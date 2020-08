Hace 32 años que Blanquita di Biase trabaja en el rubro inmobiliario en Punta del Este. En las próximas elecciones de setiembre competirá junto a Esperanza Artiguista, grupo de Cabildo Abierto por un puesto en el gobierno de la ciudad que dice amar. “Conozco todos los barrios de Punta del Este, amo y me gusta mucho Punta del Este y estoy muy contenta en esta agrupación heterogénea en la que estoy”, dijo.

-¿Cómo decidió ser candidata al Municipio de Punta del Este?

-En realidad no decidí, decidimos. El grupo de la 102 es un grupo heterogéneo en el que represento a la 12H de Punta del Este. Vengo en un grupo bajo la bandera Artiguista, un grupo de Manini. Acá nuestro diputado Sebastián Cal y todos los compañeros me dieron la oportunidad y estoy esperando poder realizarla. Soy una persona que hace mucho está en el rubro turístico en Punta del Este y conozco casi todos los barrios, la parte linda y la parte carente.

-¿Esta es su primera participación en política?

-Sí, ésta es la primera vez que estoy en el tema así tan encaradamente. Vengo de otras raíces pero me gustó mucho, mucho el tema de Manini, me gustó mucho la parte Artiguista, creo que es una agrupación nueva que tiene mucho futuro y con el que esperamos todos juntos, si Dios quiere, llevar a Manini Ríos a la presidencia.

-¿Es difícil llegar a estas elecciones con un partido nuevo como es Cabildo Abierto?

-No, porque ya lo sacamos a Sebastián Cal nuestro candidato como diputado. Y si bien somos una agrupación nueva, Sebastián tiene muchas virtudes y muchas ventajas porque es un muchacho muy joven, muy inteligente y no es más de lo mismo. Como dice nuestra agrupación Esperanza Artiguista, tenemos la esperanza de que podamos salir adelante y cambiar un poco el más de lo mismo. Esto es totalmente nuevo.

-¿Cuáles son sus principales propuestas para el Municipio de Punta del Este?

-Nosotros tenemos varios proyectos con el grupo de amigos y vecinos, porque nuestra posición es siempre que el alcalde es el representante de los vecinos. Todos los vecinos participan de una manera o de otra y vienen casi todos los días a proponernos cosas. Pero para nosotros lo fundamental es el tema seguridad. Queremos abocarnos a que haya más seguridad con respecto a cámaras en todos los barrios, eso es un tema que creo que muchos lo proponen y lo han propuesto, se está cobrando en algún lado y no ha llegado todavía. Queremos que lleguen a todos los lugares las cámaras. También la iluminación, porque si vos te bajás de un ómnibus o tenés que ir a trabajar caminando, hay lugares que están sumamente oscuros, sobre todo en los barrios. Después el tema de las calles y los pozos es otro tema que también está muy repetido pero que hace años que no se habla y nadie lo atiende. Es lo que queremos con Cabildo, sumar un compromiso con la gente. Tenemos ganas de crear brigadas con los vecinos, que se encargue por ejemplo de ver si hay una propiedad que está deshabitada hace mucho y tiene movimiento, que comuniquen enseguida a la alcaldía y los concejales, para que vayan hasta ahí a fijarse qué pasa con eso. Esa es la verdadera función de una verdadera alcaldía, trabajar en conjunto con los vecinos y entre todos cuidarnos y apoyarnos. Si no hay luz que vengan y digan ‘no hay luz en tal barrio, tal calle y tal dirección’, y de esa manera entre todos poder sacar adelante esos temas que si bien no son muchos, son importantes.

-¿Cómo cree que impactará la llegada de argentinos a residir en este municipio?

-Yo estoy en el rubro inmobiliario hace muchísimos años, la mitad de mi vida y creo que va a impactar bien. Los argentinos son mis mayores amigos porque ellos aman Punta del Este. Están deseando que abran la frontera para venirse para aquí y se está trabajando mucho para poder ver cómo hacemos para las resi-dencias, tanto las fiscales como las permanentes.

-¿Qué propuestas tiene para el turismo de la temporada 2021?

-Haríamos un turismo que se pueda volcar al turismo interno, apuntaríamos más a la familia uruguaya si todavía no se levanta la barrera de Covid. Acá en Punta del Este teníamos muchas ganas de ir preparando temas más artesanales, salir a pescar en familia, hacer concursos de pesca, incentivar mucho el deporte en todas las playas y todos los centros que se pueda, mucha competencia a nivel nacional, a nivel volleyball, surf, etc. Los skaters son un grupo muy preocupado que quieren un lugar, desde Cabildo se lo queremos dar. Nuestro programa tiene un proyecto para darle un lugar a los skaters, que son chicas y chicos que están acá en Punta del Este y quieren un lugar propio.

-¿Dónde se ubicaría esta pista de skate?

-Ellos ya tienen pensado todo, vinieron varias veces a hablar conmigo y la gente de Cabildo. Tenemos un arquitecto que está trabajando en eso. Sería por el lado de la Playa Brava, pero en unos días daremos más detalles, porque ellos están tan entusiasmados como nosotros.

-¿Será importante para su gobierno la participación ciudadana?

-Si, totalmente. Los jóvenes participan en todo y es lo que más queremos, porque los jóvenes son los que mueven todo. Punta del Este es el estandarte de Uruguay, podríamos tener una bandera del deporte por-que Punta del Este se presta para un montón de deportes, la pesca, el surf, remo, volley beach, paleta. Y todo eso trae más público, más gente, más familia. Por ejemplo, me encantaría que hubiera una escuela de buceo, me gustaría que todos pudieran venir a aprender a nadar. También queremos crear bici sendas donde se pueda circular tranquilamente en las bicicletas.

-¿Cómo se está preparando para las elecciones?

-Estamos trabajando como podemos por esta nueva modalidad del Covid. Trabajamos mucho en las redes, mucho con el whatsapp, poca reunión política porque los lugares deben estar abiertos y con poca concurrencia.

-¿Es un desafío acercarse a la gente de esta manera?

-Yo porque llevo a Punta del Este en el corazón y porque me enamoré de Esperanza Artiguista, pero es un desafío muy grande. Hay personas que están muy capacitadas políticamente y nosotros lo que no tenemos es eso. No somos políticos, somos personas que queremos Punta del Este y que queremos un Punta del Este de verdad, sacarlo adelante. Punta del Este es una maravilla, no hay que hacer mucho, hay que hacer poco, hay que cuidarlo, le falta el mimo a Punta del Este.

-Si llega al municipio, ¿será importante la relación con el gobierno nacional de coalición?

-Si, sería divino porque podríamos trabajar sin ningún inconveniente. Nosotros necesitamos que el go-bierno nacional apoye a Punta del Este, que deje capital en Punta del Este. Precisamos que nos apoye con todo. Nos enfocamos a todo lo que sea seguridad, deporte, iluminación para un turismo interno. Además haríamos un teatro, porque el argentino es muy del teatro, haríamos un gran cine o en la misma sala se podría crear un buen cine. Hay muchos lugares en Punta del Este que se pueden aprovechar para esto. Culturalmente sería espectacular porque no lo tenemos y puede funcionar todo el año. Después, de la mano del Ministerio de Turismo podríamos trabajar para que se exonere a los restaurantes y hoteles que abran todo el año, exonerar un poco de impuestos y ayudar a que Punta del Este pueda trabajar en baja temporada, eso sería para nosotros algo sumamente importante. Porque es un lugar donde tenemos todo, hay miles de apartamentos y mucha hotelería también. Si logramos que vengan a competencias deportivas, atracciones culturales y encuentros de distintos eventos es buscarle la vuelta nada más, un empujoncito y esto funcionaría todo el año.

-¿Qué es lo primero que haría como alcaldesa?

-Me gustaría reordenar la circulación y el trabajo de los cuida coches. Para mi es fundamental, lo vivo a diario. Yo si estuviera en la alcaldía de Punta del Este me gustaría que el cuida coches sea un ejemplo. Que sea una persona prolija, que hable con respeto, que si se va a acercar a uno que la gente quede contenta y tenga una atención con él, pero con ganas. Y trataría de que las motos que tienen el caño de escape libre, trataría de tener un poco más de cuidado, de ver esa parte de los ruidos, de la parte ambiental de la que realmente la gente se queja.

-¿Cómo se puede hacer eso?

-Utilizando uniformes de la alcaldía, que la persona que se presente a trabajar venga afeitado o prolija, nos gustaría que salgan desde la alcaldía con su foto, con su número y con un teléfono como para quejarse si hay alguna queja. Esa parte nos gustaría manejarla nosotros desde el Municipio de Punta del Este y creo que sería muy interesante porque ahí se vería y se podría controlar más de cerca. Sería algo nuevo porque esto esta medio como al libre albedrío y el problema radica ahí. Igual que con la velocidad, la velocidad acá yo la bajaría a 45 en la península. Hay calles como la 24 que son un horror en ese sentido.

-¿Es posible regularizar la velocidad en la península?

-Si, podría ser lo que pasa es que se precisan inspectores. Habría que sacar a más gente de tránsito a con-trolar porque es lo que se necesita, control. Además, a la entrada de Punta del Este estaríamos entregando un prospecto con el tema de las rotondas, que es un tema que los argentinos no terminar de entender cómo funcionan las rotondas acá en Uruguay y ahí marcarles, para entrar a la península límite 40, 45 kiló-metros. Hay una calle que nosotros consideramos que sería una calle de salida de Punta del Este para un embotellamiento que se crea en calle 20, que es la calle 32. Nos gustaría dar vuelta esa flecha de esa cuadra sola, si lográramos dar vuelta esa flecha que apunta hacia el edificio El Torreón, la ponemos mirando hacia los dedos los autos bajan por calle 20 y en vez de trancarse ahí en esos edificios donde la cola va hasta el puerto y hasta Vanguardia, tomarían por esta calle y de acá de la 32 podrían salir a La Barra, podrían tomar el Boulevard Artigas para volver al centro de Punta del Este. Esta es otra de las iniciativas que tenemos para hacer algo distinto y no más de lo mismo.

Amo Punta del Este, me gusta mucho. Conozco los barrios de Punta del Este, qué le falta a cada uno y lo que más me gusta de este grupo que es tan heterogéneo, tenemos un grupo en el que hay mucamas, porteros, profesionales en otras áreas, entonces entre todos unimos opiniones y vemos qué nos hace falta, como por ejemplo las inversiones que ni hablar que deseamos que continúe la construcción porque es el motor de Punta del Este, porque da trabajo a miles de familias. Tenemos la idea también de impulsar y reactivar el Hipódromo porque eso también daría mucho trabajo a Maldonado.