Grupo de cámaras y centros comerciales del interior amenazan con dejar la Cámara de Comercio

Un grupo de Cámaras y Centros Comerciales del interior solicitaron al presidente de la Cámara de Comercio y Servicios que se retracte de sus dichos “en los que atribuye a Pereyra falsas declaraciones en contra del gobierno”. Así salieron en defensa del candidato por el orden empresarial al BPS, José Pereyra. En la misiva advierten que si eso no ocurre podrían abandonar la gremial.

La carta fue enviada al presidente Daniel Sapelli por las Cámaras Regionales de Empresarios y Comerciantes del Este(CRECE) así como las Cámaras Empresariales de Frontera(CEFRO).

La misiva señala que “para CRECE y CEFRO, la trayectoria de Pereyra ha dado sobradas muestras de estar al servicio del desarrollo y la defensa del sector empresarial y entiende que la acción del Sr. Sapelli desprestigia la

mejor tradición de la ex Cámara Nacional de Comercio y Servicios. CRECE ha solicitado a partir de la defensa permanente y reconocida de la empresa, el apoyo cuando un Intendente de la región reconoció compras en negro, cuando las firmas contra la obligacion financiera, cuando ataques de EGEDA, cuando abuso de ambulantes informales en

Chuy, por políticas de frontera de CEFRO, en estas oportunidades como en otras tantas las respuestas de nuestra gremial nacional ha sido tibia, nunca nos apoyó. Todos temas en defensa de micro, pequeñas y medianas empresas, sólo vimos a la Cámara de Comercio y Servicios atacar la problemáatica de las “Ocupaciones” que involucra a las grandes empresas que pertenecen en muchos casos a sus “directivos accionistas”, sostiene.

“Por todo lo ya expresado, al señor Daniel Sapelli le decimos que tenga por cierto que no existe absolutamente ninguna motivación que pare a Pereyra frente al actual Gobierno. Consideramos sus palabras como falsas y ofensivas. Si éstas son el sentir de la CCSU, gremial a la cual integramos y no recibimos en los próximos siete días un mensaje aclaratorio, nos reservamos el derecho de tomar otras medidas en el transcurso de los siguientes días”.

La carta está firmada por el Centro comercial e Industrial de Rocha, Chuy, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Artigas, la Cámara Empresarial de Maldonado y la Cámara Comercial, Industrial y Agraria de Pando.