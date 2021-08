Cámara Inmobiliaria pide “mesura” al momento de fijar los precios de los alquileres

La Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado (CIPEM), hizo saber que ante “algunos trascendidos de prensa donde se habla del valor de los alquileres temporarios”, “exhorta a todo el sector inmobiliario formal y a los propietarios de bienes inmuebles, a actuar con mesura respecto a los valores actuales”.

Los inmobiliarios creen “importante mantener los valores de los mismos, respecto a temporadas anteriores, con el objetivo de retomar el movimiento turístico, conservando los beneficios de los visitantes y la imagen de nuestro principal destino turístico Punta del Este”, señaló CIPEM. Sobre el tema, recientemente el operador Nicolás De Módena dijo a FM GENTE que había consultas en el sector “premiun” (de alto poder adquisitivo) por compras de propiedades entre U$S 500 y U$S 700 mil dólares y alquileres mensuales de U$S 25 a U$S 30 mil dólares entre diciembre 2021 y enero 2022.

Fuentes vinculadas a la actividad turística indicaron que algunas manifestaciones del sector inmobiliario pretenden “inflar” los valores y generar “una burbuja” que no es real en la mayoría de los casos en Punta del Este. Indicaron que esto en lugar de favorecer tiende a perjudicar los negocios en la zona.

La misma fuente comentó que se negoció un penthouse en una torre tradicional con amenities en 490 mil dólares cuando su valor estaba en una cifra cercana a los 900 mil dólares. Y así mencionó el informante hay en el mercado cosas que están en valor de mercado y otras infladas. Fuente: FM Gente.