana Saravia Gallery, Lima / 2018 58° Premio Nacional de Artes Visuales “Linda Kohen”, Espacio de Arte Contemporáneo, Montevideo / “Private Talent”, Contemporary Art Culture Center, Beijing / Este Arte Contemporary Art Fair, Diana Saravia Gallery, Punta del Este / 2016 “Entre la desmesura y la insignificancia” Alianza Francesa Montevideo y Fundación Atchugarry, Maldonado.