Caja de Profesionales asistió a comisión especial del Senado sobre reforma jubilatoria para exponer sus propuestas sobre el tema

En el marco de las audiencias otorgadas en la comisión especial del Senado para el tratamiento del proyecto de ley por el que se crea el Sistema Previsional Común (SPC), la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) concurrió este miércoles con una delegación integrada por la presidenta del directorio, Cra. Virginia Romero; el secretario Dr. Blauco Rodríguez; y el vicepresidente Dr. Daniel Alza, asistidos por el Gte. Gral Cdor. Miguel Sanchez, la Dra. Giovana Scigliano y la economista Magdalena Pérez.

Según expresó la presidenta del directorio, la Caja de Profesionales “ha venido trabajando de cara a buscar soluciones económico financieras que reviertan la situación actual y brinde un marco más holgado para lograr una transición hacia lo previsto en el proyecto de ley por el cual se crea el Sistema Previsional Común”.

En ese sentido, Romero contó que la Caja “ha estudiado a fondo” el proyecto de ley presentado y “ha encontrado algunos artículos que consideran que podrían afectarla, como así también a los afiliados”. “Muchos de los artículos que hay implicarían erogaciones para las cuales hoy la Caja no tiene financiación, por lo que es necesario antes de implementar o aprobar nada, que esas cosas sean aclaradas en esta instancia, es decir, que se nos diga de dónde va a salir esa financiación”, sostuvo Romero y agregó que esas propuestas contempladas en el proyecto de ley “afectarían financieramente a la caja”.

Aportes

Entre las propuestas, Romero puso como ejemplo, la de otorgar un año de actividad por hijo —incluido en el artículo 44— o la acumulación de servicios luego de que un afiliado jubilado, por cualquier organismo, obtenga una contraparte por lo aportado en el instituto, independientemente de que no haya llegado a los mínimos exigidos actualmente, algo estipulado en el artículo 86 del proyecto.

Tanto a la presidenta del directorio como a sus integrantes, esos aspectos le parecen correctos e importantes ya que al ser un instituto de seguridad social querrían aplicarlos, pero puntualizó que hoy no tienen cómo pagarlos. “Incrementarían el déficit ya que son cosas que no tienen actualmente financiación”, recalcó la presidenta del directorio de la CJPPU.

Según indicó Romero, dejaron todo el material para que la Comisión analice cuál es la mejor aplicación de esos artículos para la Caja.

Y agregó: “No podemos decir que le corresponde al Estado esa financiación. No queremos traer una posición de decir que lo tiene que pagar el Estado o lo tiene que pagar el afiliado. Nosotros dejamos planteado el tema”, explicó.

Romero expresó que “quedó abierto el canal de comunicación” con los integrantes de la comisión parlamentaria “para ahondar en otros temas que no hayan sido tratados en esta jornada o según el criterio por el que necesiten mayor información”.