Big Rider presenta la primera moto customizada 0km a la venta en colaboración con Royal Enfield

Big Rider presentará, en colaboración con Royal Enfield Uruguay, la primera moto customizada 0km a la venta. Además, se proyectará el corto “Feeling the Road” y habrá un show de música en vivo del guitarrista y cantante Esteban Cháves.

Conversamos con Diego “Tito” Furiatti, campeón uruguayo de bodyboard y mentor de Big Rider, una marca que fusiona la pasión por el surf y las motos. En esta ocasión, Furiatti nos adelanta de qué se trata el evento de este sábado, el film que se proyectará y su pasión por el salir a una ruta en moto.

-¿Qué es Big Rider para el que no lo conoce?

-Yo toda la vida me dediqué al surf. Corrí en el Circuito Mundial de Bodyboard, de morey durante años. Pero llegó un día en el que decidí dejar de competir en el circuito mundial y ahí surgió “Big Rider”. Además del surfing, siempre me gustaron las motos. Tengo motos desde que tengo 15 años. Por eso, Big Rider nace como una fusión de mis dos pasiones: el surf y las motos. Esta marca que registré es el cruce de esos dos universos. Después fue desarrollando su propio estilo e identidad. Big Rider es las salidas a las sierras, las rodadas, esa sensación de sentirte parte de la naturaleza que se traduce en el estilo de motos que hacemos, la ropa que vendemos.

-¿De qué se trata el evento del sábado? ¿Qué es una moto customizada?

-El sábado es la presentación de la primera moto customizada, es decir modificada por nosotros, diseñada y hecha con nuestro estilo. La primera moto a la venta, cero kilómetro, ya customizada. Y hago hincapié en esto porque antes uno podía traer a Big Rider su moto usada para que la rediseñemos o comprar una moto cero kilómetro y dejárnosla para que la modifiquemos con nuestra impronta. Pero esto es diferente porque va a ser la primer moto que ya se a va vender al estilo “Big Rider”: hecha a gusto nuestro, con nuestra identidad. Y la idea es que pueda haber una moto customizada por Big Rider en todos los locales de Royal Enfield Uruguay. Con este evento damos arranque a ese sueño.

–¿Qué nos podés contar de “Feeling de Road”, el corto que se va a proyectar?

-Además de la presentación de la moto, en este evento queremos compartir nuestro último video que se llama “Feeling the Road”, es decir, sintiendo el camino. Lo filmamos en el mes de diciembre, en las Sierras de Maldonado. El video muestra un poco nuestro estilo, cómo viajamos con las motos, el estilo off road, aventurero que tiene que ver con meternos en los campos, pasar por los arroyos, comer un asado en la mitad de las sierras.

-¿Cómo surgió la idea de hacer un corto?

-La idea era mostrar nuestro estilo de vida: los lugares donde andamos, el territorio local. Buscamos que la gente que lo vea sienta esa aventura que sentimos nosotros cada vez que salimos a la ruta. Es un video que intenta representar nuestro espíritu. Elegimos las Sierras de Maldonado porque es el lugar donde nosotros andamos siempre y nos sentimos más identificados. Estamos muy contentos con el resultado: en pocos minutos dice mucho, transmite todo lo que queríamos.

-Y sobre el show de música en vivo…

-Para musicalizar la noche llamamos a Esteban Cháves, un gran músico y amigo de la casa. Lo elegimos a Esteban porque nos gusta mucho la música que toca, nos sentimos identificados con su estilo musical, y al mismo tiempo es un músico muy talentoso que se adapta a lo que le pedimos en cada ocasión. Más allá que hace rock and roll, Esteban lee muy bien el estilo de música que le gusta a la gente que anda en moto. Ya hemos hecho otros eventos con él y nos deja tranquilos y felices que él sea quien nos acompañe en esta oportunidad.

-Para cerrar, ¿cómo describirías lo que es andar en moto para vos?

-La moto me da una sensación muy grande de libertad que solo la había encontrado en el surfing. La adrenalina que sentís cuando surfeas tiene que ver con estar al aire libre, con sentirte que sos vos y el aire, y en el caso de las motos está la conexión con el campo, la tierra, el arroyo, el paisaje. Es una sensación muy fuerte de fusión con la naturaleza, con el universo mismo.

La estrella de la noche

Se va a presentar una moto Royal Enfield Interceptor 650 cc customizada con muchos detalles que la hacen especial: manubrio Big Rider, asiento custom en cuero, cubiertas todo terreno, cubre foco , caños de escape, focos y luminaria, todo pintado con pintura automotriz y se diseñó especialmente para esta moto todos los logos tanto del tanque como de las cachas laterales.