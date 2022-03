BPS recaudó en enero en Maldonado un 34% más que lo registrado en diciembre

El Banco de Previsión Social, en enero pasado, sirvió en el departamento de Maldonado 70.612 prestaciones por unos U$S 25 millones, según informa la propia institución.

Del referido total, U$S 15 millones fueron destinados al pago de 22.925 jubilaciones. Otros U$S3:747.076 fueron empleados para atender 10.593 pensiones de sobrevivencia. Otros U$S1:932.255 para atender 3.213 subsidios por desempleo y U$S1:028.767 para el pago de 3.381 pensiones asistenciales. Un total de U$S 2:036.596 fueron para el pago de 9.018 subsidios por enfermedad y otros U$S273.856 para atender el gasto de 21.258 asignaciones familiares. Los subsidios por maternidad fueron 224 y costaron U$S226.928.



Recaudación

En el primer mes del año 2022 el Banco de Previsión Social recaudó en el departamento de Maldonado más de U$S18 millones, lo que equivale a un 34 por ciento más de lo registrado en diciembre de 2021. Algo que solo se da en el departamento de Maldonado por el impacto de la temporada de verano. Las empresas activas en el primer mes del año fueron 18.752 con 96.856 puestos cotizantes y 84.441personas cotizantes.