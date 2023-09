Caja de Profesionales “pide y exige responsabilidad” a la hora de difundir documentos para evitar “confundir a la opinión pública”

En el marco de las consultas recibidas, la Caja de Profesionales informó que el contenido de la Ley Express, “que implicó un arduo trabajo, se difundirá una vez que llegue al Parlamento y pidió responsabilidad a los distintos actores y asociaciones para no confundir a la opinión publicación información errónea de documentos y propuestas que no están incluidas en la Ley Express”.

La Caja informó que desde el principio se viene trabajando con responsabilidad y buscando consensos con los servicios y con el Ejecutivo para buscar la mejor salida a la crisis que atraviesa la institución.

“Las versiones que circulan hoy sobre la Ley Express, no se ajustan a la realidad ni fueron difundidas por actores que participaron en su redacción. Entendemos que es una falta de respeto a la opinión pública, a los medios de comunicación y a los legisladores de todos los partidos políticos—que aún no han recibido el proyecto— , difundir versiones manipuladas con otros objetivos”, afirmaron desde la Caja.