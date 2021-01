Por Alberto Moroy

Sin necesidad de platos voladores ni fantasías inverosímiles, las costas de Maldonado y Rocha acumulan más naufragios que el Triángulo de las Bermudas. Acá encallan o se hunden… pero no desaparecen.

Hay estudiosos que nos han dejado relevamientos sorprendentes e historias de heroicidades, errores garrafales y escamoteos a las compañías aseguradoras. Porque en lugares tan poco habitados, todavía hoy, es difícil encontrar testigos. Pero no seamos tan mal pensados, tengamos respeto porque este inventario incluye miles de muertes y desgracias. Algunos eran aventureros y hasta piratas, pero muchos otros eran emigrantes no muy diferentes en desesperación, a los que hoy intentan atravesar el Mediterráneo desde el norte de África.

Si alguien se tomara el trabajo de señalizar, o de marcar en los GPS tan populares hoy en día, caminar por esas playas desiertas sería el deporte más apasionante cuando el viento del oeste descubre el fondo del océano durante las grandes bajantes. Sería un excelente currito para los baqueanos que nunca faltan en la zona. Si arman una tropillita, los turistas de a caballo disfrutarían de una actividad que no existe en ningún otro lugar del mundo.

Muchos los que veranean o visitan las playas de Maldonado no tienen idea de la cantidad de naufragios que hubo en la zona. Dicen que en el Rio de la Plata son más de mil. El 67% en las cercanias del puerto de Montevideo según registró el arqueólogo Juan Pablo Gagliardi, el 3% se produjo entre 1516 y 1775. El 20% entre 1776 y 1861.Hoy, a manera de racconto vamos a replicar parte del trabajo de Carlos Seijo “Maldonado y su región” relacionado con los naufragios entre 1548-1932. Les aconsejo leerlo todo lo relacionado en el link de abajo. Seguramente en esta prolija lista no están todos los naufragios Entre el hundimiento del sobrino de Drake en 1581 y 1765 de la Fragata San Rafael a 500 mts de la playa homónima, queda un hueco de 184 años donde seguro muchos navios corrieron la misma desgracia. Para separar los del Depto. Maldonado con los de Rocha, estos están en letra cursiva y subrayada. J. Varese señala 153 naufragios en las costas de Rocha hasta 1932 (Varese, 1998, p. 309-332)

https://ia801203.us.archive.org/13/items/CarlosSeijo19451999MaldonadoYSuRegion/Carlos%20Seijo%20-%201945%20-%201999-%20Maldonado%20y%20su%20region.pdf

Fray Bartolomé de las Casas en 1554, cuando se hundió el galeón que le llevaba a Santo Domingo.

“El navío tropezó con una piedra o isleta que no vio, y abriose por medio”, cuenta el fraile. “Algunos asiéronse a las tablas que hallaron cerca de sí. Destos acaeció que un padre y un hijo tomaron juntos una misma tabla y no era tan larga y capaz que por ella los dos pudieran escapar. Y dijo el padre al hijo: Hijo, sálvate tú con la bendición de Dios y déjame a mí, que soy un viejo, ahogar”.

1548. – Alonzo Riquelme de Guzmán partió en una carabela del puerto de La Asunción, llevando 60 soldados con destino a España, seguía en conserva un bergantín en que iba Hernando de Rivera. Salieron del río para penetrar en el ancho mar, y despedidos los unos de los otros, se fueron por la canal que va a salir al puerto de Maldonado, donde aquella noche les sobrevino una tan gran tormenta, que dio con la carabela en una encubierta laja, que está en la misma canal y que hoy llaman la «Laja del Inglés” Buque perdido en ella, pocos años hace, que corría aquella costa. Por manera que la carabela, que estaba encallada sobre las peñas, se abrió por los costados y entraba tanta agua por ellos, que no podían agotar; no cesando en todo este tiempo la furiosa tormenta; y recelando todos la perdición que tan cercana tenían, acordaron desamparar el navío v salirse a tierra firme, al peligro y riesgo de venir todos a poder de los indios de aquella tierra, que son los charrúas, crueles y bárbaros. Y para poderlo hacer cortaron el mastelero mayor, y con tablas y maderas hicieron una gran balsa juntamente con el batel, para que pudiesen atravesar aquel brazo y salir.

1581 (Sic). Pedro Sarmiento en su «Sumaria Relación», contaba que un buque inglés «se perdió entre la isla de Lobos y Tierra firme y escapándose en el batel, se fue la gente a tierra firme, y los indios los truxeron consigo; y donde a tiempo el capitán que se llamaba Juan Drac (Sobrino del célebre corsario Drake (Drack) natural de Plemud (Plymouth) y el piloto y otro huyeron en una canoa y se fueron río arriba de la Plata.»

En una fecha cercana al año 1583,el sobrino de Francis Drake quien había dado la vuelta al mundo con su tío, se perdió a la deriva en el Río de la Plata. Los 16 hombres que tripulaban el Francis, así como el maestre Richard Farewether y el propio John Drake se salvaron de un ahogo por milagro ,pero cayeron en manos de los indios. Al cabo de trece meses de cautiverio John Drake, el maestre Richard y John Daclós huyeron en una canoa en dirección a Buenos Aires adonde llegaron en marzo de 1584, las autoridades españolas los encarcelaron y los remitieron a Santa Fe, donde Drake declaró ante escribano la historia de sus aventuras en compañía de su tío Francis, según consta en un acta con fecha 24 de marzo de 1584.

1728. 29 de setiembre navío «Sea Horse». En la punta Sur de la isla Gorriti. De acuerdo a la información (1-ccahiiclii cii csl Archivo de Indias de Sevilla y en el Archivo General de la Nación Argentina) se trataba de un barco negrero, perteneciente al Real Asiento de Inglaterra, que procedía de Buenos Aires bajo el mando del capitán Moore WhiteJ”. El barco naufragó a las II de la noche, ahogándose 23 tripulantes.

1753 E1 31 de enero del navío Nuestra Señora del Rosario, San José y las Animas alias “Fredisberg” de fabrica danesa y 408 118 toneladas, propiedad de José Polloni Salio de Cádiz el 13 de noviembre de 1752 con destino a Buenos Aires, transportando en su bodega, ademas de otras cargas, 2 tercios y 24 piezas de lona de Tomb Prats y 1 cajón y 28 tercios embarcados por Josep de Molas (5 1). E1 31 de enero de 1753, a la altura de Los Castillos en la costa de Montevideo, se echó a perder como consecuencia de un tremendo temporal aunque se sabe, gracias a 10s autos del naufragio, que la mayor parte de la carga pudo salvarse

1765. – El 3 de Agosto, la fragata «San Rafael», en la playa al E del Según las crónicas españolas que relatan el naufragio, el barco “se hundió a escaso tiro de fusil”, lo que sería entre 100 y 150 metros. No obstante, quienes sostienen que han localizado al “San Rafael”, dicen que los restos están a unos 500 metros de la costa. Dos siglos después del hundimiento, Rodolfo Filippelli, un argentino de 53 años, pretende sacar aquella carga a la superficie. 23/01/2003. La Fragata San Rafael zarpó del puerto de Cádiz-España, capitaneada por Francisco López Fiesco el 29 de enero de 1765, con rumbo al puerto de Santísima Trinidad de Buenos Aires, destino que nunca alcanzó ya que el 22 de mayo del mismo año, los vientos embolsaron sus velas y empujaron la nave contra la costa haciéndola naufragar.

1778. – El 6 de Setiembre la lancha a cargo de Antonio Algeziras, enviada desde Buenos Aires, llega al puerto de Maldonado, en el que se mantuvo fondeada hasta la noche del siguiente día ; pero continuando el temporal con la misma furia, fue desbaratada en la playa.

1785. – El 19 de Enero, desde Buenos Aires, Francisco de Paula Sanz le ordenaba al ministro de hacienda de Montevideo que le prestara auxilios en dinero al Ministro de Real Hacienda de Maldonado para salvataje de la fragata “La Limeña» en el Rincón de Don Carlos.

1785. – A principios de Abril varó en la playa de Solís el paquebote «La Soledad» que iba para Cádiz, y se dieron las órdenes para poner a salvo el cargamento de cueros que llevaba, pero la tenacidad de los tiempos contrarios y fuerte reventazón que ejerce el mar en aquel destino, apenas dio lugar a sacar la tercera parte. La jarcia, velas, palos y utensilios que pudieron salvarse, así como el maderamen que se hizo pedazos y salió a la playa.

1787. – El 18 de Mayo el bergantín «Tragamar» de Málaga. Capitán Manuel Arróspide, sobre Maldonado.

1789. – La fragata «Nuestra Señora del Buen Viaje», en las costas de Maldonado, en el mes de diciembre, habida cuenta que habia partido el 1/9/1789. En ella viajaba Tadeo Haënke (Naturalista, botánico, zoólogo y geólogo checo) a pedido de la expedición de Alexandro Malaspina.

1790. Ganjes «Se trata de extraer del fondo del mar un tesoro cuya importancia se eleva según algunos a seis millones. Las operaciones de extracción han de empezar frente a Maldonado. Esa suma fabulosa está contenida en el casco del navío español de guerra «Ganjes» de 74 cañones que se fue a pique en este puerto hace cerca de un siglo.»

1792. – El 13 de Octubre, los bergantines «Nuestra Señora del Pilar» y «Santa Rosalía», de Barcelona en Punta Negra. (Próximo al Puerto del inglés).

1793. – El 28 de Enero, el bergantín «Explorador» procedente de Cádiz, de la Real Compañía Marítima, al E. del Cabo Santa María.

1794. – El 22 de Abril, la fragata «Nuestra Señora de la Estrella», procedente de Barcelona, en la ensenada de Burgos inmediato a Maldonado.

1794 – El 7 de Julio, la fragata «La Liebre», Málaga, al E. de Maldonado, en la Playa San Rafael La fragata “La Liebre” fue un navío de guerra español construido en el arsenal de La Carraca (San Fernando, Cádiz) entre 1753 y 1755. Tenía unas dimensiones de 41 metros de eslora, 10 metros de manga y 5,5 metros de calado. Estaba armado con 34 cañones, de los cuales 26 eran de a 12 libras.

1795 – La fragata «Gaditana» de Cádiz en la restinga de la isla de Lobos. En los últimos años, se han realizado importantes investigaciones en las inmediaciones de la Isla de Lobos. Allí se han recuperado muchos elementos valiosos e interesantes piezas de artillería que, aparentemente, habían pertenecido al naufragio de La Gaditana (1795).

1795 – El 12 de Agosto, el bergantín «San Miguel», de Santander, en la ensenada de Castillos.

1797. En Punta Negra, naufraga la sumaca portuguesa “Nuestra Señorita de los Dolores”, en viaje de la Bahía de Todos los Santos al Plata.

1797 Fragata Reunión

1797 N.S. de los Dolores Zumaca Portuguesa zona Punta Negra

1801 – El 1 de Mayo, el bergantín del rey nombrado «El Carmen y San Antonio», como a 4 leguas de la Guardia de Solís Grande. Desde Montevideo enviaron una canoa, para que con el auxilio de ella y el que pudiera prestar el vecindario, se acudiera al socorro de los náufragos.

1801 – El 3 de Agosto, la sumaca «Santa Rita» alias (El Gallito) de Córcega, al N. de la isla del Palmar. (Rocha).

1801 – El 21 de Octubre, la fragata «La Amalia», de Hamburgo, en la restinga de piedras de la ensenada de Castillos.

1801. – El 1 2 de Diciembre, la sumaca «Bota Fogo» de la Isla Grande, presa hecha por la sumaca «Santa Ana» en Castillos.

1801 – El 1 4 de Diciembre, la sumaca «La Bizarra» de la Isla Gran- de, presa hecha por la sumaca «Santa Ana», en Maldonado.

1801 – El 15 de Diciembre, la sumaca «Nuestra Señora del Carmen», de la Isla Grande, presa hecha por la sumaca «Santa Ana», en José Ignacio.

1801 – El 16 de Diciembre, la sumaca «Sinforosa», de la Isla Gran- de, presa hecha por la sumaca «Santa Ana», en Pan de Azúcar.

1801 – El 16 de Diciembre, la sumaca «Nuestra Señora del Rosa- rio» de la Isla Grande, presa hecha por la sumaca «Santa Ana», en Pan de Azúcar.

1805 -En Diciembre. El cutter norteamericano «Spray», en la Coronilla.

1805 – El 6 de Junio, la fragata inglesa «Duque de Clarens» de porte de 180 toneladas, de Liverpool, con patente real para la pesca de la ballena en los mares del S. y el corso contra españoles y franceses.

1806 – El 30 de Enero, la fragata «Adelaida», de Lisboa en la costa o puerto de Maldonado.

1806 – El 31 de Enero, la fragata «Joven Casimiro de Gijón», en las costas de Maldonado.

1806 – El 17 de Abril, la fragata «Luisa», de Río de Janeiro en la costa de Maldonado. Conducía cierto número de negros bozales.

1806 – El navío inglés «Agamemnon», al N. de Gorriti, formando un banco en la extremidad de la isla, sobre el cual no hay más de 1 8 pies de agua. Allí se fueron aglomerando arenas y cascajo produciendo un fondo muy duro. En este mismo sitio, llamado el Placer de los Chinos, con 4 o 5 brazas de agua es donde naufragó debido a tan poca profundidad.

1808 Agosto Brick francés Le Consolateur

1809 – El 23 de Abril el bergantín mercante inglés «Caledón», había salido de Montevideo con destino a Inglaterra. Navegaron sin ocurrencia alguna hasta el día siguiente a las 11 de la mañana; hallándose a 4 millas distante al N. N. E. del Banco Inglés, encallaron. Zafaron, pero la mucha corriente que había lo abatieron sobre el S. E. cerca de la desembocadura del arroyo Solís Grande, donde varó totalmente sin que hubiese esperanza de salvarlo, pues sobrevino el viento S.S.O. arreciando cada vez más. La gente se salvó en la lancha, alejándose del buque, donde tan solo quedaron el capitán y el piloto. Allí se mantuvieron hasta las 8 de la noche Después en el bote, con mucho riesgo y trabajo pudieron desembarcar en el rincón de Pan de Azúcar a las siete y media de la mañana del día siguiente 25. Y se encontraron con todos los demás compañeros en tierra a 3 leguas distantes de allí.

1812 – El 31 de Agosto, el navío mercante «San Salvador» de 50 mts. de eslora procedente de Cádiz, que traía para Montevideo el 2 ° batallón del Regimiento de Albuera, naufragó en la bahía de Maldonado. En la costa de Uruguay, apenas a un centenar de metros de las playas de Punta del Este, yacen los cuerpos de casi 400 soldados españoles que naufragaron en la mayor tragedia marítima sufrida por la Armada española en el Río de la Plata. Los restos están accesibles, a poca profundidad y según hemos podido saber de fuentes oficiales, numerosos esqueletos conservan aún tejidos blandos -además de los pertrechos y los uniformes que el mar, milagrosamente, ha conservado. Después de 81 años, en Junio de 1893, Antonio Rebolledo yendo desde Maldonado a Punta del Este, a inmediaciones de los restos de la barca rusa, a la distancia de 250 varas del mar, y cerca del manantial designado con el nombre de La Pastora, descubrió cantidad de cráneos y mandíbulas. Estas pertenecían a 5 sepulturas y que en orden semi circular aparecían en parte, sobre la arenosa superficie del terreno. Según datos, recogidos entonces, de vecinos antiguos, los restos humanos correspondían a la tripulación del navío de guerra español «San Salvador», naufragado en la bahía.

http://abcblogs.abc.es/espejo-de-navegantes/2017/06/17/400-soldados-espanoles-esperan-desde-1812-en-el-pecio-del-salvador-en-uruguay/

1815 – La sumaca portuguesa « Americana Sandosa» fue apresada y hecha naufragar en Punta del Este por el corsario «Esperanza».

1816 – El 18 de Abril, el bergantín portugués «Caña Verde» al entrar en el puerto de Maldonado, eligió tan mal paraje para fondear, que debido a un temporal naufragó sobre una restinga de piedras en la Punta del Este. Se pudo salvar la tripulación.

1819. En Agosto, la goleta francesa «Victoria» de Saint Malo. Su cargamento se componía de bretañas, lienzos y sedas y naufragó en la costa de Rocha, partiéndose por la mitad. Su tripulación se salvó.

1821 – El bergantín inglés «Clyde» en la playa de San Rafael.

1823 – En Marzo, el bergantín «Galiano», en la playa de Maldonado.

1823 – En Junio, el bergantín « Blucher », inglés, costa de Maldonado.

1823 – El bergantín «Águila de Río», costa de Maldonado.

1824 – El 3 de Marzo, la sumaca «Concordia» encalló en la playa, a 6 millas al Este de Maldonado.

1824 – En Abril, el bergantín «Aleluya», en la costa de Maldonado.

1824 – En Julio, la sumaca «Santo Domingo» encalló, barra de Garzón. Se salvaron todos.

1824 – En Octubre, el bergantín «Alianza», en la costa de Maldonado.

1825.- El 24 de Junio a las 10 y 1/2 del día, la cañonera imperial llamada número nueve «Paqueta». Entre los náufragos venía un furriel llamado Antonio Cardozo de Silva que decía ser su comandante, y haber salido el 28 de Abril de Río Janeiro, 1 0 cañoneras, una corbeta y tres bergantines de guerra. Que la cañonera de su mando nombrada, conducía una carroñada de a 24 y su tripulación componíase del comandante, 1 piloto, 9 marineros y 2 soldados. Que no pudiendo acompañar a las demás embarcaciones se vio presado a arribar a Santa Catalina, de donde salió en dirección a Montevideo y que en el temporal de ese día tuvo lugar su naufragio. El Cabildo ordenó se les auxiliase, conservando- los como prisioneros en una habitación del Cuartel, siendo después remitidos a San Carlos. (Parte de José Machado al General Lavalleja. Correspondencia Militar del año 1825.E.M. del E.).

1826 – El 14 de Marzo, el bergantín anglo-americano «Pizarra», de Nueva York, se hunde en la costa de Maldonado.

1828 – En Mayo, el brick norteamericano «John London», en las costas de Maldonado.

1828 – En Junio, el buque corsario «Triunfo Argentino» ( Ex Moctezuma), en las costas de Rocha.

1829 – El 3 de Febrero, un temporal echó a la playa 8 embarcaciones y 2 a pique en el puerto de Maldonado. (Se ignoran los nombres.)

1832 – Naufragó un barco en la costa de Solís Grande. (Se ignora el nombre).

1833 – El 25 de Agosto, el bergantín «Prompt», inglés, de Liverpool, en la costa de Garzón. Conducía 200 barricas de harina, 100 fanegas de trigo y carga general.

1833 – El bergantín «Evergreen», en Castillos.

1839 – El 12 de Diciembre, el bergantín español «Comercio», en el Rincón de San Carlos, al este de la barra, llamada de José Ignacio. Se salvaron todos.

1840 – En Mayo, el bergantín español «Leónidas», en la playa de Balizas.

1840 – El 27 de Mayo se perdieron en la costa de Pan de Azúcar, 5 buques, entre ellos una fragata española, una barca francesa «La Reina Rosa». Perecieron 6 pasajeros.

1840 – En Junio, el patacho brasileño «Leopoldina», en el Portezuelo.

1840 – El 5 de Julio, la polacra sarda «Nuestra Señora de la Misericordia», en la Boca Chica. Punta del Este.

1840 – En Agosto, el bergantín brasileño «Carolina», en la playa San Rafael.

1840 – El 18 de Diciembre, la barca inglesa «Gazelle», en Castillos.

1842 – El 18 de Enero, el bergantín español «Victoria», de Mallorca, en el banco entre la Isla de Lobos y Cabo Santa María. Contaba el capitán que de noche vino un fuerte golpe de mar, que levantando el barco en alto, lo dejó caer sobre un banco de arena dejándole inclinado sobre el costado de estribor. La mar durante una hora y media nos estuvo baldeando, pero el buque siempre se mantenía ente- ro. Desesperados ante una próxima muerte y figurándonos aislados, al amanecer vimos con sorpresa y asombro a tiro de pistola distante del bergantín, a un hombre a caballo; éste animándonos. Picamos el palo trinquete y sirviéndonos de puente con las vergas y masteleros, saltamos a tierra poniéndonos todos a salvo, pues la costa era tan baja y arenosa que nada se veía más que el punto de nuestro naufragio.

1842 – El 9 de Junio, el barco «Leopoldina Rosa», de Bayona, en las costas de Castillos. Se salvaron 72 v se ahogaron 236.

1842 – El 26 de Agosto, una fragata inglesa en la Punta del Este.

1843 – El 25 de Junio, buques perdidos en el temporal en Maldonado: Barca francesa «L ‘Aigrette», cuya tripulación incluso el capitán, pereció, con excepción de 3 individuos. Bergantín inglés «Concepción». Zumaca brasileña «Deolinda». Goleta sarda «Bella Angélica». Goleta «Nuestra Señora del Huerto». Goleta «María Luisa». Goleta «Tres amigos». Pailebot inglés «Cau». Lanchones: «León», «Pepita», «Emilia», «Avelina», «Cometa», «Forment», «Carolina», «Francisco» y «Juan». (Los cita Isidoro de María en los «Anales de la Defensa».).

1845 – A principios de Julio, el bergantín inglés «Catherina», en la costa del Chuy, perdiendo un solo hombre.

1845 – En Agosto, el bergantín inglés «Jonathan Fell», en El Polonio.

1845 – En 26 de Agosto. La Barca inglesa «Seagull», en la playa San Rafael.

1845 – El 30 de Octubre el bergantín francés «Auguste» en Castillos. Perecieron ahogados, el capitán su segundo y 2 marineros.

1845 – El 2 de Noviembre el bergantín norteamericano «Sea bird», en Punta Negra, costa de Maldonado. Perecieron seis.

1848 – El barco inglés «Francton Filis» en Maldonado.

1850 – El 21 de Febrero, el barco inglés «Achilles» con cargamento de sal, en la playa San Rafael. El capitán y tripulación se salvaron.

1851 – El 5 de Julio. El bergantín inglés «John Peal». Cuarenta millas al Sur de Maldonado.

1852 – El 23 de Setiembre, la barca nacional «Flores». En la noche sufrió un temporal en el que perdió sus dos cadenas, yendo a encallar a inmediaciones de la batería denominada «La Pastora». Se salvó toda la tripulación.

1859 – El 1 de Abril, el bergantín inglés «Minalto». En la costa de Garzón.

1859 – En Julio, la polacra «Victoria». Barra de José Ignacio.

1859 – El 30 de Julio. El buque brasileño «Vigilante». En el cabo Santa María.

1861 – La polacra argentina «Giussepina» en el puerto de Maldonado.

1862 – El 22 de Noviembre. El bergantín italiano «Apollo», en la isla de Lobos.

1868 – «El bergantín goleta «San Juan de Escocia», con procedencia de Maldonado, fue portador de algunos pormenores sobre el acontecimiento acaecido a bordo de un buque inglés (se suponía el «Hosbornee House») que venía en viaje de la India, con un cargamento valioso. De los informes que hemos podido recoger, resulta que el buque inglés tuvo a su bordo una insurrección encabezada por algunos individuos de la tripulación, la que dio lugar a haber sido asesinado el capitán, su señora y varias personas del equipaje. Consumado por los revoltosos ese crimen bárbaro, se hicieron dueños del buque; el que lo han hecho navegar hasta conducirlo a la costa oriental; y una vez próximos a la Isla de la Paloma, (Rocha) encerraron en la cámara algunos pasajeros y en seguida abriéndole varios rumbos, echaron a pique el buque y los insurrectos ganaron la costa. Uno de estos, que se cree sea el piloto, pudo separarse de los demás, y dar parte a las autoridades de Rocha sobre lo ocurrido, que sin pérdida de tiempo fueron a darle casa. Lo que según parece ha logrado capturarlos.» («La Nación». Montevideo, Octubre 20 de 1868).

1864 – El 8 de Febrero. La fragata norteamericana «Oceand Stred», de Cardiff, con cargamento de carbón de piedra, en el Cabo Santa María. No hubo víctimas y los tripulantes fueron trasportados a Maldonado en carretas.

1864 – El 10 de Julio. La barca brasileña «Tolerancia», a 3 millas al N. de Castillos. La tripulación se salvó.

1864 – En Setiembre. La barca noruega «Tree Broderen», en Castillos.

1864 – En Diciembre. La barca inglesa «Apolline», en la costa de la Isla de Lobos. Se salvaron todos.

1864 – En Diciembre. La barca francesa «General Atalin», en la costa de la Isla de Lobos. Se salvaron todos.

1865 – El 5 de Diciembre. El vapor inglés «Hershel», frente al Cabo Santa María tocó sobre una roca, denominada «Cabo falso», haciéndose un rumbo. Un práctico los hacía entrar por la Boca Grande (Maldonado) cuando empezó a hundirse. Se salvaron todos.

1867 – En Agosto. La goleta alemana «Anovarinna Eddo», se tumbó en el puerto de Maldonado.

1868 – En Febrero. La barca inglesa «Javet», cerca de la Isla de Lobos.

1868 – El 1 9 de Junio. Un bergantín en la costa de Pan de Azúcar.

1868 – El 7 de Julio. El bergantín holandés «Elisabeth», en las costas de Maldonado.

1868 – El 1 6 de Julio. El pailebot nacional «No hay otro», en Punta del Este. Se salvaron 5 tripulantes.

1868 – El 4 de Agosto. En la costa de Castillos apareció a pique una barca italiana con cargamento de carbón de piedra, sin gente a bordo, sin bote alguno a su costado y sin el velámen. La tripulación debió salvarse en la costa inmediata.

1868 – El 1 9 de Agosto. La barca inglesa «Star of the West», sobre la restinga de la Isla de Lobos.

1868 – El 4 de Setiembre. La barca italiana «Egitto», en La Pastora (puerto de Maldonado). El capitán la hizo embicar porque hallábase a punto de irse a pique. La tripulación se salvó.

1868 – El 21 de Setiembre. La barca italiana «Giacomo», en José Ignacio.

1868 – En Octubre. El barco francés «Amelie», en el Cabo Santa María. Hallándose un pailebot navegando por dicho cabo, fué forzado a refugiarse en el puerto de La Paloma; al entrar vio sobre la restinga de piedra de la isla, pedazos de un casco, vergas y un bote. En el cabo divisaron un foso en el cual habían enterrado gran número de cadáveres, y otro cuerpo que flotaba cerca de la orilla. Después de 9 o 10 días se supo de ello oficialmente.

1869 – El 17 de Junio. El vapor italiano «Valparaíso», en La Paloma. Se salvaron todos.

1869 – El 4 de Julio. El bergantín goleta alemán «Júnior», en la costa de Castillos.

1869 – El 3 de Agosto. La barca inglesa «Syren», en la restinga de la Isla de Lobos.

1869 – El 1 3 de Agosto. El bergantín inglés «Mary», en la costa de Maldonado.

1869 – El 8 de Setiembre. El bergantín brasileño «Marinho 3 a » Sufrió un golpe de mar a la altura de la Isla de Lobos que barrió la cubierta, llevándose parte de la obra muerta.

1869 – El 27 de Setiembre. La barca inglesa «Bessio Stanton», en el Polonio. Salváronse todos.

1869 – El 14 de Octubre. La fragata inglesa «General Lee», se perdió a 20 millas al E. de la Isla de Lobos. Se salvaron 20, junto con el capitán.

1869 – El 17 de Octubre. La fragata norteamericana «Marther Redout» en la costa de Garzón.

1869 – El 18 de Diciembre. La barca belga «Providencia» a 40 millas de Maldonado.

1870 – El 1 de Enero. El bergantín alemán «Johan Paap», en la playa de Pan de Azúcar. Salvó la tripulación y parte de la carga.

1870 – El 16 de Enero. La barca italiana «Valparaíso», entre las islas de La Paloma y de las Tunas. Salvé parte de la carga y 400 pasajeros.

1870 – El 26 de Enero. La barca holandesa «Rival», en la Isla de La Paloma. Salvaron todos.

1870 – El 31 de Enero. El bergantín goleta inglés «Woodman» en la isla de Lobos. Salvó tripulación y carga.

1870 – El 28 de Febrero. Bergantín español «Rosita», en la Isla de Lobos. Salvó tripulación.

1870 – El 16 de Mayo. Un bergantín brasileño en la costa de José Ignacio.

1870 – El 7 de Junio. La goleta inglesa «Kitten», en la costa de José Ignacio. Se salvaron todos.

1870 – El 28 de Junio. La barca alemana «Bismarck», en la costa de José Ignacio.

1870 – El 4 de Julio. El patacho alemán «Júnior», en la costa de Castillos.

1870 – El 31 de Julio. La barca inglesa «Mouline», en Castillos chico. La tripulación se salvó.

1870 – El 3 de Agosto. La barca inglesa «Syren», sobre unas piedras frente a la Isla de Lobos. El capitán y la tripulación fueron salvados por la cañonera inglesa «Beacon».

1870 – El 27 de Setiembre. La barca inglesa «Bessie Stanton», en la Isla de La Paloma.

1870 – El 25 de Noviembre. La polacra española «María Josefa», en la punta O. de la Isla Gorriti. Se salvaron todos.

1871 – El bergantín holandés «Cosmopolita», en punta de Castillos. (21 de Abril).

1871 – El 29 de Abril. La barca francesa «Mére de famille», en punta de Castillos.

1871 – El 8 de Agosto. La goleta alemana «Hampiel» en la costa de Rocha.

1871 – El 8 de Agosto. Un buque que hacía la pesca de lobos marinos, en la Laguna de los Padres. Murieron 6.

1871 – El 19 de Setiembre. El cutter argentino «Garibaldi», en la Costa de Solís Grande.

1871 – El 20 de Setiembre. La barca inglesa «Oberon», frente a Garzón.

1872 – El 29 de Setiembre. La barca italiana «Rosina», chocó con un bergantín alemán, próximo a Maldonado y se fué a pique. El piloto y 8 marineros se salvaron.

1872 – El 4 de Octubre. La barca inglesa «Alcyone», en La Paloma.

1872 – El 28 de Octubre. El vapor inglés «Tacora», en las Islas Palomitas cerca del Cabo Santa María. Después de zafar de los escollos se hizo varar sobre la arena, en dicho cabo.

El día 29. Seiscientos pasajeros permanecieron sobre una isla de arena, sin techo, servidos con las provisiones del buque.

El día 30. Después de dos noches allí, la cañonera inglesa «Perk» recogió 17 personas. El día 31 los demás fueron también llevados a Montevideo. Murieron 11 solamente.



1872 – El 4 de Noviembre. La barca inglesa «Isabela», en las pie- dras de la isla de La Paloma (a 10 cuadras del «Tacora»). De sus trece hombres uno solo se salvó.

1873 – En Julio. La goleta inglesa «Queen of Belgium», en la costa de Garzón.

1873 – El 4 de Agosto. El bergantín inglés «Mystic», en la costa de Garzón.

1873 – El 24 de Octubre. El barco inglés «Amoy», Isla de Lobos.

1874 – El 20 de Febrero. La barca francesa «Courrier des Mers», sobre la playa de Castillos. Había salido de Burdeos con: 1 71 2 bordalesas de vino, 1298 cajones Ídem, 3 barriles coñac, 960 cajones idem, 100 id. de Bitter, 100 id. de ajenjo, 14 ídem licores, 10 ídem frutas en almíbar, 100barricas azúcar en pilón, 50 fardos tapones, etc. Se salvaron 572 bordalesas, 300 cajones, 1 16 id. coñac, 72 id. Bitter, 19 Id. de ajenjo, 9 id. de frutas en conserva.

1874 – El 23 de Julio. El paquete brasileño «Corumbá». En la costa de Rocha Se salvaron.

1874 – El 22 de Agosto. El vapor de la Real Compañía inglesa «Liffey». Punta de José Ignacio. Este buque se encontraba entero en el punto donde encalló llegaron de Montevideo 3 vapores, llevándose en uno a los pasajeros y los demás esperaban descargarlo. La mayor parte de la misma se transportó a la capital. El vapor «Fé» lo remolcó tres o cuatro lenguas, teniendo que cortar el calabrote por la imposibilidad que ofrecía su remolque. El buque volvió a perderse en la costa del Polonio.

1874 – El 20 de Octubre. La barca francesa «Granville», de Cette, con carga de vinos. A las 1 de la mañana embicó en la costa del puerto de Maldonado, frente a la Batería del Medio. A las 5 de la tarde se deshizo completamente arrojando la carga a la costa en su mayor parte.

1874 – El 30 de Noviembre. La barca rusa «Medora», embicó en el puerto de Maldonado. Después de considerada una pérdida total y a los 12 días de continuos trabajos para el desaloje del cargamento de cenizas, se pudo ponerla a flote. Cuando el vapor «Uruguay» la remolcaba, resultó que empezaba a hacer agua y tuvo que llevarla a la costa, naufragando de nuevo.

1875 – El 1 9 de Enero. La barca francesa «Polidora», en el Rincón de Garzón.

1876 – El 2 de Mayo. El vapor brasileño «Solís», en la costa de Pan de Azúcar.

1876 – El 29 de Agosto. La barca sueca «Iris», en la Barra de Garzón.

1876 – El 30 de Agosto. El bergantín brasileño «Santa Rita», en la Barra de Castillos

1876 – El 25 de Diciembre. El vapor alemán «Goethe», en la restinga de la Isla de Lobos. Encalló la noche de Navidad, con carga general; un pasajero se ahogó.

1876 – El vapor alemán «Ibersehell», en la costa de Pan de Azúcar.

1877 – El 27 de Marzo. La goleta española «Partollas», encallada en la restinga del bajo del E. (entre la Isla Gorriti y Punta del Este), de porte de 155 toneladas con cargamento de vino, sal, aceite, etc. Inmediatamente el pailebot griego «Grecia», levó anclas para auxiliarlo. Las circunstancias del naufragio, ocurrido sin temporal, puso tan fuera de sí al joven capitán, que en los primeros momentos se temió por su razón. Estando el cargamento compuesto por los ahorros del padre, también marino, se comprenderá la desesperación del hijo. Se salvó una parte de la carga, pero en la noche, el barco se deshizo completamente, perdiéndose con el casco lo demás.

1877 – El 22 de Agosto. La barca inglesa «Montaña», en las costas de Castillos, con 2.000 toneladas de carbón y 20 individuos de tripulación.

1877 – El vapor «Arimos» en Castillos.

1878 – El 31 de Enero. El vapor inglés «Astarté», en el Polonio. Apenas sufrió el choque, quedó la proa sumergida y la popa descansan- do sobre las rocas durante unos diez minutos. Hallándose momentos después sobre el mismo puente el segundo piloto y tres marineros, este se desprendió y se deshizo con la fuerza del mar, quedando aquellos prendidos o agarrados de los pescantes de los botes y girando con ellos por la acción de las aguas. Al principio se intentó echar los botes al agua, pero esta operación se hizo con tan mala suerte que el primero de ellos (uno de los salvavidas) fue deshecho en el acto, y el segundo que se había arriado y en el que se embarcaron; el mayordomo, el primer maquinista y tres marineros, se llenó de agua inmediatamente reventándose los cabos y yendo a estrellarse contra las rocas.

El mayordomo y el primer maquinista llevaban puestos sus salva- vidas v estaban en actitud de echarse a nado, pero no se volvió a saber de ellos. Un instante más y caía el palo de proa, el que de ningún modo pudo utilizarse cuando se produjo la catástrofe. Al palo de popa se habían subido 23 de aquellos infelices, incluso el capitán, permaneciendo allí hasta que el palo se rindió y con él cayeron todos al mar. Envueltos en este número se hallaban también los dos náufragos que han sobrevivido, los que después de una terrible lucha con el elemento que trataba de tragarlos, llegaron a la Isla Polonio, pero por muchos rumbos opuestos, pasando un intervalo como de media hora para encontrarse y sin que ninguno de ellos hubiese abrigado la esperanza de dar con el otro. Estando ya en la isla salvos y unidos por la desgracia, el tercer maquinista divisó a otro de sus compañeros que pasaba a nado a cierta distancia de la isla, pero no consiguió llamar su atención porque se lo impidió el ruido del mar y del viento. Así permanecieron todo el día viernes en la isla, alentados con la esperanza de que algún socorro les vendría de la costa, adonde veían gente que a pie y a caballo la recorrían, haciendo señales, a las que ellos contestaban, pero sin resultado ninguno favorable que pudiese mitigar su desgracia.

Entonces construyeron una balsa con la que esperaban pudieran llegar a la costa, utilizando para el efecto, los cuarteles de las escotillas del «Astarté» y el corcho del bote salvavidas que se había deshecho, y cuyos restos habían llegado a la orilla de la isla, juntamente con una bolsa de ropa sucia del buque, la que fue utilizada como vela. Habiendo preparado este sencillo aparato de salvamento, trataron de reparar un tanto sus extenuadas fuerzas con algún alimento, que se redujo a la carne cruda de un pequeño lobo que mataron y carnearon con un débil cortaplumas. Así pasaron la noche del viernes y desesperanzados de recibir ningún auxilio, se resolvieron por último el sábado a medio día a echar al agua la balsa provista en todo de dos remos, una varilla de hierro que les sirvió de mástil para la bolsa transformada en vela, y un lobo para alimentarse en la travesía.

Empezó aquella triste navegación bajo mil dolorosas peripecias: tumbándose una vez la balsa y volviendo a subirse a ella con gran trabajo, llegaron hasta aproximarse a la costa por tres ocasiones, siendo despedidos otras tantas mar afuera, hasta que al fin, después de haber navegado durante más de treinta horas, arribaron casi exánimes de hambre, sed y fatiga al puerto de La Paloma, a donde fueron a recibirlos todo el personal del faro de Santa María y las autoridades de aquella costa.

1878 – El 25 de Marzo. La barca inglesa «Modoc» tripulada por trece hombres. Dijo el capitán que ese día a las 8 de la noche vio el faro de José Ignacio, equivocándolo por el de Punta del Este. Que a las 9 y 20 minutos encalló en la Isla de Lobos en la punta N. N. E., dando en una piedra, y a las 1 1/2 se llenó de agua y a las 9 de la mañana del día 26 bajó a tierra en dicha isla mandando un bote con el piloto y cuatro marineros a dar a Maldonado, conocimiento del naufragio. Conducía carbón y se salvaron todos.

1878 – El 1 5 de Octubre. El vapor argentino « Alsina» en José Ignacio.

1878 – El 16 de Octubre. El vapor francés «Hoogly», de Burdeos, en uno de los islotes de él Polonio, a causa de la neblina. Había a bordo 121 pasajeros y 123 tripulantes.

1878 – La fragata inglesa «Montaño», en la costa de Castillos.

1879 – El 16 de Octubre. La balandra «Pastora» en la playa del Portezuelo.

1879 – El 17 de Noviembre. Un vapor francés», en el Polonio.

1880 – El 1 3 de Enero. El patacho paraguayo «Pancho», en el puerto de La Paloma.

1880 – El 29 de Julio. La barca italiana «Delaida», en el Polonio. Se salvaron todos.

1880 – El 29 de Julio. La ballenera argentina «Gral. Belgrano», al S.O. de Punta del Este.

1880 – El 8 de Agosto. El bergantín italiano «Avulla Pellegrina», frente a la Angostura.

1880 – El 13 de Setiembre. El bergantín inglés «Alina» en el rincón de los Piriz, cerca de La Barra. Venía con carga general. Se ahogó uno solo.

1880 – El 14 de Setiembre. El bergantín italiano «Gardicke», en la costa de José Ignacio.

1881 – El 13 de Mayo. La polacra española «Carmita», en la punta de la Isla Gorriti.

1881 – En Octubre. El vapor inglés «Govino», en la Isla de Gorriti.

1882 – En Abril. El bergantín inglés «Elna», en las costas de Rocha.

1882 – El 28 de Mayo. La balandra nacional «Santiago», al S. de Gorriti.

1882 – El 25 de Agosto. La balandra italiana «María», en la barra de Castillos.

1884 – El 25 de Febrero. El barco austríaco «Elpi», en la restinga de la Isla de Lobos. Lograron zafar y después se hundió en la canal.

1884 – El 17 de Setiembre. El vapor inglés «Linword». en Punta del Este.

1884 – El 30 de Setiembre. El vapor inglés «Gainford», en Castillos.

1885 – El 13 de Setiembre. El vapor alemán «Hermes», en Castillos Grande.

1886 – El 13 de Mayo. El barco a vela, español, «Antonio López», en la restinga de Lobos.

1886 – El 1 de Junio. El barco a vela argentino «D Juan»; en la Isla de Lobos.

1887 – El 16 de Julio. El vapor «Río Jaguarao», en el bajo de la Punta del Este.

1888 – En Junio. El patacho alemán «Alwine», en las costas de Rocha.

1888 – El 1 de Noviembre. La barca francesa «Noemi», próximo a la farola de José Ignacio.

1888 – El 7 de Diciembre. La goleta argentina «Carlos», frente a Castillos Grande.

1889 – En Junio. Una embarcación en el Polonio. Nadie se salvó.

1889 – El 12 de Junio. El velero argentino «Joven León», en el Portezuelo.

1889 – En Agosto. El «Georgina», sobre la costa en el puerto de Maldonado. La tripulación se trasladó en una embarcación a Punta del Este.

1889 – En Diciembre. El vaporcito «Cóndor Andino», en la costa de Maldonado. Conducía desde el Brasil, 20 pasajeros y 1 0 hombres de tripulación, cuando al llegar cerca de la costa, que estaba solo a 5 millas, se desencadenó un fuerte temporal. El buque empezó a hacer agua, se apagaron los fuegos de la máquina por un golpe de mar y quedó a merced de los elementos. Cuando ya estaba por hundirse y no había esperanza de salvación, vio un buque mercante a la distancia. Le hicieron señas, se aproximó y al poco rato de trasbordar a todos, se hundió. El buque salvador era la embarcación sueca «Hicklonius».

1891 – El 16 de Marzo. El patacho alemán «Juana», en Castillos Grande.

1891 – El 6 de Junio. La barca noruega «Etenvanger», en la costa de Castillos.

1891 – El 9 de Octubre. El bergantín italiano «Antonio Padre», en la playa San Rafael. En la mañana de ese día el vapor «Viking», del cable submarino, observó un buque que pedía auxilio e inmediatamente se dirigió hacia él, y tomándolo a remolque hizo rumbo a la bahía de Maldonado. Infructuosos resultaron los esfuerzos hechos, porque después de dos horas empleadas en remolcarlo se hundió completamente, no sin antes haber puesto a salvo la tripulación. Fue en el paraje distante 2 millas al E. del faro.

1891 – El 30 de Diciembre. El patacho argentino «Bien Venido», en la bahía de Maldonado.

1892 – En Mayo. El vapor inglés «Dolores», en el Polonio. Su tripulación la salvó el «Emperor».

1892 – El 19 de Mayo. El acorazado brasileño «Solimoes» a las 9 p. m. encalló en la Isla Rasa (Castillos). Habiendo ordenado su comandante arriar un bote para ir a tierra a avisar a los empleados de la farola del Polonio, que fueran a darles auxilio, se prestaron voluntarios, un enfermero y cuatro marineros, que declararon: que al haberse alejado unos 200 metros del buque, oyeron una explosión que les pareció ser de las calderas, y el barco desapareció instantáneamente. Trataron de llegar a la costa, lo que consiguieron con mucha dificultad, salvándose. El «Solimoes» iba en viaje para Matto-Grosso. Sólo se salvaron 5 individuos de los 123 de su tripulación». (Antonio D. Lussich. Naufragios Célebres). La familia del capitán Xavier de Castro, ofreció que gratificaría con 10.000 libras a la persona que encontrara el cadáver.

1892 – El 22 de Mayo. La barca dinamarquesa «Keren», en Garzón.

1892 – El 29 de Junio. El vapor paquete brasileño «Pelotas», del Lloyd Brasilero. Naufragó en el Polonio, salvándose tripulación y pasaje- ros en número de 1 30, excepto el capitán que se cree háyase suicidado.

Refería el diario «El Siglo»: «Según parece, el Sr. Antonio Lussich, que fué en el «Emperor» al salvataje del «Pelotas», ha encontrado el punto en que se halla el casco del «Solimoes», bajo el agua. «Me trasladé a bordo del «Pelotas», y al contemplar aquel precioso buque, verdadero palacio flotante, construido con todos los adelantos, del progreso moderno, con espléndidos salones sólo comparables a los del «Venus» y «Eolo», adornados con verdadero gusto artístico; confortables camarotes con cómodos sofáes y lujosas cortinas; magníficos baños de mármol, amplia toldilla, luz eléctrica en todos los departamentos. .. Penetré en el camarote del malogrado comandante, que era un saloncito de cinco metros cuadrados, amueblado con seriedad y gusto; colgaban de sus paredes algunos cuadritos de mérito, los que trasbordamos al «Emperor», así como todos los objetos que supusimos fueren de pertenencia particular del Sr. Castro».

1892 – El 8 de Julio La torpedera argentina «Rosales» a 200 millas al E. del cabo Polonio. Uno de los buques de guerra que esa nación había enviado a España para asistir a la fiesta del Centenario de América. El comandante del buque, oficiales y maquinista se salvaron ganando a la costa, y sin que de los tripulantes, que se embarcaron en varias lanchas y una balsa, se tuviera noticia alguna. Este naufragio tuvo gran resonancia con motivo de los sucesos dramáticos que ocurrieron abordo.

1892 – En Setiembre. El pailebot «Ahora vengo», en la costa de la bahía de Maldonado.

1893 – El 23 de Enero. El vapor inglés «Muriel» en la restinga de la Isla de Lobos.

El comandante de la cañonera «General Rivera», al verlo encallado en la parte E. de la citada isla, se dirigió allá desde el puerto de Maldonado. Hizo el salvataje de la tripulación, incluyendo el capitán, su esposa e hija, formando un total de 24 personas. Conducía un valioso cargamento general, que se salvó casi todo.

1893 – El 8 de Setiembre. La barca italiana «Teresa Madre», en la punta del arrecife del Chileno. (Puerto de Maldonado). Encontrándose a la altura de José Ignacio, notó que la barca hacía siete pulgadas de agua por hora y careciendo de elementos necesarios para desagotarla, derivó en popa y vino a embicar en la punta de dicho arrecife, donde se tumbó completamente. Había chocado con otro barco.

1894 – El 30 de Enero. El vapor argentino «Mensajero», en Punta del Este, por la niebla.

1895 – El 23 de Marzo. La barca austríaca «Pelasae», en Punta Piedra. Maldonado.

1895 – El 24 de Mayo. El vapor español «Ciudad de Santander», en la restinga de la Isla de Lobos, debido a la niebla. Pertenecía a la flota del Marqués de Comillas. Catorce días de incesantes esfuerzos de la flotilla de Lussich hizo que se salvara la carga, 117 personas, sus equipajes y correspondencia. A bordo venía la virgen que está en el templo de Maldonado.

1895 – El 14 de Diciembre. El barco italiano «Risseti», en Castillos.

1897 – El 23 de Mayo. La balandra nacional «Femandina», en la bahía de Maldonado.

1898 – En Enero. El vapor «Júpiter», en Punta Colorada. (Pan de Azúcar).

1898 – El barco “Prepotente» que hacía la carrera entre Montevideo, Maldonado y La Paloma, al entrar a ésta chocó y se fué a pique.

1898 – El 7 de Mayo. La barca brasileña «Lince», en la bahía de Maldonado.

1898 – El 15 de Junio. La barca italiana «Sirio», en la parte S.

1898 – En Setiembre. La barca italiana. «Fortunato» en José Ignacio.

1898 – El 1. a de Diciembre. El vapor italiano «Montevideo», por niebla, restinga de Lobos.

1899 – El buque norteamericano «Niágara», en la extremidad de la Punta del Este.

1899 – El 28 de Febrero. El vapor inglés «Bellova», en la misma extremidad. Salváronse todos los pasajeros y tripulación.

1890 – El 12 de Marzo. El vapor inglés «Red Car», en Punta del Este por niebla.

1890 – El 21 de Octubre. El vapor inglés «Paraná», en la restinga de la Isla de Lobos.

1890 – El 28 de Noviembre. El velero argentino «Joven Arturo», en el Puerto del Inglés.

1902 – El 19 de Diciembre. El vapor inglés «Armonides», en el puerto de Maldonado.

1904 – El 31 de Julio. El velero inglés «Louvina», en la restinga de Lobos. Niebla.

1905 – El 4 de Junio. El vapor brasileño «Ouvidos», en Punta del Este. Niebla.

1905 – El 17 de Agosto. La barca noruega «Baldar», en la restinga de Lobos.

1906 – El 24 de Octubre. El vapor de guerra nacional «General Flores», en Punta del Este (Boca chica). Según Francisco P. Miranda, el «Flores» era un buque histórico y que prestaba servicios desde el año 1873, habiéndose denominado primeramente «Fé», luego «15 de Ene- ro», por segunda vez «Fé» y desde 1886 «General Flores». Fué la es- cuela de dos generaciones de marinos.

1907 – El 7 de Mayo. El vapor francés «Poitou», en Garzón. Niebla.

1908 – El 4 de Julio. El vapor inglés «Manorairon», S.E. de la isla de Lobos. (No había sirena).

1908 – El 27 de Diciembre. El velero italiano «Rekare», en Punta del Este, al S.O. del faro. Allí estuvo próximo a la costa y recién al día siguiente se pudo establecer una maroma y salvar sus tripulantes.

1911 – El 5 de Febrero. El vapor griego «Proodos», fue embestido por el vapor «Colastine» argentino; yéndose aquel a pique a 12 millas de la Isla de Lobos.

1911 – El 7 de Mayo. El vapor inglés «Barnby», en Manantiales (José Ignacio).

1911 – El vapor inglés «Bisleri», en la costa del Polonio.

1911 – El 27 de Diciembre. La draga inglesa «Lauro Muller», en la playa San Rafael.

1912 – El 22 de Abril. La goleta canadiense «William Bell», en Punta del Este.

1912 – En Mayo. El vapor argentino «Fortuna», en la costa del este.

1915 – El 25 de Julio. El vapor inglés «Doldwell», al S.de la Isla de Lobos.

1918 – El 25 de Diciembre. El vapor argentino «Río de la Plata», en Manantiales, (José Ignacio).

1918 – El 17 de Julio. El vapor inglés «Jorkmoor», en Punta del Este.

1919 – El vapor argentino «San Salvador», en la playa de Garzón.

1919 – El 22 de Setiembre. La barca inglesa «Celina Goldman», entre Punta Ballena y Punta Negra. 1919 – El 23 de Setiembre. La barca noruega «Dorade», al N.O. de la Isla de Lobos.

1921 – En Octubre. La chata a motor «San Miguel», se incendió a unas cuatro millas al O. de Maldonado, siendo remolcada hasta su puerto.

1921 – El 12 de Diciembre. El lugre norteamericano «Blue Peter», en la playa del Portezuelo.

1921 – El vapor mejicano «Mercedes Ocampo», en las proximidades de la Isla de Lobos.

1922 – El 15 de Febrero. La barca « Venizelos», se hundió cerca de la Boca Chica. Punta del Este.

1923 – El 10 de Julio. El barco belga «Devonier», en la costa de José Ignacio.

1923 – El barco brasileño «Cáceres», en las proximidades de Garzón.

1928 – El 22 de Agosto. El vapor «Salvador», al S.E. de la Isla Gorriti.

1929 – El 29 de Marzo. El vapor «Sheaf Dar», inglés, en Castillos.

1932 – El 18 de Noviembre. El vapor griego «Mariego «Marionga J. Goulandris», al O. del faro de Punta del Este.