La Cámara Empresarial de Maldonado emitió un comunicado para notificar las dificultades que atraviesan comerciantes y empresarios de la zona ante la emergencia sanitaria, que amenaza la supervivencia de los establecimientos y las fuentes de trabajo de sus dependientes. Por ejemplo, solicita “canales de diálogo” con las autoridades del gobierno nacional y departamental en procura de ayuda de mitigar los efectos de la situación.

Mañana viernes, directivos de la institución prevén reunirse con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres y plantearle que existe “una situación de emergencia económica y turística” generada por el tema sanitario.

Francisco Alonsopérez, presidente de la gremial, dijo ayer a FM Gente hay “inquietud y preocupación” por lo que está ocurriendo. “Lamentablemente, los rumores de cierre, son hoy una realidad. Los turistas prácticamente no pueden ingresar al Uruguay. No funciona nada”, señaló. Hay “una situación de emergencia sanitaria, hecho que es irrefutable”, pero además se generó “una situación de emergencia económica y turística. Eso no se ha dicho. Y es el tema que queremos poner sobre la mesa”, indicó. Si un comercio deja de facturar porque deja de vender, “se le hace imposible poder pagar”, agregó.

Perspectivas

Alonsopérez estimó que “todo se encamina a que se radicalicen las medidas y que se llegue a que nadie pueda salir de su casa”.

“Por eso que hemos librado estas comunicaciones a los distintos ministerios y a la Intendencia de Maldonado, algunos ya nos contestaron. Mañana vamos a tener una reunión con Mieres y allí vamos a plantear temas que sean totalmente viables. Tenemos que planear soluciones tangibles y palpables”, indicó.

“Lo primero que llevamos es un estado de situación”, señaló. “Vamos a hacer el esfuerzo, como siempre. Pero vamos a pedir que nos lo cobren en cuotas, porque al contado no lo podemos pagar, porque no estamos ganando nada. Esta ‘fiesta’ la vamos a pagar entre todos. Pero al contado no la podemos pagar”, insistió.