BPS alerta por posibles maniobras fraudulentas

Ante posibles intentos de fraude, donde se utiliza la imagen del BPS con el fin de engañar y obtener datos de los usuarios el Banco de Previsión Social emitió un comunicado en el que exhorta a toda la población y sobre todo a los jubilados y pensionistas a extremar cuidados y no proporcionar datos e información personal por canales no oficiales.

En caso de recibir algún mensaje de este tipo, se deberá desestimar y eliminarlo para evitar su difusión. El ente informó que el único número de whatsapp utilizado actualmente por la institución es el 092 36 62 72. Es importante verificar este número, así como la presencia de un tic verde en la información del perfil, ya que esto significa que dicha cuenta es verificada y certificada por WhatsApp como un perfil empresarial y los usuarios pueden identificarla.

También recordaron que el banco no solicitará información a través de canales no oficiales, y tampoco requerirá pagos de ningún tipo para efectuar un trámite.

Canales oficiales del BPS:

•Teléfono: 1997 en Montevideo o 2 1997 desde el Interior

•Sitio web: www.bps.gub.uy

•Facebook: BPS – Banco de Previsión Social (@BPSuy)

• WhatsApp: 092 36 62 72