Bodega Garzón quedó nuevamente en el segundo puesto de las mejores bodegas del mundo para ser visitadas, en el ránking elaborado por el medio especializado World´s Best Vineyards,

La otra bodega uruguaya que figura entre las 50 mejores del mundo es Bouzá.

Esta lista está elaborada a partir de los votos de más de 500 expertos en vino, sommeliers y viajeros de todo el mundo. Según informa en su página web para asegurar que la Academia es representativa se divide el mundo en regiones geográficas, cada una de éstas tiene un reconocido experto que figura como “Academy Chair”. Cada uno de estos jefes y es el responsable de reclutar 36 expertos en vinos y viajes quienes votan por 7 bodegas. Para realizar esta votación no hay una lista predeterminada, sino que se basa en la experiencia de cada uno luego de visitar el lugar. Y se toman en cuenta varios factores, tales como el lugar, el vino, la comida, el staff, la reputación, etc.

Garzón

Según el portal la bodega Garzón es “una de las más innovadoras bodegas de América” que ha aparecido en los últimos diez años. Menciona la calidad de sus vinos, pero también la experiencia que ofrece a sus visitantes.

América del Sur presente

Además de las dos uruguayas, cuatro bodegas argentinas y siete chilenas también aparecen en el ranking de las 50 mejores

El primer lugar fue por segundo año consecutivo para la argentina Zuccardi Valle de Uco, ubicada en el valle del que toma su nombre. De Argentina también figuran Catena Zapata en el lugar 11, Bodega Salentein en el 23 y Vinos Trapiche en el 50.