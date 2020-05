BPS posterga pago de cuotas de préstamos para jubilados y pensionistas

El BPS informó que postergará el pago de 3 cuotas de los préstamos otorgados por el organismo a jubilados y pensionistas de menores recursos. Esta disposición alcanza a unos 97.000 beneficiarios que reciben prestaciones menores a 3 BPC, equivalentes a $ 13.557 nominales y que tienen préstamos solicitados antes del 31/03/2020. Para ampararse a esta postergación de cuotas, quienes cumplan con las condiciones mencionadas, no deberán realizar ningún trámite.

El beneficio permite suspender las cuotas de mayo, junio y julio, que se pagan los primeros días de junio, julio y agosto respectivamente. Los pagos suspendidos se trasladarán al final de las cuotas ya establecidas sin cobrarse ningún tipo de interés. Quienes acepten este beneficio no podrán realizar renovaciones ni préstamos nuevos hasta completar el pago de los mismos.

Aquellos que cumplan con las condiciones para ampararse a este beneficio pero decidan no acceder a él, podrán rechazarlo llamando al 1997 7001 o enviando un mensaje por Whatsapp al 092 366 272. Allí deberán proporcionar sus datos personales y confirmar su voluntad de rechazar la postergación de las cuotas para permanecer con el descuento normal de su prestación. Estos canales permanecerán habilitados desde el sábado 9 de mayo al viernes 15 de mayo inclusive. Es importante mencionar que una vez realizada esta opción no podrán ampararse al beneficio posteriormente.