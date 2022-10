BROU: alertan sobre dificultades en el área de atención al cliente y usuarios para la próxima temporada

La Comisión Representativa del Banco República (BROU) emitió un comunicado expresando su preocupación por la situación de los trabajadores, ya que, por la carencia de personal (producto de que se han eliminado vacantes) se han generado problemas. Buscando prevenir que las situaciones de eliminación de vacantes se agraven durante la temporada de verano, la comisión decidió realizar planteos para alertar sobre las dificultades que existen en el área de atención a clientes y usuarios. Según informaron hah habido “situaciones de violencia debido a la falta de personal y largas esperas de clientes y usuarios que, sistemáticamenteresponsabilizan a los trabajadores que atendemos público”.

Expresaron también que en las sucursales de Punta Shopping y Aiguá se han dado dificultades. En el primer caso se eliminó la atención al público pese a continuar pagando un alquiler de más de U$S 9.000 mensuales; y en el segundo, hay dos funcionarios en la Dependencia, y se le agregó la atención de un cajero automático, pero se pasó a abrir al público sólo 2 veces por semana. Según destacaron,

“La situación se ve agravada por la cantidad de compañeros con licencia pre-jubilatoria, cuyas vacantes no pueden ser cubiertas presupuestalmente en tanto no se haga efectiva la jubilación”, indicaron.

Violencia y demora

Además, expresaron su intención de realizar publicidad para prevenir situaciones de violencia hacia los trabajadores, informar el motivo de la demora en la atención en algunos casos y explicar los efectos de este problema en las ganancias, servicios desempleo y “precarización laboral”.

También se acordó solicitar al Consejo del Sector Financiero Oficial que active la cláusula de Prevención de Conflictos del Convenio colectivo que tienen firmado por eliminación de vacantes, y solicitar a la Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP) un adelanto de ingreso por vacantes para el año que viene.

Finalmente, los trabajadores también quieren seguir teniendo reuniones con alcaldes y autoridades para mejorar los servicios del BROU, en particular en La Capuera y Gregorio Aznárez.