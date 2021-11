Batacazo de Colón FC que bajó al líder Libertad

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Se jugó de forma íntegra la séptima fecha del Torneo Apertura de Liga Mayor y la nota la dio el club Colón FC que venció como visitante a Libertad que llegaba a ese partido como líder e invicto en el certamen, esto fue aprovechado por San Carlos e Ituzaingó que sumaron de a 3 y se acercan, además ya se palpita el clásico entre San Carlos y Libertad de la próxima fecha.

Cae el invicto Libertad

“Se cayó la estantería” como se dice habitualmente cuando un resultado no es esperado por la gran mayoría de la gente que sigue de cerca la Liga Mayor, cuando llegaron las noticias desde el Álvaro Pérez que señalaban que el visitante Colón FC se llevó los 3 puntos ante un Libertad que venía invicto y al frente de la Tabla de Posiciones, un triunfo de los dirigidos por Pedro Martínez que entrevera ahora totalmente los puestos de arriba en un Torneo Apertura que le da solo cuatro lugares a los clubes para llegar a la Liguilla y en este momento hay seis clubes que tienen serias pretensiones de lograr su cupo, esta victoria le dio mucha emoción a lo que viene.

No fue un partido fácil, un primer tiempo parejo que se fue 0 a 0 pero ya en el arranque del 2do tiempo se abre el marcador con gol de Mateo Correa al minuto 51, después de esa anotación el que hizo todo el desgaste y dominó el partido fue Libertad que buscaba el empate imperiosamente pero el tiempo se le fue sin lograr su objetivo, así como también se le fue el invicto.

Pero el “Penado 14” ahora debe pasar rápidamente la página de este partido para meterse en una semana especial porque se viene nada más y nada menos que el Clásico ante San Carlos, un partido siempre “especial y diferente a los demás” que encuentra ambos clubes ahora en la cima del Torneo y con solo 1 punto de diferencia a favor de Libertad.

DETALLES

LIBERTAD 0 COLÓN 1

Estadio Alvaro Pérez. Árbitros Federico Taramasco, Ruben Burroso y Mauricio Pérez. Sub 20 Marcos Hernández

LIBERTAD(0) Santiago Fernández, Camilo Miraglia, Jonatán Tabeira, Facundo Cuadrado, Emiliano Suarez, Agustín Noguez, Santiago Pérez, Rodrigo Pérez, Facundo Suarez, Rafael Martínez y Maximiliano San Martin. . DT Agustín Henry

COLÓN (1 ) Rodrigo Hernández, Cesar Pereira, Luis Núñez ,Luis Oliver, Nahuel de León, Emiliano Méndez, Gonzalo Piriz, Mateo Correa, Ruben Rodríguez y Juan Benítez y Kristman Muiño. DT Pedro Martínez

Gol 51 Mateo Correa(Colón)

Expulsado 75 Juan Benítez (Colón)

San Carlos gana y se acerca

El decano carolino tenía una dura parada en cancha de Defensor, el equipo violeta ha sido hasta ahora el equipo revelación de la Temporada en Liga Mayor y es un rival duro de verdad, pero San Carlos gana con contundencia en este partido por 3 a 0 y ahora está a un solo punto de Libertad en la Tabla, a pocos días de jugar el Clásico en su propia cancha.

Los goles fueron convertidos por Agustín Amoroso a los 9 min, el segundo vino por intermedio de Emiliano Bernales a los 23 min. y cerró la cuenta Camilo Sellanes al minuto 70, un triunfo importante para los dirigidos por Alejandro Clavijo.

DETALLES

DEFENSOR 0 SAN CARLOS 3

Parque Antonio Grossi Dutra. Arbitros Carlos Sotelo, Ruben López y Maximiliano Cigales. Sub 20 Franco Sánchez

DEFENSOR (0) Martin Fungí. Valentín Mordenti, Carlos De Paula, Jonathan Pacheco, Carlos Alvarez(Gonzalo Aguirre), Nicolás Hernández(Nahuel Sartori), Cristian Ferreira , Leandro Dalmao, Gerard Benítez, Brian Posse y Marcos Silvera , DT Manuel Correa

SAN CARLOS (3) Luciano Aloy, Cristian Páez Agustín Amoroso, Lucas Figueredo, Guillermo De León, Gonzalo Suarez (Juan Ramos), Nahuel Rivero(Leonardo Rodriguez), Federico Tabeira, Joaquín Navarro, German Suarez (Rodrigo Pelua) y Emiliano Bernales (Rodrigo Mendez). DT Alejandro Clavijo

Goles 9 Agustín Amoroso, 23 Emiliano Bernales y 70 Camilo Sellanes(San Carlos)

Los otros resultados

Los otros resultados de la Fecha fueron la victoria de Ituzaingó 3 a 1 ante Artigas Juniors en el Parque San Rafael con gol de Matías Giménez al minuto 49 y un doblete de Max Rauhoffer al minuto 63 mediante tiro penal y al minuto 84, había comenzado ganando la visita al minuto 27 mediante un penal excelentemente ejecutado por José Acuña, al parecer al finalizar el partido hubo altercados en el campo de juego entre los dos equipos que seguramente traerán alguna sanción para algunos de los protagonistas del partido.

En el Parque Quintín Cuadrado el locatario Peñarol de San Carlos le ganó 2 a 1 a Kennedy, el primer gol del partido fue de Salvador Maidana al minuto 3 mediante tiro penal para el equipo de Kennedy pero el locatario logró revertir el marcador, primero empatando el partido con gol de Matías Chocho al minuto 25 y en el minuto 79 Agustín Alfaro pusó el 2do gol aurinegro para llevarse 3 puntos importantes para salir de la parte baja de la Tabla definitivamente.

Punta del Este logró quedarse con el triunfo en su visita ante Atlético Fernandino por 1 a 0 con un extraordinario gol de tiro libre convertido por Ademar Martínez al minuto 60, fue justo el resultado porque el equipo de Alejandro Lladó fue más a lo largo de los 90 minutos, creando mejores jugadas sobre el arco del equipo Decano del Interior. Ahora Punta del Este también se mete de lleno en la lucha por lograr colarse entre los 4 de arriba que van a disputar la Liguilla.

RESULTADOS 3era Sub20: Defensor 0-0 San Carlos, Atlético Fernandino 2-3 Punta del Este, Peñarol 3-1 Kennedy, Ituzaingó 2-0 Artigas Juniors, Libertad 1-3 Colón FC.

La 8va fecha tiene los siguientes partidos:

San Carlos vs Libertad, Defensor vs Atlético Fernandino, Kennedy vs Ituzaingó, Peñarol (SC) vs Artigas Juniors, Colón FC vs Punta del Este.