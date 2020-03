La Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), anunció en los últimos días que propondrá al nuevo gobierno, una norma sobre los feriados. El tema, según dijo a la emisora FM Gente el presidente de la entidad Cr. Juan Martínez, no fue incluido en el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración que promoverá el nuevo gobierno. Martínez explicó que el objetivo de este proyecto es favorecer el movimiento turístico a nivel interno, hoy algunos feriados “se corren” y otros no, se aspira a llegar a una ley como la que rige en otros países de la región.

“La ley de feriados pudo ser un artículo (de la Ley de Urgente Consideración) y no se puso… Es lo mismo que hay en países como Ecuador, Colombia, Argentina. Allí existe una ley de feriados planificados con todos los ministerios a efectos de fomentar e incentivar el turismo interno. Uruguay no la tiene. Tres o cuatro feriados, los corre. Pero no es una ley bien pensada. Queremos trabajar en esa línea porque tenemos que fomentar el turismo interno y trabajar todo el año en todos los puntos del país”, explicó.

“Lo que no está, vamos a ir trabajando para ir incorporándolo”.

Martínez dijo que han mantenido varias reuniones, formales e informales, con las autoridades del Ministerio de Turismo y aseguró que se va a desarrollar un trabajo en forma conjunta.

Destacó que el primer contacto formal cumplirá el 23 de marzo, para celebrar el aniversario de la Cámara, que se cumple el 22. Adelantó que habrá una reunión especial en el Aeropuerto de Carrasco para festejar este acontecimiento y que serán invitadas las nuevas autoridades ministeriales. Añadió que, después, a partir de abril, habrá otras reuniones en el interior del país, con el fin de evaluar la temporada y proyectar el trabajo del año.

Asimismo, indicó que se va a insistir ante el nuevo Parlamento para que haya una regulación de las plataformas digitales y para que se cree la vivienda turística vacacional. Dijo que estos proyectos, ya presentados, no han sido tratados “ni en la Comisión de Turismo”.

Coronavirus

El titular de la Camtur también reconoció que el problema del coronavirus va a impactar en el ámbito del turismo y que, si bien no hay que generar alama, es un tema para tratar con cuidado; “en Uruguay todas las agencias de viaje están informando sobre el tema”. “Creo que el país se ha preparado… Algún caso vamos a tener, sin duda. Pero es otro de los riesgos que tiene el turismo”, sobre todo en algunos lugares del mundo, por ser una actividad “tan transversal”.

“Antes hablamos de las cianobacterias, ahora de temas sanitarios… También está la seguridad, que nos preocupa mucho. Es un sector al que le pega cualquier aspecto negativo, porque busca un ámbito positivo, de entretenimiento, de buenas experiencias… Este es uno de tantos temas. Habrá que enfrentarlo. Hay que seguir construyendo y desarrollando el turismo, que es nuestro objetivo”, agregó.

Fuente: FM Gente