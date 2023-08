Batería de La Aguada, “espero que billetera no mate patrimonio”, por Mario Scasso

En la Sesión de la Junta Departamental de Maldonado del pasado 25 de julio, el cuerpo legislativo renovó el permiso de construcción de un edificio de apartamentos, sobre la Playa de Las Delicias, Parada 25, sobre los restos de la Batería de la Aguada. Esta fue el elemento de defensa del lugar de desembarco del Puerto de Maldonado y de provisión de agua de los navíos en los tiempos de la navegación a vela. Fue construida en diversas etapas durante el S. XVIII. Durante la sesión, integrantes del cuerpo, al igual que algún funcionario de la Dirección de Cultura, expresaron sobre que habiendo concluido las prospecciones arqueológicas en el área de la Batería de “La Aguada o de La Trinidad” en la Playa de Las Delicias, ya existía un informe primario, bastante negativo sobre el hallazgo de restos de la edificación colonial. Desconozco la existencia del informe elaborado por los dos arqueólogos, contratados por el empresario extranjero interesado en invertir en la construcción del edificio. Éstos se presentaron en la Comisión Departamental de Patrimonio, donde uno de ellos reconoció su experiencia en relevamientos subacuáticos.

Estando en conocimiento de que había finalizado el relevamiento, a fines de junio, concurrí al lugar donde estaba la batería, en el costado Oeste del Camino Carretero que bajaba de la ciudad al puerto.

Encontré en el sitio una docena de lugares donde se excavó, ahora cubiertos de arena removida, cercados de postes con bandas de plástico. Esperaba ver una “trinchera” de excavación como es habitual en las prospecciones arqueológicas, en forma de “corte” del lugar, en forma perpendicular al muro anterior. En lugar de esto, se realizaron excavaciones separadas, en espacios cuadrados de aproximadamente 150 cm. de lado. Por lo cual presumo que la profundidad de lo excavado no fue superior a dos metros, considerando que el material a la vista removido fue arena. Considerando que el muro de cemento armado existente, reproduce la forma del frente de la batería de cañones española, según la describe el Ministro de la Real Hacienda Rafael Pérez del Puerto, en abril de 1797, de cuarenta y dos varas (1: 0,84 metros, es decir unos 35 metros), en forma de “semi-hexágono” irregular, por ser sus tres frentes desiguales. Este muro fue construido por el Sr. Sagristá, que había edificado una casa, sobre la explanada de la batería en los primeros años del S. XX, luego del temporal del 10 de julio de 1923, durante el cual las olas derrumbaron parcialmente el frente de la batería. Presumo que el muro de cemento fue construido en el lugar o inmediatamente por delante del muro colonial, ya que se realizó para impedir el derrumbe de la casa construida encima. Lo que me llama la atención es que no se realizó ninguna excavación junto al muro de cemento buscando el muro de piedra original de la batería. Sólo dos de las excavaciones se realizaron a unos doce metros del muro de cemento. La mayoría de ellas se efectuaron a más de veinte dos metros del muro del frente. Algunas de ellas bastante por fuera de la línea del frente de la construcción hacia el Oeste. Hay que considerar que la explanada de la batería donde se asentaba la cureña del cañón y debía además extenderse para cubrir el retroceso de la pieza luego de producido el disparo, no debía tener una extensión mayor de 10 a 12 varas, es decir unos 10 metros, a lo sumo. Debía ser similar, al de la reconstruida durante la presente Administración Departamental, la Batería del Medio o de Jesús.



Cercado

Ignoro si se investigó “a proporcionada distancia un edificio para almacén de pólvora, techado de azotes en forma de bóveda”, el que presumo parcialmente enterrado como era de uso. La casa próxima al lugar de la batería debe contener los muros de piedra del Cuerpo de Guardia, y separados: su cocina y el “cuarto de depósito y custodia de los útiles y pertrechos del servicio”. Siempre considerando mi conocimiento de investigación arqueológica “de aficionado”.

Le remito las fotografías obtenidas en junio en el lugar. También las obtenidas a fines de julio que demuestran el cercado del lugar “para construir” y el lugar de la arena removida.

Durante la sesión de la Junta Departamental, varios ediles, se expresaron en el sentido de considerar al empresario inversor como “una persona seria”. Me pregunto, considerando que la adquisición de los 2000 m2 del predio en cuestión, que contiene casi enteramente los restos de la construcción colonial, se realizó, posteriormente a la declaración de “Bien Patrimonial Nacional”, a la Batería, que fue realizada en 1984, hace casi 40 años, ¿quién le aseguró al inversor que la autorización de construcción en dicho solar sería autorizada por la Comisión Nacional de Patrimonio y por la DINAMA, ya que se encuentra en un predio sobre la playa?

El día miércoles 9 de agosto, concurrí al lugar, encontrando a varios obreros trabajando en la instalación de un cerco de chapas, los que me informaron que en un mes se comenzará la construcción en el sitio de un edificio de tres pisos. Junto a la excavación del cerco perimetral, en los materiales removidos, hay un fragmento de ladrillo, mucho más ancho que uno actual, como se ve otro fragmento a su vera, también se observa un fragmento de piedra arenisca, que no es propia del lugar. He recibido información de medios inmobiliarios que han comenzado negociaciones para comercializar los apartamentos a construirse en el lugar.

Se informó a la Comisión de Patrimonio Departamental y al Presidente de la Comisión Nacional, para tener en cuenta a la vista del esperado informe de los técnicos, contratados por el empresario.

Espero sinceramente que: “billetera no mate patrimonio histórico”.



Dr. Mario Scasso Burghi

