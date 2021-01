Tal como se informó en la pasada edición de Correo de Punta del Este, integrantes de la Cámara Empresarial, con su presidente, José Pereyra a la cabeza, se reunieron con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, con la que discutieron un proyecto que busca ayudar a cumplir el sueño de la casa propia, con ayuda de empresarios del departamento, el ministerio y la Intendencia Departamental.

“La reunión fue muy buena, y se realizó “para ver cómo continuar”, ya que la idea del proyecto está muy avanzada, dijo Pereyra a Correo de Punta del Este. Según detalló, se proyecta estimular a aquellos empresarios del departamento que están en buen estado económico puedan ayudar a quienes desean comprar una casa. “Con el tema de cooperativas de viviendas siempre se colabora en el departamento, pero en este caso queríamos hacer algo distinto. Nos preguntamos ‘¿cómo podemos estimular a que quienes están bien colaboren con la economía?’, porque el que está bien en época de crisis busca oportunidades, y nosotros queremos darle elementos para que se sumen a proyectos”, comentó.

El proyecto plantea que “el empresario al que le va bien pueda colaborar con capital que hoy tiene dentro del sistema financiero, donde se le está cobrando un interés por tener la plata en el banco. La idea es sacar esa plata para que no siga siendo un elemento especulativo, sino que siga siendo de cooperación y compromiso con la comunidad, ponerlo con bajo interés”, indicó. El papel del Ministerio de Vivienda en este plan sería funcionar como garante. Pereyra agregó que en esta coyuntura, desde la Cámara esperan que “el mercado participe en cumplir el sueño de la casa propia”.

En comunidad

Se prevé que las casas que se fabriquen no sean todas iguales y que los sistemas constructivos que se utilicen permitan crear varios puestos de trabajo. El presidente de la Cámara destacó que la idea de este proyecto es generar un ámbito de colaboración entre la comunidad del departamento, en el que puedan participar empresarios y trabajadores, se puedan financiar las viviendas a corto plazo, se implementen sistemas constructivos novedosos y se ayude a dinamizar la economía.

“Hoy se hacen casas sociales muy baratas y se terminan pagando carísimas. Un problema que hablábamos con la ministra es el cuento de mucha gente que dice me compre una casa y la he pagado varias veces y ahora es preferible que la rematen y la compre, queremos evitar eso”, contó.

Pereyra anunció además que la Intendencia Departamental colaborará en este proyecto con terrenos. Según informó se reunió la semana pasada con el intendente Antía para hablar sobre algunos lugares, aunque no detalló en qué zonas se encontrarían.

“Lo más importante es el objetivo. Una de las cosas que se habló desde la Intendencia, la Cámara y el ministerio es no separar por situación económica o social. Decir ‘esto es para tal tipo de gente’ es el tipo de disgregación social que justamente no queremos. Creo que el proyecto puede empezar de cierta manera, con una base sólida encarada en base a nuestros asociados, pero dejar cupos para que entren otros actores. La idea es generar un ámbito sustentable que sea parte del decorado de la geografía de nuestro departamento y estimular que las casas no sean iguales”.

El invierno más largo

Sobre el desarrollo de la temporada de turismo, el presidente de la Cámara recalcó que es el invierno más largo de la historia de Punta del Este. “Voy a cumplir 45 años y creo que ni en anécdotas me hablaron de la situación actual”, comentó y agregó que la situación de muchas empresas socias de la Cámara “es compleja”.