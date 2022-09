Buscan aclarar el copamiento sufrido por “el príncipe internacional de los gitanos” y padre de la propietaria de la “Mansión del Sexo”

La Policía explota varias pistas en el caso de los dos copamientos registrados en los últimos días en la zona. En el primero de los asaltos la víctima fue el empresario argentino ultrakirchnerista Osvaldo Cornide. En el segundo, la víctima fue el conocido “príncipe internacional de los gitanos”. Marco, como se le conoce en distintos ámbitos del departamento es, también, el padre de la empresaria Lulukhy Moraes Pintos, hoy condenada a veinticinco años de cárcel por el asesinato de su exesposo, el profesor de inglés Edwar Vaz Fascioli, ultimado en la noche del domingo 9 de julio de 2018.

Como informó Correo de Punta del Este en su edición del miércoles pasado, el copamiento ocurrió en las primeras horas de la noche del martes en la vivienda “Zíngara” propiedad desde hace muchos años del reconocido líder gitano.

Cinco sujetos se bajaron disfrazados de médicos de un vehículo color blanco que luego apareció incendiado en la ruta 12 al norte de Pueblo Edén.

Amenazas de muerte

Los falsos médicos usaban mascarillas y portaban armas cortas y largas. Una vez en el interior de la vivienda, el quinteto redujo a sus moradores. A los gritos y mediante amenazas de muerte, los copadores se hicieron de cuatro mil dólares. Luego subieron al vehículo y huyeron del lugar.

Para los investigadores se trata de los mismos delincuentes que ingresaron a la vivienda del empresario argentino Osvaldo Cornide al que redujeron al igual que los caseros de la vivienda. En este último caso los delincuentes robaron tres mil dólares.

Investigación

Los investigadores creen que se trata de una banda de delincuentes que llega desde el exterior del departamento. Una vez seleccionado el lugar del atraco y consumado éste, el quinteto de asaltantes huye, eventualmente fuera del departamento.

El perfil de los asaltantes apunta a delincuentes que tienen una gran capacidad para elaborar sus golpes y huir del lugar. Se ajustan a un plan de forma milimétrica y no lo abandonan con el único objetivo de eludir la respuesta policial. Tampoco se descarta que los delincuentes tengan un aguantadero para tomarse un tiempo antes de volver a cometer un asalto como los ya registrados en los últimos días.

Los investigadores cuentan con las imágenes del ir y venir de los vehículos empleados para los golpes, captadas por el sistema de videovigilancia. Sobre todo, del vehículo abandonado en la ruta 12 luego de asaltar al líder gitano. No solo la imagen de la huida hacia el lugar donde la incendiaron. También del viaje hacia el lugar del asalto.

Se sabe que los delincuentes manejan información sobre los blancos elegidos para cometer los copamientos. No se descarta que el quinteto de asaltantes efectuara una recolección de información en los días previos. Para determinar eso, también se analizan las imágenes. También fueron revisadas las imágenes de cámaras de seguridad privadas del lugar.

