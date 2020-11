“¿A quién beneficiamos si beneficiamos al turista?, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer”, dice José Pereyra de Brum. El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado habló con Correo de Punta del Este sobre las preocupaciones de la agrupación de empresarios tras las medidas presentadas por el Ministerio de Turismo (Mintur) para la próxima temporada de verano y dijo que espera, se tenga más empatía.

Para el presidente de la gremial, los beneficios para visitantes son una decisión que no mira la situación de los empresarios y comerciantes, y que los afectará al final de la temporada. “Las medidas relacionadas al consumo y al turista no las compartimos. En una coyuntura de crisis económica, donde va a haber un aumento histórico en el desempleo en el departamento de Maldonado y un cierre histórico de empresas, hablar de beneficios y renuncias fiscales hacia los turistas nos parece desmedido sobre todo punto de vista, o por lo menos nos sorprende”, opinó Pereyra y dijo que en estos momentos de incertidumbre, los empresarios necesitan empatía del gobierno. “¿A quién beneficiamos si beneficiamos al turista? ¿A funcionarios públicos que tienen asegurado el salario y cobran salarios altos?, ¿al sistema político que sigue cobrando?, ¿a empresarios que les está yendo muy bien?, ¿a trabajadores con grandes remuneraciones?”, se preguntó, “esa no es la mayoría de los uruguayos, creo que los beneficios para turistas son una señal equivocada de seguir. Mientras tenemos un montón de gente pasándola mal le damos beneficios y hacemos esfuerzos desde el punto de vista económico en algo que no termina de ayudar”, añadió.

Propietarios si

Desde la Cámara Empresarial de Maldonado se espera además que el gobierno escuche el pedido de dejar entrar a los propietarios argentinos al principal balneario. Pereyra dijo que desde la gremial piden que las decisiones que se tomen respecto al tema se hagan en la misma medida en las que se hicieron otras cosas. Varios socios de la Cámara que tienen administraciones o inmobiliarias están preocupados por esta situación, de la que depende mucho trabajo. Asimismo, dijo que desde la agrupación están de acuerdo con las decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo hasta ahora, pero que quieren colaborar “como defensores, y por el rol que tiene la propia Cámara Empresarial de Maldonado”, porque les parece justo trabajar para beneficiar a que “quienes colaboran con el desarrollo de nuestro departamento no se vean de ninguna manera damnificados sino todo lo contrario, que sepan que estamos trabajando para que, si tienen el deseo de venir que vengan”.

“Como dice el presidente, en término de las famosas perillas, que se ponga una fecha, cuantas personas pueden venir, que viniesen en algún momento algunos y en determinado momento, se evaluará si hay casos, si se rompen las reglas o el procedimiento, que se vuelva hacia atrás y se prohíba”, proponen desde la Cámara.

La idea de la agrupación es, según informó Pereyra, darle posibilidades “a gente que ha ayudado a construir este destino turístico y que de alguna manera no podemos permitirles que vengan cuando sí les exigimos que paguen los impuestos y los servicios más caros del Uruguay”.

Contacto

Consultado sobre si desde la Cámara han hablado con el gobierno, el presidente de la gremial dijo que “todo esfuerzo que haga el gobierno es bien recibido” y que han mantenido conversaciones y han propuesto medidas desde que se inició la emergencia sanitaria. Además, informó que desde el Mintur el trabajo se ha consolidado mayoritariamente con la Cámara Uruguaya de Turismo, con quien la Cámara Empresarial mantuvo reuniones al inicio de la pandemia, pero luego “dejó de ser convocada”.

“Nos parece bien que el tema se centre en la Cámara Uruguaya de Turismo, el tema es que no todo el turismo es igual en Uruguay. El tipo de turista que tiene Punta del Este hace que Maldonado tenga que tener un tratamiento especial, Maldonado tiene costos que no tiene el resto del país” comentó Pereyra y opinó que entiende la situación del ministro Germán Cardoso, con quien dijo, mantiene una excelente relación, “evidentemente le debe costar enfrentar la situación de hablar puramente de Maldonado siendo él del departamento, pero nosotros no podemos esquivar la preocupación y el exigir ese tipo de cosas”.