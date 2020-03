La propagación del virus en todo el mundo ha hecho grandes cambios a nivel empresarial y comercial. La forma de trabajo ya ha ido cambiando en muchas empresas que deciden trabajar de forma remota o por teletrabajo, permitiéndoles a sus trabajadores realizar sus tareas desde una computadora en casa. La Cámara Empresarial de Maldonado se unió a esta nueva modalidad de trabajo y compartió un comunicado que exhorta a la “responsabilidad empresarial, generando conciencia propia y hacia los demás, ofreciendo medidas y herramientas adecuadas al personal, especialmente a quienes trabajan en atención al público”.

Franco Alonsopérez, presidente de la Cámara dijo a Correo de Punta del Este, que desde el ente están monitoreando la situación sanitaria y económica de las empresas del departamento e informó, que desde el verano ve con preocupación la propagación del virus en Asia y Europa. “Vemos con suma preocupación la incidencia que este virus va a tener en el aspecto económico del diario vivir de las personas y fundamentalmente el que tendrá en los pequeños y medianos comercios, que van a ser los primeros impactados por todo esto” declaró.

Comentó que si bien la cuarentena que se está dando en el país no es total ni llega a los extremos de las cuarentenas españolas o italianas que son obligatorias para toda la población, es una situación que lo mantiene preocupado, por lo que significará a nivel empresarial el cierre de fronteras y otras medidas que afectarán no solo a la venta de productos sino también a la industria turística. Otra de las preocupaciones que informó tener Alonsopérez es la situación de pago de tributos que tendrán que afrontar las empresas del departamento, “es una situación difícil” dijo y agregó: “porque tanto los pagos a la Dirección General de Impositiva (DGI) como al Banco de Previsión Social (BPS) las empresas tendrán que hacerlos con ingresos prácticamente nulos. Por ahí viene no solo el esfuerzo que tenemos que hacer los empresarios, sino también la ayuda que puedan brindar el gobierno nacional y el departamental”.

“Vemos a la Semana de Turismo prácticamente como inexistente” comentó y dijo que las cámaras empresariales, comerciantes y empresarios ya se han puesto en contacto para colaborar con el gobierno nacional y los departamentales en busca de soluciones conjuntas. Sobre eso, informó que desde la Cámara se reunieron con el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, que mantuvo diálogo con el ministro de trabajo Pablo Mieres para plantear “inquietudes que tenemos, en cuando a situaciones económicas que ya nos están golpeando”. Aún no han tenido respuesta de la reunión con el jerarca pero según informó Alonsopérez, el cometido de la Cámara Empresarial de Maldonado en este momento es “concientizar sobre la responsabilidad social y empresarial”.

Actividad de la Cámara

Desde el lunes la Cámara decidió cancelar todos los eventos y reuniones agendadas, así como reducir al 100% la atención al público en su oficina. “Estamos siendo responsables con la sociedad porque no queremos que nuestros funcionarios se contagien, por eso elegimos trabajar telefónicamente, a nivel web, mails y redes sociales” dice un comunicado que difundieron. “Estamos asumiendo esta responsabilidad y exhortamos a nuestros asociados a que también la tengan” concluye.