“No es bueno para la campaña entrar en descalificaciones. Yo pretendo gobernar Maldonado unidos con todos, tengo la obligación de no responder”, subrayó el diputado y candidato a la Intendencia de Maldonado, Rodrigo Blás. Estas apreciaciones surgen luego de que el ex intendente Enrique Antía catalogara la propuesta de Blás de bajar un 50% el valor del boleto de “pavada”, de “bolazo”, que es “inviable” y que es “un temita”, minimizando la relevancia de la propuesta en la población del departamento. Las declaraciones del exintendente fueron realizadas en el programa “Punta Política” que conduce el periodista Guillermo Lussich. Sobre el particular, Blás agregó que “uno podrá estar de acuerdo o no con las propuestas de los demás. Pero descalificarlas no es el camino”.

“Reafirmamos la propuesta de bajar el valor del boleto un 50%”, dijo Blás al recordar que ha “manejado durante 25 años la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental, conocemos muy bien los números, sabemos dónde se gasta mal y de donde sacar el dinero”. Días atrás al lanzar la propuesta, el legislador sostuvo que el dinero para financiar la rebaja del boleto saldría de un ahorro en los gastos de funcionamiento de la Intendencia que rondan los 60 millones de dólares. Blás sostuvo que “no es una propuesta liviana y no merece ni yo, ni el Partido Nacional, ni nadie, una descalificación” y agregó que “decir que es una pavada es desconocer la realidad de la gente”. Afirmó que la “propuesta busca modificar el sistema de movilidad urbana, busca abaratar el costo del boleto y busca mejorar el transporte público”.

El candidato a intendente ejemplificó que “estamos brindando contención mediante los Jornales Solidarios, la gente gana 9 mil pesos por mes e ir a trabajar les cuesta 760 pesos de boleto. 350 pesos de ahorro en el sueldo es muy importante, está lejos de ser una pavada”.

El legislador sostuvo que “realizar campañas en mal tono y enojado no es lo que la gente está precisando” y añadió que “a la gente hay que traerle soluciones, transmitirle fe y esperanza demostrar que estamos firmes en construir un mejor presente”. Blás culminó diciendo que “el 28 de setiembre nos tenemos que encontrar todos en buscar la salida de los problemas que hoy tiene la gente”.

Contenido publicitario