Cámara Empresarial convocó a reunión por refugio del MIDES en el centro

La Cámara Empresarial de Maldonado convocó a vecinos y comerciantes de Maldonado para una reunión que se llevará a cabo este jueves a las 17 horas en la sede de la institución en la que se analizará el “impacto que tendrá el refugio que prevé abrir el MIDES en la zona centro”. Según se supo, el Ministerio de Desarrollo Social abrirá próximamente un refugio en la calle Román Guerra esquina Ituzaingó de la capital departamental.

La emisora FM Gente informó que la apertura de este local generó reclamos de varios vecinos para quienes la decisión fue sorpresiva ya que se enteraron de la novedad en la misma mañana de este miércoles cuando vieron que estaban descargando muebles en el local. Por otra parte, en la tarde de este miércoles se llevó a cabo una reunión para abordar las inquietudes y perspectivas de los comerciantes y vecinos con respecto a la instalación en la que no se llegó a ningún acuerdo.

Participaron del encuentro el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Rolando Rozenblum; la directora del Mides, Magdalena Zumarán; la Jefa de Unidad Maldonado – San Carlos Patricia Arroyo; el director del programa Calles del Ministerio, Gabriel Cunha y representantes de la Comisión del Centro de Maldonado y vecinos.

Opiniones

Consultado por la citada emisora, Guillermo, un vecino y comerciante del centro, sostuvo que la decisión era “bastante desafortunada” ya que “el problema principal es el vicio que seguramente se instale en la puerta del refugio” y esto es “totalmente contraproducente para la propuesta comercial”.

Para Magdalena Zumarán, que también fue consultada por la emisora, “son realidades que no nos gustan pero que existen. Gente en situación de calle hay. Y son por diferentes razones, por adicciones, por diferencias familiares, por salud mental”. La jerarca dijo que es conciente de que no es el mejor lugar pero que no encontraron otro ya que nadie quiere alquilar para este tipo de iniciativas. “Si están lejos mejor, no los quiero ver. Esa no puede ser la voluntad de la gente de Maldonado”, lamentó Zumarán.

