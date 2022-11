Cabify planteó a propietarios de taxímetros que trabajen con la app de la empresa en la temporada

La aplicación Cabify planteó a los propietarios de los automóviles con taxímetros del departamento de Maldonado que trabajen en la próxima temporada de verano con la aplicación de la referida empresa. La iniciativa fue presentada también al director general de tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola.

Correo de Punta del Este pudo establecer que representantes de Cabify explicaron a los propietarios de taxímetros del departamento que cualquier usuario del sistema podrá ver en la aplicación tanto a las unidades de la empresa como a los taxis y el cliente podrá elegir una u otra opción.

En caso de que el cliente opte por el taxímetro, el sistema le presentará en la pantalla el costo del viaje que quiera contratar. La tarifa, como corresponde, será la fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el interior del país. En caso de que el cliente contrate el viaje, el pago deberá efectuarse al chofer del taxímetro mediante la entrega del dinero en efectivo o bien con tarjeta de débito o crédito.

Por el momento, desde Cabify se espera que la Intendencia de Maldonado conceda las correspondientes habilitaciones para cada una de las unidades.

En el caso de UBER la aplicación continúa habilitada para Maldonado donde, al caer la tarde de la víspera, había al menos una decena de conductores transitando entre Punta del Este y la capital departamental a la espera de conseguir un viaje.

Cabify

Un año atrás, Gerardo Barindelli, Head of Finance de Cabify, explicó a la emisora FM GENTE que el desembarco de la empresa en departamento se había pensado para 2020 pero con la llegada de la pandemia no prosperó. El aval de la intendencia ya está dado, solo faltan “algunos trámites” para que los conductores puedan efectivamente comenzar a trabajar, pero “es un hecho que vamos a salir”, sostuvo el representante de la firma antes de comenzar la pasada temporada.

También Cabify adelantó en esa ocasión que se trataría de alcanzar un acuerdo con la patronal de taxímetros lo que al final no se concretó.

Cabify al igual que Uber ofrece la posibilidad de saber cuánto costará el trayecto. Además, la compañía destaca sus viajes “con seguridad”, la que se da porque los autos están georreferenciados y los conductores identificados.