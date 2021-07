Blás solicitó habilitación de una estación de servicio para La Capuera

El diputado Rodrigo Blás expuso en la Cámara de Diputados un pedido que se elevará a los directorios de URSEA y ANCAP mediante el que solicita la habilitación para la instalación de una estación de servicio en La Capuera.

En la fundamentación, el legislador nacionalista recordó que la realidad hoy de la zona dista mucho de la de hace una década atrás, cuando había pocas casas y algunas eran de veraneo.

Actualmente viven unas 12 mil personas, teniendo en cuenta a los habitantes de El Pejerrey y Ocean Park, que se han visto beneficiadas, explicó, en principio con el acuerdo para regularizar lo que fue un asentamiento y luego con la llegada de servicios.

Logros

No obstante, éstos no han acompañado el crecimiento de la zona y recién hace 5 años que comenzó el impulso para cambiar la realidad allí, dijo Blás, al tiempo de destacar que “el trabajo de la Bancada Maldonado permitió concretar la instalación del servicio de emergencia de ASSE (SAME 105) y el cambio político del Municipio de Piriápolis también ha hecho que lleguen otros servicios y que en los próximos dos meses se concrete una inversión que supera los 6 millones de dólares destinada a pavimentar las calles, construir cordón cuneta y realizar el saneamiento, extremo no menor ya que es una zona con costa a la Laguna del Sauce”.

Todo ese apoyo, afirmó, permitió una verdadera transformación de la zona; sin embargo, la estación de nafta más cercana está a 8 kms. de distancia y eso lleva a que dentro de La Capuera se venda combustible en bidones, de forma “artesanal”.

Teniendo en cuenta que hay que dar una solución al tema, el legislador solicitó a los organismos correspondientes, URSEA y ANCAP, que habiliten una estación para La Capuera ya que los miles de vecinos la requieren, la precisan y en el presente carecen del servicio.