Buscan a los autores del asalto al sanatorio Mautone

Sobre las 14:45 de este martes dos rapiñeros llegaron a la policlínica del sanatorio Mautone y se dirigieron al sector de cajas donde mediante amenazas exigieron la entrega del dinero en poder de las cajeras. Con el botín en su poder los asaltantes se retiraron del lugar. Según informó Punta News, la policía confirmó que los delincuentes se llevaron, además del dinero existente en las cajas, los celulares de los empleados. Asimismo confirmó que no hubo personas lesionadas. Algunos funcionarios y usuarios que hacían cola en las cajas en el momento en que irrumpieron los ladrones, sufrieron un fuerte shock y debieron ser atendidos luego por personal médico de la institución.

Si bien las autoridades no confirmaron el monto de lo robado, fuentes del centro de salud indicaron que sería una cifra cercana a los 50 mil pesos. Las mismas fuentes señalaron que el hecho no sólo impactó por lo sorpresivo y rápido, sino porque no hay antecedentes de un robo en un sanatorio y con características tan violentas.

Por otra parte, se estima que los ladrones no conocían en profundidad el funcionamiento del centro asistencial ya que en esas cajas que asaltaron no se manejan grandes cantidades de dinero y por esa razón es también que no es una de las áreas del sanatorio con mayor nivel de seguridad.

Testigos

Justo en el momento del asalto, del otro lado del sanatorio se llevaba adelante una conferencia de prensa para presentar un nuevo mamógrafo. De la misma participaban las autoridades del centro de salud y varios medios de prensa, que se enteraron poco después de lo que había sucedido en el lugar. Por otra parte, una testigo del hecho contó a Correo de Punta del Este que se encontraba por pagar unos estudios cuando vio que ingresaba al lugar un hombre con el casco puesto que inmediatamente le generó sospechas, por lo que lentamente se fue moviendo de ese lugar. En un momento vio cómo el hombre sacaba un arma de su mochila. Mientras se iba del lugar, la mujer avisaba a quienes venían de frente que dieran la vuelta. “Salgan para el otro lado, váyanse”.. “Llamé al 911 y caminé hacia el otro lado del edificio”. “La imagen no me la borro nunca más. El hombre encapuchado, tenía pasamontañas abajo del casco”.

Si bien el parte policial habla de una sola arma de fuego, el testimonio de otro testigo habla de dos armas: “entraron dos tipos con unas escopetas con las que encañonaron a las compañeras de las cajas. Las mismas no se resistieron y enseguida entregaron las cajas. Por suerte no hubo gente lastimada. Yo estaba a poca distancia del lugar cuando todo el mundo se tiró al piso. Hubo algunos que pudieron escapar y salieron como una estampida. Yo no sabía para donde agarrar y me tiré al piso. Hace un rato que pasó el asalto y no puedo salir del estado de shock y de espanto que me provocó. Fue algo espantoso, espantoso. Todos tenemos un estado de susto, de nervios y de miedo que ni te cuento”.

Grave

Mientras tanto, personal de Investigaciones de Zona II trabaja en el caso en coordinación con la fiscalía de turno. Según informó Punta News las máximas jerarquías del Ministerio del Interior estaban siguiendo de cerca la situación, a la que calificaron de “muy grave” por el antecedente que genera ya que nunca una institución de salud había sido objeto de un hecho de estas características. De hecho, el tema ha sido comentario durante toda la tarde entre directores y jerarcas de varias instituciones de salud, públicas y privadas, de Maldonado y, en algún caso, ya se tomaron medidas para reforzar la seguridad.

A última hora de esta noche, fuentes no oficiales dijeron a Punta News que la policía ya habría avanzado en la identificación de los atracadores y que se estimaba que su detención era inminente.

