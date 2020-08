Para Roberto Viñales, uno de los candidatos frenteamplistas a alcalde del Municipio de Maldonado, el trabajo, la seguridad y la pandemia son los principales temas que le preocupan a la gente. En busca de generar puestos de trabajo y cambiar algunos lugares de la capital del departamento, el candidato a alcalde propone crear nuevos baños públicos para las plazas San Fernando y del Vigía y desarrollar el turismo en el Humedal del Arroyo Maldonado. La descentralización del gobierno municipal y el acercamiento a los barrios son los primeros temas en la lista de prioridades de este candidato.

-¿Cuáles son las principales propuestas de su candidatura?

-Lo primero es hacer lo que no se está haciendo ahora, que es un municipio vinculado a la gente y a los barrios, siendo motor de la organización de las comisiones vecinales. El municipio actual ha estado ausente de los barrios, totalmente ausente. Y su presupuesto participativo, que no se pudo llevar a cabo al final, fue como quien dice, un desastre de presupuesto participativo. Nosotros consideramos que los municipios son, no el tercer nivel de gobierno, sino que son el primer nivel de gobierno, porque debería ser el lugar donde el vecino tenga el primer contacto con la administración.

-¿Cómo se descentraliza un municipio y se llega más a los barrios?

-Nosotros tenemos una forma de trabajo, que no es la actual, que es no estar sentados en el municipio. Hay que salir a la calle a recorrer los barrios y comprometerse. Si los vecinos no se organizan en las comisiones o en algún otro tipo de comisión, el municipio tiene que ser el que promueva eso. Hay que salir a la calle a promover la organización de las comisiones vecinales que de última y en definitiva, son los dueños del territorio.

-¿Cómo se acerca a la gente en esta campaña que se desarrolla en pandemia?

-Al principio utilizamos medios no tradicionales como las plataformas digitales y ahora estamos saliendo a la calle, en reuniones muy acotadas y con todas las precauciones que hay que tomar. Porque el mundo sigue andando, los chicos van a las escuelas y los liceos, la gente va a trabajar, entonces no podemos decir ‘no podemos hacer una reunión de cinco personas’, de hecho las estamos haciendo.

-¿Cuáles son los temas más urgentes que le transmite la gente?

-El trabajo. El tema que está hoy como el número uno es el trabajo, después la seguridad y el Covid.

-¿Qué propone como candidato a alcalde en relación al trabajo?

-Los municipios no tienen un presupuesto, el presupuesto se lo otorga la Intendencia. Y el municipio podría generar algún tipo de trabajo con alguna obra. Tampoco se pueden hacer obras grandes, pero como paliativo. Se pueden tener contactos con inversores privados que quieran venir a invertir en el municipio, pero eso está más en la órbita de la Intendencia y el gobierno nacional. Un ejemplo que nosotros estamos pensando es la Plaza de Maldonado, que es un desastre en su iluminación. Nosotros no planificamos hacer de nuevo la plaza, pero por ejemplo: ahí hay unos baños químicos que nosotros creemos que se pueden sacar y hacer baños químicos subterráneos, como hay en otras partes del mundo, que estén abiertos al público todo el día. El problema en ese sentido es que no hay baños públicos alrededor de la plaza y circula mucha gente. Si se hacen baños subterráneos que tienen que tener gente que los cuide, a su vez tener una cooperativa que cuide la plaza, una plaza que esté iluminada, que tenga la fuente con agua, no como está ahora, ahí se generan cuatro, cinco u ocho puestos de trabajo que hoy no hay. Y se brindaría un servicio que hoy no está en Maldonado.

Lo mismo pasa en la plaza del Vigía, hay unos baños y la solución que encontró este municipio a que hubiera gente durmiendo en esos baños fue tapiarlos. Hay que encontrar otro tipo de solución. Hay que hacer el ambiente más ameno para la gente, que la gente quiera ir a la plaza, que quieran llevar a los niños, que la gente que ande en el centro no tenga que salir corriendo a un bar para entrar al baño.

-¿Qué políticas de juventud se impulsarán?

-Desde la Intendencia tenemos un planteo de nuestro candidato el profesor Gerardo Viñales de vincularnos mucho con la juventud, de proyectos de vivienda, de canastas de materiales, de que la juventud esté en lugares de decisión. Nosotros no le vamos a dar a los jóvenes, los jóvenes tienen que participar de nuestro gobierno y ahí sabremos cuáles son las necesidades reales que ellos tienen como el tema de las becas, de los boletos que todos los años hay que pelearlo. Tenemos un polo educativo con el CURE, que hay otra capa para hacer, que vincula a tres universidades privadas, entonces ahí quedaría un polo educativo tremendo. Tenemos capacidad de alojamiento en Maldonado y Punta del Este para que esos gurises puedan venir a estudiar acá, y que los gurises nuestros no tengan que ir a otros lados a estudiar.

-¿Ve militancia joven comprometida?

-Si claro, totalmente. Es mentira que los jóvenes no militan. Los jóvenes militan, el problema lo tenemos los viejos que tenemos que abrirles la puerta y cuando tenemos que dar un paso al costado darlo, y aprender de los jóvenes, porque en este mundo, hoy estamos en el mundo del conocimiento y los jóvenes nos brindan muchísimo conocimiento.

-¿Cuál sería la primera tarea que llevaría a cabo como alcalde?

-Lo primero a atender sería recorrer, en calidad de alcalde, a ver realmente la necesidad de la gente, como estamos saliendo a recorrer ahora en calidad de candidatos. Hay cosas que se pueden hacer sin mucha o con poca inversión. Por ejemplo, nos reunimos con una de las comisiones de Maldonado Nuevo por el tema del Humedal del Arroyo Maldonado. Históricamente el Humedal se conoce como el basurero. Pero en el mundo ha cambiado la mano y hay organizaciones que se dedican a la protección de estos lugares.

Maldonado Nuevo fue muchos años el patio trasero de Maldonado, el patio del frente era la Rambla Williman, y por eso se conocía como El Humedal. A partir de la perimetral nosotros le planteamos a los vecinos de Maldonado Nuevo: ‘ustedes no son el patio trasero, hoy están en primera línea frente a un humedal, que en el mundo son lugares privilegiados’. A partir de ese humedal se pueden hacer una cantidad de cosas, de hecho el gobierno del Frente Amplio había empezado a hacer circuitos para recorrer el humedal, lugares donde hubiera información, etc. Y a partir de ahí se pueden generar fuentes de trabajo, por ejemplo con el segmento de turismo que se dedica a recorrer este tipo de lugares. Si hacemos un proyecto por ejemplo con la UTU Los Arrayanes que tiene curso de guarda parques y le damos un curso a los gurises de Maldonado Nuevo mismo, pueden ser guías dentro del mismo humedal, donde hay una fauna y una flora imponente. Hay un tipo de cangrejo que es único en el mundo y que está en el humedal.

-¿Esto es un plan de recuperación y revalorización de espacios del municipio?

-Exactamente. Después también hay que salir a recorrer y plantear la situación de cómo llegamos. Si llegamos con un gobierno departamental del Partido Nacional va a ser más complicado, porque ya es complicado con los municipios de San Carlos y Piriápolis con el tema de los recursos. Este gobierno departamental le ha recortado los recursos a esos municipios, al punto de que en Piriápolis no hay ni luces para cambiar. La gente dice ‘ah el municipio’ y no, es la Intendencia que no le da lámparas al municipio. La otra situación seria un gobierno frenteamplista en el departamento, y ahí cambia el panorama totalmente.

-¿Cómo cree que sería el panorama con un gobierno departamental frenteamplista y un gobierno nacional del Partido Nacional?

-Siempre va a ser más difícil. De hecho la OPP ya anunció grandes recortes para los municipios, que era una fuente importante de ingresos para los proyectos.

-¿Cuáles son los desafíos más grandes que cree que podría tener frente al Municipio de Maldonado?

-Básicamente el desafío más importante es comprometerse y estar con la gente, y hacerles entender que son dueños de los lugares. Los gobiernos pasan, los alcaldes y los intendentes pasan pero la gente se tiene que apropiar de los lugares donde viven. Los lugares tienen que ser disfrutables. Tenemos la centralidad de Maldonado Nuevo, los libros que tienen en la biblioteca de Maldonado Nuevo todavía están en las cajas hace cinco años.

-¿Y eso por qué pasa?

-No sé, habría que preguntarle a la alcaldesa o al Intendente por qué no se promueve que esos lugares sean abiertos a la gente. Si la gente no va vos tenés que ir y decirles ‘acá tenés libros, áca tenés computadoras, acá tenés un teatro’. Hay un teatro en Maldonado Nuevo que el Frente Amplio no lo llegó a terminar y que este gobierno no le puso ni una lamparita.

-¿Cree que hay lugares del Municipio de Maldonado que han sido olvidados?

-Yo creo que ha sido olvidada la gente de Maldonado y no lugares en particular. Se han puesto muchas plantitas pero si alguien me nombra una obra que haya sido vinculada a determinado barrio yo no la conozco, y recorro Maldonado. El porcentaje de votos a los municipios es muy bajo, un 40 o 50% de la población que vota a los intendentes vota a los municipios, como mensaje les diría: comprométase vecino, vote a su candidato a alcalde porque ahí se puede mejorar la vida de su hábitat.