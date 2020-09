Rodrigo Blás defendió su compromiso de crear un mercado central, luego de que el exintendente Enrique Antía, en una entrevista radial, catalogara de “bolazo” y de “acopio de frutas y verduras” su proyecto de instalar un mercado central entre Maldonado y San Carlos. “El que no escucha no va a entender nunca y pensar que un mercado central es un acopio de frutas y verduras es parte de un concepto antiguo”, sostuvo Blás. “Nosotros hablamos de un mercado central, de un shopping, de dinamizar la economía, de la producción agrícola y ganadera de Maldonado que es riquísima y no es la de hace 20 años”. El legislador argumentó que “los mercados centrales son centros de comercio y trabajo en cualquier ciudad del mundo y debemos ir para ahí para explotar una riqueza que está olvidada”. El Mercado del Sol y Abasto Municipal está pensado al estilo de los grandes mercados centrales del mundo, explicó”. “Los tiempos cambian y no quiero que la vida de Maldonado se siga yendo en pensamientos que no se adecuan a la velocidad de los tiempos de hoy y que además nos carguemos en la mochila fracasos pasados”.

