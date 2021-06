Buen comienzo de Santiago Urrutia en el Campeonato Mundial de Turismos FIA-WTCR

El comienzo del Campeonato Mundial de Turismos (FIA WTCR) fue muy bueno para el piloto compatriota.

Desde la clasificación (el mejor del equipo) y luego en las dos carreras disputadas en el Nurburgring, Santiago Urrutia siempre fue siempre protagonista retirándose del mítico autódromo alemán con un podio tras el magnífico tercer lugar en la Carrera 1 y un quinto lugar en la Carrera 2 tras un comienzo algo accidentado.

El balance final es altamente positivo: ocupa el cuarto lugar del Campeonato Mundial de Pilotos junto a Ivan Muller lo que pone al coloniense al frente dentro de su propio equipo Cyan Racing Lynk & Co.

Carrera 1

Con una pista difícil (húmeda), Santiago Urrutia –que había logrado el quinto lugar en la clasificación-, parte desde el sexto casillero de la grilla al invertirse los 10 primeros lugres de la clasificación.

Fue una competencia espectacular con no menos de 10 pilotos luchando en cada una de las 84 curvas del circuito de 25,378 kilómetros.

Desde el sexto lugar y con otra de sus grandes largadas, Santiago Urrutia superó dos rivales y se acomodó cuarto en la pista al cierre de la primera de tres vueltas. Luego fue por más y en la segunda vuelta se entreveraba por la lucha por la victoria cuando avanzó al tercer lugar.

Ganó Tiago Monteiro (Honda) quien tomó la vanguardia a tres curvas de la meta. Segundo Ivan Muller (Lynk & Co) –que había partido desde la pole- y tercero casi en la misma línea Santiago Urrutia (Lynk & Co).

Carrera 2

Partiendo desde el quinto lugar y con una pista que había mejorado en algunos sectores, la ausencia en la grilla del argentino Esteban Guerrieri (Honda) beneficiaba a nuestro compatriota que avanzaba una posición.

Tras apagarse el semáforo, Urrutia fue decidido a ganar lugares en la curva 1. Pero lo golpearon en el ingreso a la misma y su auto quedó dañado.

No obstante, defendió con todo lo que le quedaba el cuarto lugar pero sobre el cierre de la carrera fue superado por Attila Tassi (Honda) para llegar quinto. La carrera fue ganada por el francés Jean K. Vernay (Hyundai) seguido de Luca Engstler (Hyundai) y Girolami (Honda).

Campeonato Mundial Pilotos (tras 2 de 16 carreras)

Vernay (39), Monteiro (33), Girolami (33), Muller (29), Urrutia (29), Engstler (26), Guerrieri (23), Tassi (17), Berthon (15), Coronel (14).

Próxima Fecha

Carreras 3 y 4 de 16, autódromo de Estoril, Portugal, del 25 al 27 de junio.

Fuente: Mario Rosa