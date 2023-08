“Batería de La Aguada (III)”, por Mario Scasso

No sólo está en peligro un lugar y una construcción histórica, también lo está nuestro paisaje costero

¿Cuánto vale un terreno sobre la playa Las Delicias? Legalmente el valor catastral, ya que está sujeto a expropiación. Según el Centro de Información Oficial: Normativa y Avisos Legales del Uruguay Código de Aguas (Decreto Ley 14.859, promulgado el 15/12/1978)

Ahí está registrado:

Artículo 37.

En el Río de la Plata y en el Océano Atlántico, la línea superior de la ribera será la que resulte del promedio de las máximas alturas registradas cada año, durante un período no menor a veinte años.

Artículo 38.

Si por aplicación de lo dispuesto en los Artículos 36 y 37, resultare que deban pasar a propiedad del Estado, bienes de particulares, deberá procederse a la expropiación respectiva.

Artículo 153.

Establécese una franja de defensa de la ribera del Océano Atlántico, el Río de la Plata, Río Uruguay y la Laguna Merín, para evitar modificaciones perjudiciales a su configuración y estructura. El ancho de esta faja será de doscientos cincuenta metros, medidos hacia el interior del territorio, a partir del límite superior de la ribera, establecido en los Artículos 36 y 37 de este código.

Descartando la competencia de la Comisión Nacional de Patrimonio sobre una construcción militar colonial, declarada monumento Histórico Nacional ¿y la DINAMA?

La Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Ambiente, ¿no tiene nada que expresar sobre la construcción de un edificio de apartamentos, ostensiblemente a menos de 250 metros del rompiente de las olas de la Bahía de Maldonado (considerada dentro del Río de la Plata)?

La interrogante es si el agente inmobiliario que gestionó la venta del solar de marras al empresario que gestiona la edificación del edificio, le aseguró que los impedimentos podían ser pasados por alto.

¿O le planteó que realizando la construcción del edificio pagaría sumas irrisorias de multas, con respecto al valor de venta de un apartamento sobre la playa con acceso directo a ésta? El predio ha sido cercado en este mes en su perímetro con chapas.

No sólo está en peligro un lugar y una construcción histórica, también lo está nuestro paisaje costero. Estamos en peligro de cometer los mismos errores que se cometieron en las playas brasileñas y en las rochenses, edificando sobre las playas. Las últimas administraciones rochenses han procedido a la demolición de construcciones edificadas en la playa. Si bien el solar que nos compete cuenta con salida fiscal desde principios del S. XX, ¿el Código de Aguas en vigencia no obliga a la expropiación del predio?

Los veraneantes y turistas extranjeros vienen a nuestras playas buscando excelencia y un “País Natural”. ¿Lo perderemos por propiciar inversión inmobiliaria por encima de las disposiciones legales?

¿El Ministerio de Ambiente ha recibido la consulta pertinente?

En la década de 1980 un Intendente de Paysandú, el Arquitecto Walter Belvisi (asombrosamente del Partido Colorado) lanzó una proclama: “Defienda a Paysandú” ¿Quién defiende a Maldonado? Espero que las autoridades nacionales tengan más conciencia histórica y medio ambiental que las locales y que la pasividad e indiferencia de la mayor parte de la población local.

Me permito realizar un reclamo perentorio, si se pretendiera realizar el edificio de cualquier forma: “Defiendan a Maldonado”.

Dr. Mario Scasso Burghi